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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 08:19,

Son Dakika | Fenerbahçe Beko'da deprem! Şikayet ettiler...

Zeljko Obradovic'in geleceğinin soru işareti olduğu Fenerbahçe Beko'da yeni kriz patlak verdi...

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1Spor Arena | Süleyman ARAT
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Spor Arena | Süleyman ARAT

Fenerbahçe Beko’da bazı yabancı oyuncular maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü EuroLeague Oyuncular Birliği (ELPA) üzerinden EuroLeague’e şikayet etti.

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Kulüp yetkilileri tüm yabancılar olmasa da oyuncuların çoğunluğunun şikayetini doğrularken konuyla ilgili şu açıklamayı yaptılar.

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"Koronavirüs nedeniyle kulüp gelirlerinin ciddi anlamda daralmaya uğradığı bir gerçek."Bu nedenle basketbol takımının ödemelerinin aksadığı doğrudur. Ancak en kısa süre içinde konunun çözüleceğini belirtmek isteriz.”

4Kadroda düşünülmeyenler ağırlıkta
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Kadroda düşünülmeyenler ağırlıkta

Kulübü şikayet edenlerin ismi açıklanmasa da bu oyuncuların yeni sezondan takımda düşünülmeyen ve kulüpten umudunu kesenlerin olduğu öğrenildi.

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Hem Türkiye Basketbol Federasyonu’nun hem de Euroleague’in sezonu iptal etmesinin ardından kendilerine çıkış arayan bu isimlerin şikayetlerinin altında alacaklarından başka bir neden daha yattığı öne sürüldü.

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Devam kararı alan İspanya’ya gitmek isteyen Fenerbahçeli basketbolcuların ELPA ve BAT’a (Basketbol Tahkim Mahkemesi) giderek sözleşmelerini bir an önce sonlandırmak istedikleri öğrenildi.

7Melih Matmutoğlundan sert tepki
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Melih Matmutoğlu'ndan sert tepki

Yunan spor haber sitesi SDNA da bu ayın başında sarı lacivertli oyuncuların 12. aydan bu yana ücret alamadıklarını okuyucularına duyururken iletişime geçtikleri ELPA’nın konu ile ilgili yorum yapmak istemediğini duyurmuştu.

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Bilindiği gibi 2018 yılında kurulan EuroLeague Oyuncular Birliği Başkanlığı’nı Fenerbahçe Beko takımının İtalyan yıldızı Gigi Datome yapmakta. Bu arada yabancı oyuncuların bu tutumuna karşın yerli oyuncuların herhangi bir şikayetinin olmadığı ifade edildi.

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Sarı lacivertli ekibin kaptanı Melih Mahmutoğlu’nun da takım arkadaşlarının bu davranışına sert bir şekilde tepki gösterdiği öğrenildi.

10Obradovic ile görüşmeler başladı
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Obradovic ile görüşmeler başladı

Fenerbahçe Beko’da oyuncular cephesinde kriz yaşanırken yönetimin basketbol takımının koçu Zeljko Obradoviç’le yeni sezon için görüşmelere başladığı belirtildi.

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Telefonla yapılan görüşmelerde taraflar henüz sözleşme anlaşması noktasına gelmedikleri, geleceğe dair plan proje, bütçe ve yapılanma konularını görüşüldüğü önümüzdeki haftalar içinde durumun daha netleşeceği öğrenildi.

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