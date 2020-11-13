Son Dakika | Fenerbahçe - Başakşehir hattında hareketli saatler! Transfer kararı verildi...
Transfer dönemi boyunca birçok kez masaya oturan Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir, Ocak ayında bir kez daha görüşecek. İşte çok konuşulacak transfer operasyonu...
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YENİDEN MASAYA OTURULACAK
Yaz transfer döneminde kadrosunu 18 yeni isimle güçlendiren Fenerbahçe cephesinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR HATTI HAREKETLİ
Transfer tahtası kapanmadan önce Medipol Başakşehir ile Edin Visca'nın transferi konusunda bir dizi pazarlık gerçekleştiren sarı lacivertli ekip, İstanbul ekibiyle bu aralar yine yakın ilişki halinde.
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TAKAS FORMÜLÜ GÜNDEM OLMUŞTU
O dönem spor kamuoyunda yer alan haberlerde; Fenerbahçe'nin Edin Visca için takas formülünü düşündüğü ve 3 futbolcunun bu doğrultuda gözden çıkarıldığı öne sürülmüştü.
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TAM 3 FUTBOLCU GÖZDEN ÇIKARILMIŞTI
Yılın takası niteliği taşıyan transfer görüşmelerinde masada Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Serdar Aziz üçlüsünün isminin geçtiği iddia edilmişti.
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DENİZ TÜRÜÇ İMZAYI ATTI
Bu iddialardan yalnızca birkaç gün sonra Fenerbahçe'de Deniz Türüç ile yollar ayrılmış ve tecrübeli oyuncu kiralık olarak Medipol Başakşehir'in yolunu tutmuştu.
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KARAR VERİLDİ
Artık Medipol Başakşehir forması giyen Deniz Türüç'ün geride kalan 10 haftalık performansı İstanbul temsilcisinde flaş bir karar verilmesine sebep oldu.
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BONSERVİSİ ALINACAK
A Spor’un haberine göre; Medipol Başakşehir yönetimi, devre arasında Deniz Türüç’ün bonservisini alacak.
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OCAK'TA GÖRÜŞÜLECEK
Medipol Başakşehir, ara transfer döneminde Fenerbahçe ile masaya oturacak ve transferin detaylarını görüşecek.
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2 MİLYON EURO
Fenerbahçe’nin Deniz Türüç için 2 milyon euronun üzerinde bir rakam beklediği ifade edildi.
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DENİZ TÜRÜÇ NE YAPTI?
Medipol Başakşehir forması altında 4 Süper Lig, 3 de Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Deniz Türüç, bu müsabakalara 2 asist sığdırma başarısı göstermişti.
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MAÇ SONU TEŞEKKÜR ETTİ
Hırvatistan maçı sonrasında açıklama yapan Deniz Türüç, "Buradan hocam Okan Buruk’a ve başkanımız Göksel Gümüşdağ’a teşekkür ediyorum. Her zaman kendime güvenerek, çalışarak inanarak çok şükür çıkışa geçtim. İnşallah Başakşehir'le seri yakalar, yukarılara tırmanırız" demişti.
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SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
27 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertli ekip ile 2022 yılına kadar kontratı bulunuyor.