MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe - Başakşehir hattında hareketli saatler! Transfer kararı verildi...
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe - Başakşehir hattında hareketli saatler! Transfer kararı verildi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 15:08 | 

Son Dakika | Fenerbahçe - Başakşehir hattında hareketli saatler! Transfer kararı verildi...

Transfer dönemi boyunca birçok kez masaya oturan Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir, Ocak ayında bir kez daha görüşecek. İşte çok konuşulacak transfer operasyonu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1YENİDEN MASAYA OTURULACAK
Abone Olgoogle-news

YENİDEN MASAYA OTURULACAK

Yaz transfer döneminde kadrosunu 18 yeni isimle güçlendiren Fenerbahçe cephesinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

2FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR HATTI HAREKETLİ
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR HATTI HAREKETLİ

Transfer tahtası kapanmadan önce Medipol Başakşehir ile Edin Visca'nın transferi konusunda bir dizi pazarlık gerçekleştiren sarı lacivertli ekip, İstanbul ekibiyle bu aralar yine yakın ilişki halinde.

3TAKAS FORMÜLÜ GÜNDEM OLMUŞTU
Abone Olgoogle-news

TAKAS FORMÜLÜ GÜNDEM OLMUŞTU

O dönem spor kamuoyunda yer alan haberlerde; Fenerbahçe'nin Edin Visca için takas formülünü düşündüğü ve 3 futbolcunun bu doğrultuda gözden çıkarıldığı öne sürülmüştü.

4TAM 3 FUTBOLCU GÖZDEN ÇIKARILMIŞTI
Abone Olgoogle-news

TAM 3 FUTBOLCU GÖZDEN ÇIKARILMIŞTI

Yılın takası niteliği taşıyan transfer görüşmelerinde masada Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Serdar Aziz üçlüsünün isminin geçtiği iddia edilmişti.

5DENİZ TÜRÜÇ İMZAYI ATTI
Abone Olgoogle-news

DENİZ TÜRÜÇ İMZAYI ATTI

Bu iddialardan yalnızca birkaç gün sonra Fenerbahçe'de Deniz Türüç ile yollar ayrılmış ve tecrübeli oyuncu kiralık olarak Medipol Başakşehir'in yolunu tutmuştu.

6KARAR VERİLDİ
Abone Olgoogle-news

KARAR VERİLDİ

Artık Medipol Başakşehir forması giyen Deniz Türüç'ün geride kalan 10 haftalık performansı İstanbul temsilcisinde flaş bir karar verilmesine sebep oldu.

7BONSERVİSİ ALINACAK
Abone Olgoogle-news

BONSERVİSİ ALINACAK

A Spor’un haberine göre; Medipol Başakşehir yönetimi, devre arasında Deniz Türüç’ün bonservisini alacak.

8OCAKTA GÖRÜŞÜLECEK
Abone Olgoogle-news

OCAK'TA GÖRÜŞÜLECEK

Medipol Başakşehir, ara transfer döneminde Fenerbahçe ile masaya oturacak ve transferin detaylarını görüşecek.

92 MİLYON EURO
Abone Olgoogle-news

2 MİLYON EURO

Fenerbahçe’nin Deniz Türüç için 2 milyon euronun üzerinde bir rakam beklediği ifade edildi.

10DENİZ TÜRÜÇ NE YAPTI
Abone Olgoogle-news

DENİZ TÜRÜÇ NE YAPTI?

Medipol Başakşehir forması altında 4 Süper Lig, 3 de Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Deniz Türüç, bu müsabakalara 2 asist sığdırma başarısı göstermişti.

11MAÇ SONU TEŞEKKÜR ETTİ
Abone Olgoogle-news

MAÇ SONU TEŞEKKÜR ETTİ

Hırvatistan maçı sonrasında açıklama yapan Deniz Türüç, "Buradan hocam Okan Buruk’a ve başkanımız Göksel Gümüşdağ’a teşekkür ediyorum. Her zaman kendime güvenerek, çalışarak inanarak çok şükür çıkışa geçtim. İnşallah Başakşehir'le seri yakalar, yukarılara tırmanırız" demişti.

12SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Abone Olgoogle-news

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

27 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertli ekip ile 2022 yılına kadar kontratı bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi