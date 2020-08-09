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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Ağustos 2020 - 08:13,

Son Dakika | Fenerbahçe asıl transfer bombasını patlatıyor! Dünya yıldızı...

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transferler üst üste geldi. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur'a kadrosuna katan sarı-lacivertliler asıl bombayı patlatmak üzere. Takıma doğrudan katkı verecek bir ismi kadroya dahil etmeyi amaçlayan Kanarya'da dünyaca ünlü isim ile görüşmeler başladı. İşte detaylar...

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Başarısız geçen bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe yeni sezonda bambaşka bir yapıya bürünecek.

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Mutlak şampiyonluk hedefiyle başlanacak olan yeni sezonda kadro mühendisliği de buna göre şekillendiriliyor.

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Teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Erol Bulut, FB TV'de yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin büyük bir kulübünde teknik direktör olmak kolay değil. Hedeflerimin bilincindeyim. İnşallah umduğumuz, istediğimiz, yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu kazandırma mutluluğunu yaşarız." ifadelerini kullanmıştı.

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Genç oyuncularla deneyimli isimleri bir araya toplayarak dengeli bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Barış Sungur transferlerini bitirdi.

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Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Erol Bulut'un getirilmesinin ardından Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğe getirildiği resmen açıklanacak.

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Transferde hız kesmeye niyeti olmayan Fenerbahçe asıl bombayı da patlatmak üzere. Yönetici Semih Özsoy da yeni transferlerin olacağını ama sürprizi kaçmaması için açıklama yapmak istemediğini söylemişti.

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Şimdiye kadar Süper Ligi tanıyan isimlere ağırlık veren sarı-lacivertli kurmaylar, dış transfere yöneldi ve dünyaca ünlü yıldızla görüşmelere başladı.

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İspanya'nın ünlü gazetesi AS'ın haberine göre Fenerbahçe, Manchester United ile 1 yıl sözleşmesi kalan Juan Mata ile yakından ilgileniyor.

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Fenerbahçe, Juan Mata transferi için Manchester United ile resmi görüşmelere başlayacak. Sarı Lacivertliler, İspanyol yıldızı düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planlıyor.

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Juan Mata, Manchester United formasıyla bu sezon çıktığı 35 maçta 3 gol atıp 7 asist yaptı.

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