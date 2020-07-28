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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 19:57,

Ve o liste ortaya çıktı! Büyük sürpriz

Fatih Terim'den çok konuşulacak karar...

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Galatasaray, ligin sona ermesiyle birlikte tüm konsantrasyonunu transfere vermiş durumda... Gelecek transferler için maaş bütçesi oluşturmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Onyekuru, Seri ve Lemina gibi isimlerin takımdan ayrılmasıyla 12.8 milyon Euro'luk (yaklaşık 104 milyon TL) maaşlarından kurtulmuş oldu.

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Geçtiğimiz günlerde yönetim kurulu ile bir araya gelen Fatih Terim'in, transfer listesini sunduğu biliniyordu. İşte A Spor'un haberine göre; Fatih Terim'in transfer listesi...

3KALE İÇİN İKİ ADAY VAR
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KALE İÇİN İKİ ADAY VAR

İlk etapta Muslera'nın yerini dolduracak birisini arayan Cimbom; yabancı kuralı nedeniyle Türk isimlere yönelmişti.

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Sarı-kırmızılılarda bu mevki için adı yüksek sesle geçen iki isim bulunuyor: Volkan Babacan ve Sinan Bolat...

5DEFANSTA İLK SIRADA KAAN AYHAN VAR
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DEFANSTA İLK SIRADA KAAN AYHAN VAR

Bu sezon Luyindama'nın sakatlığı sonrası Ryan Donk stoper oynamış, ardından Marcao'nun da sakatlanmasıyla beraber savunmadaki alternatifsizlik sonrasında zorluk çekilmişti.

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Gelecek sezon bu bölgedeki alternatiflerini arttırmak isteyen G.Saray listenin ilk sırasına Kaan Ayhan'ı yazdı.

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Bu sezon Fortuna Düsseldorf'la küme düşen milli stoperin sözleşmesinde 2.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor.

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Cimbom, Kaan transferinde hızlı davranıp oyuncuyu hem kampa yetiştirmek hem de ilk 11'deki yerli oyuncu rotasyonunu genişletmek istiyor.

9ORTA SAHAYA MENSAH
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ORTA SAHAYA MENSAH

Seri ve Lemina'nın ayrılmasıyla birlikte orta sahanın göbeğine transfer yapmak isteyen Galatasaray, Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı gündemine almıştı.

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Ligden düşen sarı-kırmızılılar, bu transfer için Aslan'dan 3.5 milyon Euro talep etti.

11KANADA EMRE VE ARDA
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KANADA EMRE VE ARDA

Onyekuru'nun ayrılığı sonrasında kanat transferi yapmak isteyen Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı gündemine almıştı.

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25 yaşındaki oyuncu Sivasspor'dan ayrıldığını açıklarken, Emre'nin 10 Ağustos'ta sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

13ARDA TURANDA FİKİR AYRILIĞI
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ARDA TURAN'DA FİKİR AYRILIĞI

Ayrıca bu bölge için Arda Turan'ın adı geçse de, yönetim ve teknik direktör Fatih Terim bu konuda aynı düşünmüyor.

14FORVET
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FORVET

Geçtiğimiz yaz byük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao, sarı-kırmızılılarda yaşadığı sık sakatlıklar nedeniyle birçok maçta forma giyememişti.

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Yıllık net ücreti 5 milyon Euro olan ve bonuslarla 7 milyon Euro'ya kadar çıkabilen maaşı yüzünden sarı-kırmızılılar hem bonservis geliri elde etmek hem de yüksek maaşından kurtulmak için Kolombiyalı golcüyle yolların ayrılmasına sıcak bakıyor.

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Cimbom'da bu bölge için düşünülen isim ise Hırvat forvet Mario Mandzukic... Falcao'nun olası ayrılığı sonrasında Aslan bu transfere hız verecek.

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Sarı-kırmızılılar ayrıca yerli golcü alternatifi için ise Çaykur Rizespor'la sözleşmesi biten Oğulcan Çağlayan'ı transfer edecek.

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