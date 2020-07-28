Ve o liste ortaya çıktı! Büyük sürpriz

Yıllık net ücreti 5 milyon Euro olan ve bonuslarla 7 milyon Euro'ya kadar çıkabilen maaşı yüzünden sarı-kırmızılılar hem bonservis geliri elde etmek hem de yüksek maaşından kurtulmak için Kolombiyalı golcüyle yolların ayrılmasına sıcak bakıyor.