Son Dakika | Fatih Terim'in Selahattin Aydoğdu ifadesi ortaya çıktı! 'Önce yumruk, sonra tokat'
Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim'in iki damadı Ahmet Baran Çetin ve Volkan Bahçekapılı ile işletmeci Selahattin Aydoğdu arasında üç yıl önce Alaçatı'da yaşanan kavgayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
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Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim, iki damadının silahla basit yaralama suçundan ceza almasının istendiği davada tanık olarak ifade verdi.
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Fatih Terim ve işletmeci Selahattin Aydoğdu arasında üç yıl önce Alaçatı'da yaşanan kavga gündem olmuştu. Mahkemeye taşınan kavgada yeni gelişmeler yaşandı.
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İki damadın, silahla basit yaralama suçundan ceza alması istenen davada Fatih Terim tanık olarak ifade verdi. Sabah gazetesinin haberine göre Terim, mahkemede şu sözleri kullandı;
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'HAKARET İÇERİKLİ KONUŞUP KAPATTI'
''Olay günü Bodrum'da bulunan yazlığımda tatildeydim. Selahattin Aydoğdu'nun damadıma ve kızıma yönelik tacizlerini duyunca kendisini aradım.
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Benimle hakaret içerikli konuşup telefonu kapattı. Ben de yanıma iki damadımı ve şoförümü alarak İzmir'e gittim.
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'DAMATLARIM KİMSEYE VURMADI'
Selahattin Aydoğdu'nun mekanına gittim. Kendisine önce bir yumruk, ardından da tokat attım. Daha sonra damatlarımla birlikte olay yerinden ayrıldım. Damatlarım kimseye vurmadı, aksine beni sakinleştirmeye çalıştılar.''
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CEZALARI İSTENMİŞTİ
İddianame kapsamında, Çetin ve Bahçekapılı hakkında iki kez 'silahla basit yaralama', birer kez 'silahla kemik kırığı olacak şekilde yaralama', 'mala zarar verme' ve 'silahla yaralamaya teşebbüs' suçlarından ceza istenmişti.
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Aydoğdu hakkında ise iki kez 'Silahla basit yaralama', 'mala zarar verme', 'silahla birden fazla kişi ile tehdit' ve 'alenen hakaret' suçlarından ceza talep edilmişti.
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AYDOĞDU: 'İKİ DAMADIYLA GELDİ...'
Selahattin Aydoğdu ifadesinde; Terim'le yaptıkları telefon konuşmasında tartışma çıktığını, Terim'in iki damadıyla yanına gelip kendisine yumruk attığını, Terim'den ve masa ile sandalyelerini kıran damatlardan şikayetçi olduğunu söylemişti.
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'ERKEKSEN BURAYA GEL'
Volkan Bahçekapılı, Aydoğdu'nun Terim'e 'Erkeksen buraya gel' diyerek küfür edip telefonu kapattığını, Terim'in çok sinirlendiğini ifade etmiş, Terim'in Aydoğdu'ya yumruk attığını ileri sürmüştü.
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Fatih Terim ve işletmeci Selahattin Aydoğdu arasındaki davanın ilerleyen günlerde de sürmesi bekleniyor.