Son Dakika | Fatih Terim'in Selahattin Aydoğdu ifadesi ortaya çıktı! 'Önce yumruk, sonra tokat'

AYDOĞDU: 'İKİ DAMADIYLA GELDİ...' Selahattin Aydoğdu ifadesinde; Terim'le yaptıkları telefon konuşmasında tartışma çıktığını, Terim'in iki damadıyla yanına gelip kendisine yumruk attığını, Terim'den ve masa ile sandalyelerini kıran damatlardan şikayetçi olduğunu söylemişti.