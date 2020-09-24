Son Dakika | Fatih Terim'den sürpriz transfer kararı! Arda Turan...
Yeni sezona 2 galibiyet ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Ligin uzun bir maraton olduğunu bu nedenle kadro derimliğine ihtiyaçları olduğunu dile getiren Fatih Terim'den sürpriz bir karar geldi.
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SÜRPRİZ KARAR
Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den sürpriz bir transfer kararı geldi. İşte detaylar...
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GALATASARAY SERİYE BAĞLADI
Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleri ile şahlandı.
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YENİ TRANSFERLER YOLDA
Takıma yeni katılan oyuncuların uyumu teknik direktör Fatih Terim'in yüzünü güldürürken bir yandan da takıma yeni katılacak oyuncular üzerine yoğun mesai harcanıyor.
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HEDEF KADRO DERİNLİĞİ
Fenerbahçe maçından da galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapan Terim, kadro derinliğini sağlamak için yönetime bir çok isim sundu.
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FATİH TERİM'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki Hajduk Split maçında önce açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam transfer konusuna da değindi.
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İŞTE O SÖZLER
"Özellikle Galatasaraylıların bilmesi gereken birçok konu var. Konu, transfer yapma ihtimalimizin çok düşük olması. Zaten satmadan da alamıyoruz. Bunu da bilerek başladık zaten. Aldığımızdan fazlasını satmışız, şampiyon olmuşuz, kara geçmişiz."
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"Kulübümüzün bunun altından kalkabilmesi için birçok elementin bir araya gelmesi gerekiyor. Gelmesi de çok zor. Böyle baktığımızda da herkes 'Niye orta saha yok, niye o yok?' diye soruyor. Zamanında halledemedik, halledemiyoruz. Biz Galatasaray'ız ama bir refleskimiz olmalı."
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"Yönetimimiz bana yeni bütçe rakamının geçmişe oranla düşmesi gerektiğini, bunun bir zorunluluk olduğunu belirtti. Ben de doğal olarak 'Nasıl isterseniz öyle olsun' dedim ve itiraz etmedim."
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KİRALIK FORMÜLÜ
Bu gelişmelerin ardından Galatasaray kadroya kiralık olrak oyuncu katma planları yapmaya başladı.
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ARDA TURAN'IN YERİNE O İSİM
Ryan Babel'i kadroda düşünmeyen Fatih Terim, Arda Turan'ı da rahatlatacak sürpriz bir ismi gündemine aldı.
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KIRIL DESPODOV BOMBASI
Galatasaray, Cagliari forması giyen 23 yaşındaki Bulgar kanat oyuncusu Kiril Despodov'u gündemine aldı.
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TEKLİF SUNULDU
Calciomercato'nun haberine göre Galatasaray, Despodov için Cagliari'ye resmi teklifini sundu.
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2018-2019 sezonunun devre arası transfer döneminde CSKA Sofya'dan 3.5 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibine transfer olan Despodov, yaz transfer döneminde Sturm Graz'a kiralanmıştı.
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Piyasa değeri 3.2 milyon Euro olan 23 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın kiralama + zorunlu satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye teklifte bulunduğu öğrenildi. (Fotomaç)