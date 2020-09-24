Son Dakika | Fatih Terim'den sürpriz transfer kararı! Arda Turan...

"Kulübümüzün bunun altından kalkabilmesi için birçok elementin bir araya gelmesi gerekiyor. Gelmesi de çok zor. Böyle baktığımızda da herkes 'Niye orta saha yok, niye o yok?' diye soruyor. Zamanında halledemedik, halledemiyoruz. Biz Galatasaray'ız ama bir refleskimiz olmalı."