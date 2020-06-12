Son Dakika | Fatih Terim'den olay Hasan Ali Kaldırım kararı!

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan ve ismi Galatasaray ile anılan Hasan Ali Kaldırım'ın sarı lacivertli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.Önümüzdeki sezon hangi takımda olacağı merak edilen Hasan Ali Kaldırım'a Fatih Terim şoku geldi.Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcunun son durumu yılan hikayesine döndü.Sarı-lacivertliler ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Hasan Ali Kaldırım'la ilgili flaş bir Galatasaray iddiası ortaya atılmıştı.30 yaşındaki futbolcunun menajerinin sarı-kırmızılı takımla görüştüğü iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.Öyle ki bu görüşmenin olumlu sonuçlandığı öne sürülmüştü ve anlaşmanın sağlandığı belirtilmişti.Ancak daha sonra Milli sol bekin menajeri Mirsad Türkcan, Galatasaray iddialarını yalanlarken henüz hiçbir kulüple anlaşmadıklarını açıklamıştı.Bunun üzerine Fenerbahçe'nin Hasan Ali'ye 1+1 yıllık yeni kontrat önerdiği ve ücret olarak da senelik 6.5 milyon TL teklif ettiği öne sürülmüştü.Ancak deneyimli oyuncunun bu teklifi reddettiği ve Fenerbahçe yönetiminden 2+1 yıllık sözleşme istediği ifade edilmişti.11 Haziran'da yaşanan son gelişme ise Galatasaray camiasının kafasını karıştırmıştı. Hasan Ali Kaldırım'ın, sarı lacivertli takımın ilk teklifine ikna olduğu kaydedilmişti.Yıllık 6.5 milyon TL'yi kabul eden Hasan Ali Kaldırırım'ın Fenerbahçe ile 1+1 yıllık kontrat imzalamaya yanaşmasının ardından Fatih Terim bu transfer hakkındaki fikrini değiştirdi.Bu konuda sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in tavrının net olduğu öğrenildi.Sol bek arayışlarında olan Galatasaray'da Fatih Terim tecrübeli sol bekin transferini istemediğini yönetime iletti.30 yaşındaki futbolcu sakatlıkları sebebiyle bu sezon Fenerbahçe'de yalnızca 12 resmi maçta oynadı.