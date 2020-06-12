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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 08:21,

Son Dakika | Fatih Terim'den olay Hasan Ali Kaldırım kararı!

Fenerbahçe'deki geleceği soru işareti haline gelen Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'a olası transferi konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan ve ismi Galatasaray ile anılan Hasan Ali Kaldırım'ın sarı lacivertli takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

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Önümüzdeki sezon hangi takımda olacağı merak edilen Hasan Ali Kaldırım'a Fatih Terim şoku geldi.

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Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcunun son durumu yılan hikayesine döndü.

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Sarı-lacivertliler ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Hasan Ali Kaldırım'la ilgili flaş bir Galatasaray iddiası ortaya atılmıştı.

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30 yaşındaki futbolcunun menajerinin sarı-kırmızılı takımla görüştüğü iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Öyle ki bu görüşmenin olumlu sonuçlandığı öne sürülmüştü ve anlaşmanın sağlandığı belirtilmişti.

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Ancak daha sonra Milli sol bekin menajeri Mirsad Türkcan, Galatasaray iddialarını yalanlarken henüz hiçbir kulüple anlaşmadıklarını açıklamıştı.

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Bunun üzerine Fenerbahçe'nin Hasan Ali'ye 1+1 yıllık yeni kontrat önerdiği ve ücret olarak da senelik 6.5 milyon TL teklif ettiği öne sürülmüştü.

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Ancak deneyimli oyuncunun bu teklifi reddettiği ve Fenerbahçe yönetiminden 2+1 yıllık sözleşme istediği ifade edilmişti.

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11 Haziran'da yaşanan son gelişme ise Galatasaray camiasının kafasını karıştırmıştı. Hasan Ali Kaldırım'ın, sarı lacivertli takımın ilk teklifine ikna olduğu kaydedilmişti.

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Yıllık 6.5 milyon TL'yi kabul eden Hasan Ali Kaldırırım'ın Fenerbahçe ile 1+1 yıllık kontrat imzalamaya yanaşmasının ardından Fatih Terim bu transfer hakkındaki fikrini değiştirdi.

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Bu konuda sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'in tavrının net olduğu öğrenildi.

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Sol bek arayışlarında olan Galatasaray'da Fatih Terim tecrübeli sol bekin transferini istemediğini yönetime iletti.

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30 yaşındaki futbolcu sakatlıkları sebebiyle bu sezon Fenerbahçe'de yalnızca 12 resmi maçta oynadı.

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