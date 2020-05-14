Son Dakika | Fatih Terim'den flaş açıklama: "Yeniden koronavirüs testi yaptırdık"

İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI Biraz önce Ahmet Nur Çebi'yi aradım. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Herkese geçmiş olsun. Beşiktaş maçından sonra bir konuşma yaptım ama o dönemde hiçbir oyunumuz cezalı veya sakat değildi. Ayrıca son 10 maçını hiç kaybetmeyen bir takım olarak ilk kelamı da biz ettik. Belirsiz ortamlarda konuşmak kolay değil. Ben konuşmaktan çekinmedim. Belki o anın hararetiyle sesimi yükseltmiş olabilirim. Ancak kendi evlatlarımın ve futbol dünyasındakilerinin canından öte bir şey yok. Belki sesimi fazla yükseltmiş olabilirim, kimse kusura bakmadım. Belki de o an öyle ifade edilmesi gerekirdi.