Son Dakika | Fatih Terim'den flaş açıklama: "Yeniden koronavirüs testi yaptırdık"
Galatasaray Teknik Direktörü FatihTerim, kulübün televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim, koronavirüs süreci ve liglerin yeniden başlama durumu hakkında konuştu. İşte Terim'in sözleri...
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs süreci ve liglerin yeniden başlama durumu hakkında konuştu.
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İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI
Biraz önce Ahmet Nur Çebi'yi aradım. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Herkese geçmiş olsun. Beşiktaş maçından sonra bir konuşma yaptım ama o dönemde hiçbir oyunumuz cezalı veya sakat değildi. Ayrıca son 10 maçını hiç kaybetmeyen bir takım olarak ilk kelamı da biz ettik. Belirsiz ortamlarda konuşmak kolay değil. Ben konuşmaktan çekinmedim. Belki o anın hararetiyle sesimi yükseltmiş olabilirim. Ancak kendi evlatlarımın ve futbol dünyasındakilerinin canından öte bir şey yok. Belki sesimi fazla yükseltmiş olabilirim, kimse kusura bakmadım. Belki de o an öyle ifade edilmesi gerekirdi.
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VAKA SAYISI ÇOK AZDI
O günlerde vaka sayısı çok azdı. Sayı şu anki gibi 1000'lerle de ifade edilmiyordu. Dile kolay 4 bine yakın canımız gitti. Kiminin annesi, kiminin ablası, kiminin babası... O kadar hızlı yayılan bir meret ki, kimseye acımıyor maalesef."
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Pazar seyircisiz maç oynadık Beşiktaş'la, çarşamba ligler ertelenmeyecek diye resmi açıklama yapıldı. Biz hiçbir türlü antrenman yaptırmadık. Deplasmanda oynayacağımız Rize maçının hakemleri de atandı. Ertesi gün lig erteleme kararı çıktı.
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O hafta antrenmanları durdurmasaydık, perşembe günü herkesi testten geçirene kadar beklemeseydik belki bugün başka şeyleri konuşacaktık. Vaka sayımız daha çok artabilirdi, ben bundan eminim.
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SONUCUMA İNANMAYANLAR OLDU
Test sonucuma, pozitifliğine inanmayanlar oldu, virüsün futbol dışı kaynaklı alındığı bile söylendi. Bu ülkede fikir, görüş ayrılığı olabilir ama insan hayatı ve sağlığı üzerinden polemik yaratılamaz, yaratılmamalıdır.
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Halen belirsizlik var. Ne yapacağını bilmeyen, yetki-sorumlu bulamayan bir durumda bırakılıyoruz. Testi bir defa semptom olmadan yaptıramıyorsunuz. Diyelim aldınız yaptırdınız, test negatif çıktı. Peki adam akşam evine gidiyor, markete gidiyor. Testin anlamı kalmıyor.
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TEKRAR TEST YAPTIRDIK
Bu sabah saat 10'da tekrar bir test yaptırdık. Testin sonuçlarını da henüz bilmiyoruz, inşallah hiçbir şey çıkmaz. Dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahibiz. Buna çok güvendim ve oyuncularımın hiçbirine, ülkelerine gitmelerine izin vermedim.
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Direkt olarak bunun hiç güvenli olmadığını, en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu, ülkemizin en iyi şartlarda buna cevap verdiğini ve gitmemeleri gerektiğini söyledim. Sağ olsunlar, onlar da beni kırmadı. Ne kadar haklı olduğumuz da görüldü.
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KOLAY BİR SÜREÇTEN GEÇMİYORUZ
Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Karar vermek, sorumluluk almak hiç kolay değil. Hak veriyor ve saygı duyuyorum. Ekonomik, idari, psikolojik ve hatta sosyal hasarın bedelini de ödemek kolay değil. Kulüplerin ekonomik batağını, UEFA'nın beklentilerini, her şeyi düşünüyorum. Ancak insan hayatından söz edilen bir ortamda, bu kadar belirsizliğin bulunduğu koşullarda, aceleci değil temkinli olmak zorundayız
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Süper Lig ya da diğer liglerdeki pek çok meslektaşım arıyor, fikirlerimizi paylaşıyoruz. Kimse oynansın ya da oynanmasın diye kesin bir şey diyemiyor. Oynanmaması belki de en son istek. Ancak oynayacaksak, doğru zamanda, maksimum tedbirle oynanmalı.