MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fatih Terim'den flaş açıklama: "Yeniden koronavirüs testi yaptırdık"
GeriFutbol Son Dakika | Fatih Terim'den flaş açıklama: "Yeniden koronavirüs testi yaptırdık"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 20:18,

Son Dakika | Fatih Terim'den flaş açıklama: "Yeniden koronavirüs testi yaptırdık"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulübün televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim, koronavirüs süreci ve liglerin yeniden başlama durumu hakkında konuştu. İşte Terim'in sözleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs süreci ve liglerin yeniden başlama durumu hakkında konuştu.

2İŞTE FATİH TERİMİN AÇIKLAMALARI
Abone Olgoogle-news

İŞTE FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI

Biraz önce Ahmet Nur Çebi'yi aradım. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Herkese geçmiş olsun. Beşiktaş maçından sonra bir konuşma yaptım ama o dönemde hiçbir oyunumuz cezalı veya sakat değildi. Ayrıca son 10 maçını hiç kaybetmeyen bir takım olarak ilk kelamı da biz ettik. Belirsiz ortamlarda konuşmak kolay değil. Ben konuşmaktan çekinmedim. Belki o anın hararetiyle sesimi yükseltmiş olabilirim. Ancak kendi evlatlarımın ve futbol dünyasındakilerinin canından öte bir şey yok. Belki sesimi fazla yükseltmiş olabilirim, kimse kusura bakmadım. Belki de o an öyle ifade edilmesi gerekirdi.

3VAKA SAYISI ÇOK AZDI
Abone Olgoogle-news

VAKA SAYISI ÇOK AZDI

O günlerde vaka sayısı çok azdı. Sayı şu anki gibi 1000'lerle de ifade edilmiyordu. Dile kolay 4 bine yakın canımız gitti. Kiminin annesi, kiminin ablası, kiminin babası... O kadar hızlı yayılan bir meret ki, kimseye acımıyor maalesef."

4
Abone Olgoogle-news

Pazar seyircisiz maç oynadık Beşiktaş'la, çarşamba ligler ertelenmeyecek diye resmi açıklama yapıldı. Biz hiçbir türlü antrenman yaptırmadık. Deplasmanda oynayacağımız Rize maçının hakemleri de atandı. Ertesi gün lig erteleme kararı çıktı.

5
Abone Olgoogle-news

O hafta antrenmanları durdurmasaydık, perşembe günü herkesi testten geçirene kadar beklemeseydik belki bugün başka şeyleri konuşacaktık. Vaka sayımız daha çok artabilirdi, ben bundan eminim.

6SONUCUMA İNANMAYANLAR OLDU
Abone Olgoogle-news

SONUCUMA İNANMAYANLAR OLDU

Test sonucuma, pozitifliğine inanmayanlar oldu, virüsün futbol dışı kaynaklı alındığı bile söylendi. Bu ülkede fikir, görüş ayrılığı olabilir ama insan hayatı ve sağlığı üzerinden polemik yaratılamaz, yaratılmamalıdır.

7
Abone Olgoogle-news

Halen belirsizlik var. Ne yapacağını bilmeyen, yetki-sorumlu bulamayan bir durumda bırakılıyoruz. Testi bir defa semptom olmadan yaptıramıyorsunuz. Diyelim aldınız yaptırdınız, test negatif çıktı. Peki adam akşam evine gidiyor, markete gidiyor. Testin anlamı kalmıyor.

8TEKRAR TEST YAPTIRDIK
Abone Olgoogle-news

TEKRAR TEST YAPTIRDIK

Bu sabah saat 10'da tekrar bir test yaptırdık. Testin sonuçlarını da henüz bilmiyoruz, inşallah hiçbir şey çıkmaz. Dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahibiz. Buna çok güvendim ve oyuncularımın hiçbirine, ülkelerine gitmelerine izin vermedim.

9
Abone Olgoogle-news

Direkt olarak bunun hiç güvenli olmadığını, en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu, ülkemizin en iyi şartlarda buna cevap verdiğini ve gitmemeleri gerektiğini söyledim. Sağ olsunlar, onlar da beni kırmadı. Ne kadar haklı olduğumuz da görüldü.

10KOLAY BİR SÜREÇTEN GEÇMİYORUZ
Abone Olgoogle-news

KOLAY BİR SÜREÇTEN GEÇMİYORUZ

Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Karar vermek, sorumluluk almak hiç kolay değil. Hak veriyor ve saygı duyuyorum. Ekonomik, idari, psikolojik ve hatta sosyal hasarın bedelini de ödemek kolay değil. Kulüplerin ekonomik batağını, UEFA'nın beklentilerini, her şeyi düşünüyorum. Ancak insan hayatından söz edilen bir ortamda, bu kadar belirsizliğin bulunduğu koşullarda, aceleci değil temkinli olmak zorundayız

11
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ya da diğer liglerdeki pek çok meslektaşım arıyor, fikirlerimizi paylaşıyoruz. Kimse oynansın ya da oynanmasın diye kesin bir şey diyemiyor. Oynanmaması belki de en son istek. Ancak oynayacaksak, doğru zamanda, maksimum tedbirle oynanmalı.

12
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi