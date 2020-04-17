Son Dakika | Fatih Terim, İtalyan basınına konuştu: Korku kelimesi yetersiz kalır!

Şampiyonlar Ligi’nde favorisinin Juventus olduğunu da belirten 63 yaşında çalıştırıcı, “Futbol pek tahmin edilebilir bir oyun değil. Takımlar sahaya nasıl geri dönecek bilemiyoruz. Ama tabii ki Juventus'un İstanbul'da kupayı kazanma ihtimali fazlasıyla var” yorumunu yaptı.