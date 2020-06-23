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GeriFutbol Son Dakika | Gaziantep maçı sonrası bomba iddia: Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrılabilir
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 09:31,

Son Dakika | Gaziantep maçı sonrası bomba iddia: Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrılabilir

Kalan 6 maçın ardından...

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Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK heyecan ve gerilimi yüksek maçta karşı karşıya gelmiş ve 3-3 sonuçlanan karşılaşmada iki takım da sahadan birer puanla ayrılmıştı.

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Sarı-kırmızılı takım uzun süre 10 kişi götürdüğü maçta 3 puana çok yaklaşmış, ancak 90+15. dakikadaki penaltı golü büyük bir yıkıma sebep olmuştu.

3HAKEM ALPER ULUSOYA BÜYÜK TEPKİ
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HAKEM ALPER ULUSOY'A BÜYÜK TEPKİ!

Karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy penaltı pozisyonundan önce 6 saniye kuralı ihlali sebebi ile Gaziantep FK lehine endirekt serbest vuruş vermesi ortalığı karıştırdı.

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Galatasaraylı futbolcular Ulusoy'a bu karar sonrası büyük tepki gösterdi ancak bir sonuç alınamadı.

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Maçın ardından ise olanlar oldu ve gerek sarı-kırmızılı taraftarlar, gerekse Fatih Terim mücadelenin hakemine isyan etti.

6BU KURAL KAÇ YIL EVVEL ÇALINDI
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"BU KURAL KAÇ YIL EVVEL ÇALINDI"

Takımı aleyhine çalınan 6 saniye kuralına tepki gösteren Terim, "Bu saniye kuralı en son kaç yıl evvel çalındı bilmiyorum. Enteresan. İki haftadır öyle şeyler yaşıyoruz ki ben virüsleri bedenlerde değil zihinlerde arayacak bir buluş yapılmasını bekliyorum.

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Ne sakatım için, ne cezalım için hiç ağzımı açmadım. Bizim sıkıntımız onlardan değil, kimlerden olduğu çok açık. 2 haftada bize gereğini yaptılar.

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Galatasaray kaybeder, tebrik eder, kazanır, bunlar hiç önemli değil. Şampiyonluklar, başarılar gider gelir ama bunları nasıl düzelteceğiz?

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Son anlarda içeri gittim. Ne yapayım? Kalayım da ceza mı yiyeyim? Ben başkalarının yaptığını yapsam, 100 maç ceza yerim. O fırsatı vermek istemiyorum. Ben kenarda olsaydım, kalecinin kalesinde durmayıp kenarda durması talimatını verirdim" ifadelerini kullandı.

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Gaziantep Futbol Kulübü karşısında kaybedilen 2 puan sonrası teknik direktör Fatih Terim'in çok kızgın ve üzgün olduğu belirtildi ve deneyimli teknik adamın radikal kararlar alabileceği öne sürüldü.

11FATİH TERİM SEZON SONUNDA AYRILABİLİR
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FATİH TERİM SEZON SONUNDA AYRILABİLİR

Fatih Terim tepkili ve üzgün. Yeni sezon adına kendi durumunu gözden geçirecek.

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Fatih Terim, kalan 6 maçı kazanmak için sahaya çıkacak ancak yeni sezonda Galatasaray'da olmayabilir.

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Deneyimli teknik adam sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Teknik direktörlük açısından farklı bir karar verebilir. Fatih Terim her türlü seçeneği düşünüyor. (Ajansspor)

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