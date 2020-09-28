Son Dakika | Fatih Terim çılgına döndü! Sadece 70 dakika dayanabildi ve...

Fenerbahçe derbisinde Fatih Terim'in çılgına dönmesini sebebi sonradan ortaya çıktı. İşte yaşananlar...
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Süper Lig üçüncü hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
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Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve iki ezeli rakip 0-0'lık skorla sahadan birer puanla ayrıldı.
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Süper Lig'de ilk 2 haftayı galibiyetle kapatan sarı-kırmızılı takım, ilk kez puan kaybı yaşadı ve liderliği averajla ligin yeni takımı Fatih Karagümrük'e kaptırdı.
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Sarı lacivertli ekip ise puanını 7'ye yükseltti ve 7. basamaktaki yerini korudu.
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Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada fileler havalanmadı ancak geceye çıkan sarı kartlar, sarı kırmızılı ekibin hükmen mağlubiyetin eşiğinden dönmesi, seyircisiz maçta sahaya paraşütle atılan meşale ve Fatih Terim'in çıldırdığı anlar damga vurdu.
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Sarı-kırmızılı takım aleyhine yapılması muhtemel kural hatası son anda önlendi. Maçın 70. dakikasında Galatasaray üç oyuncu değişikliği birden yaptı.
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Sofiane Feghouli'nin yerine Ryan Babel, Arda Turan'ın yerine Oghenekaro Etebo, Radamel Falcao'nun yerine ise Mbaye Diagne girdi.
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Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı.
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O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu.
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Bu esnada Galatasaraylı futbolcular oyuna başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kalktı ve Falcao kenara geldi.
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Müsabakada hakem Ali Palabıyık, 11 kez sarı kartına başvurdu.
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Palabıyık, Galatasaray'dan Christian Luyindama, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Arda Turan, Radamel Falcao ve Oghenekaro Etebo'ya sarı kart gösterdi.
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Tecrübeli hakem, konuk takım Fenerbahçe'de ise Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Jose Sosa ve Luiz Gustavo'yu sarı kartla uyardı.
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Mücadelenin ilk yarısında stat dışından "paraşüt"le meşale sahaya atıldı. Oyun bir süre duraklarken, mücadele meşalenin saha dışına atılmasıyla kaldığı yerden devam etti.
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Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli’nin Fenerbahçe derbisinde arka arkaya yaptığı top kayıpları teknik direktörü Fatih Terim’in sinirlenmesine neden oldu.
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Müsabakanın ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımın üst üste geliştirdiği hızlı ataklarda top son olarak sağ kanattaki Feghouli’ye geldi.
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Tecrübeli futbolcunun kötü ortalar yapması ve topu iyi değerlendirememesi üzerine saha kenarına kadar çıkan Terim, tepkisini gösterdi.
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Fatih Terim, Feghouli’yi 70. dakikada oyundan alırken yerine Ryan Babel’i sürdü.