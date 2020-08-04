MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fatih Terim 5 ismin biletini kesti! "Kampa gelmesinler..."
GeriFutbol Son Dakika | Fatih Terim 5 ismin biletini kesti! "Kampa gelmesinler..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 04 Ağustos 2020 - 09:54,

Son Dakika | Fatih Terim 5 ismin biletini kesti! "Kampa gelmesinler..."

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği oyuncuları belirledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1RADİKAL KARARLAR
Abone Olgoogle-news

RADİKAL KARARLAR

Sezonu hedeflerinden uzak tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim radikal kararlar almaya başladı.

2SEZONU ERKEN AÇACAK
Abone Olgoogle-news

SEZONU ERKEN AÇACAK

Galatasaray, Avrupa Ligi eleme turları yüzünden sezonu erken açacak. 12 Eylül'de Süper Lig başlayacak. 17 Eylül'de ise Avrupa Ligi 2. Tur ön eleme maçına çıkacak.

312 AĞUSTOSTA MESAİ BAŞLIYOR
Abone Olgoogle-news

12 AĞUSTOS'TA MESAİ BAŞLIYOR

12 Ağustos'ta top başı yapacak olan sarı-kırmızılı ekipte geri sayım sürüyor ancak birçok konuda henüz yol alınabilmiş değil.

4İDDİALI KADRO İSTİYOR
Abone Olgoogle-news

İDDİALI KADRO İSTİYOR

Yine iddialı bir kadro kurmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, sıkışık fikstürde sorun yaşamamak için özellikle gidenlerin yerlerinin dolmasını istiyor.

5ORTA SAHA DÜŞÜNDÜRÜYOR
Abone Olgoogle-news

ORTA SAHA DÜŞÜNDÜRÜYOR

Özellikle de orta sahada sıkıntı büyük. Yönetime geniş bir rapor sundu; şimdi gidecek ve gelecek oyuncuların şekillenmesini bekliyor.

6MUSLERANIN YERİ HENÜZ DOLMADI
Abone Olgoogle-news

MUSLERA'NIN YERİ HENÜZ DOLMADI

İşte teknik direktör Fatih Terim'i düşündüren ve çözüm bekleyen sorunlar: Kaleci istiyor. Muslera'nın sahalara tam olarak ne zaman döneceği muamma.

7SAĞ BEK BİLMECESİ
Abone Olgoogle-news

SAĞ BEK BİLMECESİ

Sağ beke giden Mariano'nun yerine takviye istiyor. Linnes'i geçen sezon olduğu gibi kadroya yazmaması gerekiyor.

8CANER ERKİN GÜNDEMDE AMA...
Abone Olgoogle-news

CANER ERKİN GÜNDEMDE AMA...

Saracchi'nin gönderilip daha efektif bir ismin alınmasını istiyor. Beşiktaş'tan Caner Erkin gündemde. Ancak başı o kadar kalabalık ki, önceliği değil.

9YOLA DEVAM EDİLECEK Mİ
Abone Olgoogle-news

YOLA DEVAM EDİLECEK Mİ?

Seri ve Lemina takımdan ayrıldı. Selçuk İnan kariyerini noktaladı. Ryan Donk'un sözleşmesi sona erdi. Seri ve Lemina ile yola devam edilebilecek mi?

10EMRENİN ADAPTASYONUNU DÜŞÜNÜYOR
Abone Olgoogle-news

EMRE'NİN ADAPTASYONUNU DÜŞÜNÜYOR

Onyekuru gitti, Emre Kılınç geldi. Feghouli giderse bir de hızlı kanat forveti istiyor. Emre'nin adaptasyonu nasıl olacak bilmiyor.

11FEGHOULI KALACAK MI
Abone Olgoogle-news

FEGHOULI KALACAK MI?

Feghouli gitmezse benzer iki kanat oyuncusuyla zorlanacağından emin.

12TALİPLERİ ÇOK
Abone Olgoogle-news

TALİPLERİ ÇOK

Marcao ve Luyindama'yı birçok takım istiyor. Takımda kalsalar dahi en azından yeni bir stopere ihtiyacı varken ikisi de giderse defans da çökecek.

13BELHANDA İSTENMİYOR
Abone Olgoogle-news

BELHANDA İSTENMİYOR

Younes Belhanda'nın durumu ne olacak? Gidecek mi; kalacak mı? 'Gitse' diye gözünün içine bakılıyor. Gelecek parayla David Silva ya da Götze gibi bir adam rahatlıkla alınabiliyor.

14FALCAOYA YEDEK ŞART
Abone Olgoogle-news

FALCAO'YA YEDEK ŞART

Forvet istiyor. Falcao gitmediği için hareket edilemiyor. Bir gitse Hulk veya Mandzukic gibi hem gol atacak hem de takıma ve taraftara da hava getirecek bir oyuncu alınabilecek. Falcao kalsa bile yedeğine birisi şart.

155 İSMİ KAMPA İSTEMEDİ
Abone Olgoogle-news

5 İSMİ KAMPA İSTEMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gelecek pazartesi günü başlaması planlanan yeni sezon hazırlıklarında; Emre Taşdemir, Şener, Birhan, Babel ve Jimmy Durmaz'ın yer almasını istemedi.

16KENDİLERİNE KULÜP BULMALARI İSTENDİ
Abone Olgoogle-news

KENDİLERİNE KULÜP BULMALARI İSTENDİ

Kulüpten bu oyunculara kendilerine kulüp bulmaları için mesaj gönderildi. Bu hafta içinde sözleşmesi uzatılması beklenen Donk'un ise kampta yer alacağı öğrenildi.

174 İSİM İÇİN SON KARARI KAMP SONUNDA VERECEK
Abone Olgoogle-news

4 İSİM İÇİN SON KARARI KAMP SONUNDA VERECEK

Terim'in ayrıca; Diagne, Sekidika, Linnes ve Saracchi'yle ilgili ise kamp sırasında son kararını vereceği gelen bilgiler arasında... (Fotomaç)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi