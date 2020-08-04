Son Dakika | Fatih Terim 5 ismin biletini kesti! "Kampa gelmesinler..."
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği oyuncuları belirledi.
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RADİKAL KARARLAR
Sezonu hedeflerinden uzak tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim radikal kararlar almaya başladı.
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SEZONU ERKEN AÇACAK
Galatasaray, Avrupa Ligi eleme turları yüzünden sezonu erken açacak. 12 Eylül'de Süper Lig başlayacak. 17 Eylül'de ise Avrupa Ligi 2. Tur ön eleme maçına çıkacak.
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12 AĞUSTOS'TA MESAİ BAŞLIYOR
12 Ağustos'ta top başı yapacak olan sarı-kırmızılı ekipte geri sayım sürüyor ancak birçok konuda henüz yol alınabilmiş değil.
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İDDİALI KADRO İSTİYOR
Yine iddialı bir kadro kurmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, sıkışık fikstürde sorun yaşamamak için özellikle gidenlerin yerlerinin dolmasını istiyor.
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ORTA SAHA DÜŞÜNDÜRÜYOR
Özellikle de orta sahada sıkıntı büyük. Yönetime geniş bir rapor sundu; şimdi gidecek ve gelecek oyuncuların şekillenmesini bekliyor.
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MUSLERA'NIN YERİ HENÜZ DOLMADI
İşte teknik direktör Fatih Terim'i düşündüren ve çözüm bekleyen sorunlar: Kaleci istiyor. Muslera'nın sahalara tam olarak ne zaman döneceği muamma.
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SAĞ BEK BİLMECESİ
Sağ beke giden Mariano'nun yerine takviye istiyor. Linnes'i geçen sezon olduğu gibi kadroya yazmaması gerekiyor.
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CANER ERKİN GÜNDEMDE AMA...
Saracchi'nin gönderilip daha efektif bir ismin alınmasını istiyor. Beşiktaş'tan Caner Erkin gündemde. Ancak başı o kadar kalabalık ki, önceliği değil.
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YOLA DEVAM EDİLECEK Mİ?
Seri ve Lemina takımdan ayrıldı. Selçuk İnan kariyerini noktaladı. Ryan Donk'un sözleşmesi sona erdi. Seri ve Lemina ile yola devam edilebilecek mi?
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EMRE'NİN ADAPTASYONUNU DÜŞÜNÜYOR
Onyekuru gitti, Emre Kılınç geldi. Feghouli giderse bir de hızlı kanat forveti istiyor. Emre'nin adaptasyonu nasıl olacak bilmiyor.
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FEGHOULI KALACAK MI?
Feghouli gitmezse benzer iki kanat oyuncusuyla zorlanacağından emin.
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TALİPLERİ ÇOK
Marcao ve Luyindama'yı birçok takım istiyor. Takımda kalsalar dahi en azından yeni bir stopere ihtiyacı varken ikisi de giderse defans da çökecek.
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BELHANDA İSTENMİYOR
Younes Belhanda'nın durumu ne olacak? Gidecek mi; kalacak mı? 'Gitse' diye gözünün içine bakılıyor. Gelecek parayla David Silva ya da Götze gibi bir adam rahatlıkla alınabiliyor.
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FALCAO'YA YEDEK ŞART
Forvet istiyor. Falcao gitmediği için hareket edilemiyor. Bir gitse Hulk veya Mandzukic gibi hem gol atacak hem de takıma ve taraftara da hava getirecek bir oyuncu alınabilecek. Falcao kalsa bile yedeğine birisi şart.
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5 İSMİ KAMPA İSTEMEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gelecek pazartesi günü başlaması planlanan yeni sezon hazırlıklarında; Emre Taşdemir, Şener, Birhan, Babel ve Jimmy Durmaz'ın yer almasını istemedi.
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KENDİLERİNE KULÜP BULMALARI İSTENDİ
Kulüpten bu oyunculara kendilerine kulüp bulmaları için mesaj gönderildi. Bu hafta içinde sözleşmesi uzatılması beklenen Donk'un ise kampta yer alacağı öğrenildi.
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4 İSİM İÇİN SON KARARI KAMP SONUNDA VERECEK
Terim'in ayrıca; Diagne, Sekidika, Linnes ve Saracchi'yle ilgili ise kamp sırasında son kararını vereceği gelen bilgiler arasında... (Fotomaç)