Son Dakika | Everton - Liverpool maçında Van Dijk'ın yaşadığı korkunç sakatlığın ardından skandal çıktı! "Hakem kuralları unuttu"
Everton maçında Jordan Pickford ile yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatması muhtemelen olan Virgil Van Dijk'in pozisyonuna dair yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte İngiltere'yi karıştıran skandal...
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İngiltere Premier Lig 5. hafta mücadelesinde Everton ile Liverpool karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan Merseyside derbisi 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve takımlar birer puana razı oldu.
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İLK YARI KARŞILIKLI GOLLERLE SONA ERDİ
Tempolu başlayan karşılaşmada konuk takım Liverpool, henüz 3. dakikada Andrew Robertson'ın asistinde Sadio Mane'nin attığı golle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Bu gole yalnızca 16 dakika sonra yanıt veren Michael Keane, 19. dakikada skoru 1-1'e getirdi ve soyunma odasına bu sonuçla gidildi.
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DERBİ BERABERE BİTTİ
Mücadelenin ikinci yarısında bu kez Mohamed Salah sahneye çıktı. 72. dakikada Jordan Picford'u mağlup eden Mısırılı yıldız, takımını tekrar öne geçirdi: 2-1. Yediği gollere sahasında çabuk karşılık veren Everton, bu golün cevabını da 9 dakika için verdi ve Dominic Calvert-Lewin'in attığı golle 72. dakikada bir kez daha skora denge geldi: 2-2.
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VAR KARARLARI TARTIŞMA YARATTI
Goodison Park'ta oynanan Merseyside derbisine atılan goller ve oynanan futboldan ziyade yaşanan krizler damga vurdu. Everton'da Richarlison, mücadelenin 90. dakikasında kırmızı kartla oyundan atıldı. Uzatma bölümlerine ise Jordan Henderson'ın attığı gol tartışmalı bir VAR kararı neticesinde ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
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İNGİLTERE İKİYE BÖLÜNDÜ
Ancak tarihi derbiye damga vuran tek tartışmalı karar, yalnızca Jordan Henderson'ın iptal edilen golü değildi. Maçın hemen başında Virgil van Dijk'ın sakatlanarak belki de sezonu kapatmasına sebep olan pozisyonda Everton kalecisi Jordan Pickford'a sarı kart dahi gösterilmemesi Ada'yı ikiye böldü.
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SKANDAL ORTAYA ÇIKTI
Karşılaşmanın orta hakemi Michael Oliver ve VAR hakemi David Coote'nin yönetimi, İngiltere'de haftaya damga vurdu. Ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail, son yılların en çok tartışılan hakemlerinden olan David Coote'nin Everton-Liverpool maçında bir skandala daha imza attığını öne sürdü.
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"VAR HAKEMİ KURALLARI UNUTTU
Gazetede yer alan habere göre David Coote, Virgil van Dijk'in sezonu kapatma riskiyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kuralları karıştırdı. "VAR Hakemi Kuralları Unuttu" başlığıyla yayınlanan makalede, Coote'nin söz konusu pozisyonda VAR incelemesi yapılacak Jordan Pickford'a kırmızı kart verilebileceğini bilmediği belirtildi.
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OFSAYT VAR DİYE FAULÜ İNCELEMEDİ
Daily Mail'e konuşan Liverpool'a yakın kaynaklar, Virgil van Dijk'ın sakatlandığı pozisyonda David Coote'nin olası bir ofsaytı incelerken kafasının karıştığı ve Jordan Pickford'un sert müdahalesini VAR'da incelemediğini ifade etti.
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ÇELİŞKİLER BİTMİYOR
Ancak Premier Lig hakem kurulu başkanı Mike Riley, polemiklerin ardından Liverpool'a verdiği brifingde pozisyona dair tüm VAR incelemelerinin yapıldığını taahhüt etmişti ve ilgili pozisyonun bilerek kırmızı kartla cezalandırılmadığını iletmişti.
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EFSANEDEN TEPKİ
Mücadelenin ardından BBC'ye konuşan İngiliz futbolunun efsane ismi Alan Shearer, pozisyonun kesinlikle kırmızı kart olduğunu ve David Coote'nun orta hakem Michael Oliver'ı VAR'a çağırmamasına anlam veremediğini söylemişti.
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"KORKUNÇ FAUL"
Shearer, "Bu korkunç bir faul. Nasıl olur da David Coote, Michel Oliver'a pozisyonu VAR'da incelemesini söylemez. Çok ciddi bir faul var ortada. Rakibi tehlikeye sokan bir hareket. Kesinlikle kırmızı kart çıkmalıydı."
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MAÇTAN SONRA ÖZÜR DİLEDİ
Liverpool forması giyen Jordan Henderson ise Jordan Pickford'un hatasını bildiğini ve maçın son düdüğünün ardından yanına gelerek Van Dijk'ten özür dilediğini kendisine iletmesini istediğini söylemişti. Kaptan, "Maç bittikten sonra Pickford yanıma geldi. Özür diledi ve bunu Van Dijk'a söylememi istedi." demişti.
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FEDERASYON REDDETTİ
Öte yandan Liverpool, Everton maçının ardından Jordan Pickford'a ceza verilmesi talebiyle İngiltere Futbol Federasyonu'na başvurmuştu. İngiltere Futbol Federasyonu, Virgil van Dijk'ın sakatlanmasına sebep olan hareketinden dolayı Jordan Pickford'a herhangi bir ceza verilmeyeceğini açıklamıştı.
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SEZONU KAPATABİLİR
Liverpool'da sakatlandığı dizinden ameliyat olacağı açıklanan Virgil van Dijk'ın en az 8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kırmızılar, bu sezonun geri kalan kısmında büyük olasılıkla forma giyemeyecek olan Hollandalı yıldızın yerine stoper arayışlarına şimdiden başladı.
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YERİNE OZAN TUFAN
Ocak ayında kadrosuna takviye yapması beklenen Liverpool'un 5 ismi listesine aldığı belirtilirken, İngiliz basını, bu bölge için en güçlü adayın Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak olduğunu öne sürülmüştü.