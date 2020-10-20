MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Everton - Liverpool maçında Van Dijk'ın yaşadığı korkunç sakatlığın ardından skandal çıktı! "Hakem kuralları unuttu"
GeriFutbol Son Dakika | Everton - Liverpool maçında Van Dijk'ın yaşadığı korkunç sakatlığın ardından skandal çıktı! "Hakem kuralları unuttu"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 12:13 | 

Son Dakika | Everton - Liverpool maçında Van Dijk'ın yaşadığı korkunç sakatlığın ardından skandal çıktı! "Hakem kuralları unuttu"

Everton maçında Jordan Pickford ile yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatması muhtemelen olan Virgil Van Dijk'in pozisyonuna dair yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte İngiltere'yi karıştıran skandal...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1SPOR ARENA DIŞ HABERLER
Abone Olgoogle-news

SPOR ARENA DIŞ HABERLER

İngiltere Premier Lig 5. hafta mücadelesinde Everton ile Liverpool karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan Merseyside derbisi 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve takımlar birer puana razı oldu.

2İLK YARI KARŞILIKLI GOLLERLE SONA ERDİ
Abone Olgoogle-news

İLK YARI KARŞILIKLI GOLLERLE SONA ERDİ

Tempolu başlayan karşılaşmada konuk takım Liverpool, henüz 3. dakikada Andrew Robertson'ın asistinde Sadio Mane'nin attığı golle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Bu gole yalnızca 16 dakika sonra yanıt veren Michael Keane, 19. dakikada skoru 1-1'e getirdi ve soyunma odasına bu sonuçla gidildi.

3DERBİ BERABERE BİTTİ
Abone Olgoogle-news

DERBİ BERABERE BİTTİ

Mücadelenin ikinci yarısında bu kez Mohamed Salah sahneye çıktı. 72. dakikada Jordan Picford'u mağlup eden Mısırılı yıldız, takımını tekrar öne geçirdi: 2-1. Yediği gollere sahasında çabuk karşılık veren Everton, bu golün cevabını da 9 dakika için verdi ve Dominic Calvert-Lewin'in attığı golle 72. dakikada bir kez daha skora denge geldi: 2-2.

4VAR KARARLARI TARTIŞMA YARATTI
Abone Olgoogle-news

VAR KARARLARI TARTIŞMA YARATTI

Goodison Park'ta oynanan Merseyside derbisine atılan goller ve oynanan futboldan ziyade yaşanan krizler damga vurdu. Everton'da Richarlison, mücadelenin 90. dakikasında kırmızı kartla oyundan atıldı. Uzatma bölümlerine ise Jordan Henderson'ın attığı gol tartışmalı bir VAR kararı neticesinde ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

5İNGİLTERE İKİYE BÖLÜNDÜ
Abone Olgoogle-news

İNGİLTERE İKİYE BÖLÜNDÜ

Ancak tarihi derbiye damga vuran tek tartışmalı karar, yalnızca Jordan Henderson'ın iptal edilen golü değildi. Maçın hemen başında Virgil van Dijk'ın sakatlanarak belki de sezonu kapatmasına sebep olan pozisyonda Everton kalecisi Jordan Pickford'a sarı kart dahi gösterilmemesi Ada'yı ikiye böldü.

6SKANDAL ORTAYA ÇIKTI
Abone Olgoogle-news

SKANDAL ORTAYA ÇIKTI

Karşılaşmanın orta hakemi Michael Oliver ve VAR hakemi David Coote'nin yönetimi, İngiltere'de haftaya damga vurdu. Ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail, son yılların en çok tartışılan hakemlerinden olan David Coote'nin Everton-Liverpool maçında bir skandala daha imza attığını öne sürdü.

7VAR HAKEMİ KURALLARI UNUTTU
Abone Olgoogle-news

"VAR HAKEMİ KURALLARI UNUTTU

Gazetede yer alan habere göre David Coote, Virgil van Dijk'in sezonu kapatma riskiyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kuralları karıştırdı. "VAR Hakemi Kuralları Unuttu" başlığıyla yayınlanan makalede, Coote'nin söz konusu pozisyonda VAR incelemesi yapılacak Jordan Pickford'a kırmızı kart verilebileceğini bilmediği belirtildi.

8OFSAYT VAR DİYE FAULÜ İNCELEMEDİ
Abone Olgoogle-news

OFSAYT VAR DİYE FAULÜ İNCELEMEDİ

Daily Mail'e konuşan Liverpool'a yakın kaynaklar, Virgil van Dijk'ın sakatlandığı pozisyonda David Coote'nin olası bir ofsaytı incelerken kafasının karıştığı ve Jordan Pickford'un sert müdahalesini VAR'da incelemediğini ifade etti.

9ÇELİŞKİLER BİTMİYOR
Abone Olgoogle-news

ÇELİŞKİLER BİTMİYOR

Ancak Premier Lig hakem kurulu başkanı Mike Riley, polemiklerin ardından Liverpool'a verdiği brifingde pozisyona dair tüm VAR incelemelerinin yapıldığını taahhüt etmişti ve ilgili pozisyonun bilerek kırmızı kartla cezalandırılmadığını iletmişti.

10EFSANEDEN TEPKİ
Abone Olgoogle-news

EFSANEDEN TEPKİ

Mücadelenin ardından BBC'ye konuşan İngiliz futbolunun efsane ismi Alan Shearer, pozisyonun kesinlikle kırmızı kart olduğunu ve David Coote'nun orta hakem Michael Oliver'ı VAR'a çağırmamasına anlam veremediğini söylemişti.

11KORKUNÇ FAUL
Abone Olgoogle-news

"KORKUNÇ FAUL"

Shearer, "Bu korkunç bir faul. Nasıl olur da David Coote, Michel Oliver'a pozisyonu VAR'da incelemesini söylemez. Çok ciddi bir faul var ortada. Rakibi tehlikeye sokan bir hareket. Kesinlikle kırmızı kart çıkmalıydı."

12MAÇTAN SONRA ÖZÜR DİLEDİ
Abone Olgoogle-news

MAÇTAN SONRA ÖZÜR DİLEDİ

Liverpool forması giyen Jordan Henderson ise Jordan Pickford'un hatasını bildiğini ve maçın son düdüğünün ardından yanına gelerek Van Dijk'ten özür dilediğini kendisine iletmesini istediğini söylemişti. Kaptan, "Maç bittikten sonra Pickford yanıma geldi. Özür diledi ve bunu Van Dijk'a söylememi istedi." demişti.

13FEDERASYON REDDETTİ
Abone Olgoogle-news

FEDERASYON REDDETTİ

Öte yandan Liverpool, Everton maçının ardından Jordan Pickford'a ceza verilmesi talebiyle İngiltere Futbol Federasyonu'na başvurmuştu. İngiltere Futbol Federasyonu, Virgil van Dijk'ın sakatlanmasına sebep olan hareketinden dolayı Jordan Pickford'a herhangi bir ceza verilmeyeceğini açıklamıştı.

14SEZONU KAPATABİLİR
Abone Olgoogle-news

SEZONU KAPATABİLİR

Liverpool'da sakatlandığı dizinden ameliyat olacağı açıklanan Virgil van Dijk'ın en az 8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kırmızılar, bu sezonun geri kalan kısmında büyük olasılıkla forma giyemeyecek olan Hollandalı yıldızın yerine stoper arayışlarına şimdiden başladı.

15YERİNE OZAN TUFAN
Abone Olgoogle-news

YERİNE OZAN TUFAN

Ocak ayında kadrosuna takviye yapması beklenen Liverpool'un 5 ismi listesine aldığı belirtilirken, İngiliz basını, bu bölge için en güçlü adayın Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak olduğunu öne sürülmüştü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi