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GeriFutbol Son Dakika: Eski Galatasaraylı Nzonzi, Seda Pakseker'le gizlice evlendi! Sercan Yıldırım'la aşk yaşamıştı...
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Futbol
Haber Giriş: 26 Haziran 2021 - 08:15 | 

Son Dakika: Eski Galatasaraylı Nzonzi, Seda Pakseker'le gizlice evlendi! Sercan Yıldırım'la aşk yaşamıştı...

Galatasaray'ın eski futbolcusu Nzonzi, Türk güzel Seda Pakseker'le hayatını birleştirdi.

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Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fransız futbolcu Steven Nzonzi, sosyetik güzel Seda Parseker'le dünya evine girdi.

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2019-20 sezonunda Galatasaray'ın Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kongo asıllı Fransız futbolcu Nzonzi, sosyetenin tanınmış isimlerinden Seda Parseker'le evlendi.

3SESSİZ SEDASIZ İMZA

SESSİZ SEDASIZ İMZA

Seda Parseker ve Steven Nzonzi, Fransa'da düzenlenen nikah töreninde sessiz bir şekilde dünya evine girdi.

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Sadece aile ve yakın dostların olduğu nikahta, konuklara fotoğraf paylaşılmaması için rica bulunulduğu öğrenildi.

5İSTANBULDA GÖRÜNTÜ VERDİLER

İSTANBUL'DA GÖRÜNTÜ VERDİLER

Nzonzi, Parseker ile İstanbul'da da beraber görüntülenmişti.

6SERCAN YILDIRIM DETAYI

SERCAN YILDIRIM DETAYI

Pakseker, daha önce Sercan Yıldırım'la görüntülenmişti.

7BALOTELLİ İDDİASI

BALOTELLİ İDDİASI

Seda Parseker'in adı daha önce Mario Balotelli, Ömer Şişmanoğlu ve Manuel Fernandes gibi futbolcularla da anılmıştı.

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