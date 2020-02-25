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GeriFutbol Son Dakika | Ersun Yanal'ın tazminat kararı! Gelecek sezon Fenerbahçe'nin hocası ise...
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Futbol
Haber Giriş: 25 Şubat 2020 - 13:11, /

Son Dakika | Ersun Yanal'ın tazminat kararı! Gelecek sezon Fenerbahçe'nin hocası ise...

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, iki yıl önce Trabzonspor'dan 11 milyon TL tazminat almıştı.

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Ankaragücü yenilgisi sonrası, “Elimi yine taşın altına koyarım” diyerek istifa sinyali veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde alınan hezimetinin ardından sessizliğe büründü.

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Fanatik'te yer alan habere göre; tecrübeli teknik adama özellikle ekibinin, “İstifa etmeyelim, yönetim göndersin” telkininde bulunduğu öğrenildi. 

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Geçmiş dönem alacakları ile sezon sonuna kadar olan maaşını düşünen Ersun Yanal’ın bu konu çozüme kavuşmadan istifa etmeyeceği öğrenildi.

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Yanal’ın hem geçmiş alacakları hem de sezon sonuna kadar olan maaşını tahsil etmek için istifaya soğuk baktığı kaydedildi.

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Sezonun kalan bölümünde Ersun Yanal ile devam edileceği ifade edilirken Fenerbahçe'de teknik direktör adayları da netleşti. Dört Türk teknik direktörün ismi ön plana çıktı.

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Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaptıktan kısa süre Alanyaspor'da kendini ispatlayan Erol Bulut öne çıkan aday.

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Sabah'ın haberine göre; Bulut'un Alanyaspor ile yaptığı sözleşmeye "İstediği an tek taraflı fesih" maddesi koydurduğu öğrenildi. Bu maddenin tek sebebinin Fenerbahçe ile yaşanabilecek olası gelişmeler olduğu kaydedildi. Ancak şu ana kadar Bulut ile temasa geçen Fenerbahçeli yönetici olmadı.

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Başakşehir'de uzun yıllar çalıştıktan sonra Beşiktaş'ta kötü bir dönem yaşayan Abdullah Avcı'nın da ismi yüksek sesle anılıyor.

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Konyaspor'la yolları ayrılan Aykut Kocaman da Fenerbahçe için her zaman bir ihtimal.

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Fenerbahçe'nin bir diğer eski futbolcusu Tayfun Korkut da görev için adı anılan bir diğer isim.

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Milan ile Fenerbahçe, 15 yıl önce 2005 yılında Şampiyonlar Ligi grup maçı için İtalya'da karşı karşıya gelmişti. 3-1 Milan'ın kazandığı maçta Kaka, 2 gole imza atmıştı. Karşılaşmanın üzerinden 15 sene geçtikten sonra Milan, Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'ye attığı golü paylaştı.

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