Haber Giriş: 25 Şubat 2020 - 13:11,
Son Dakika | Ersun Yanal'ın tazminat kararı! Gelecek sezon Fenerbahçe'nin hocası ise...
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, iki yıl önce Trabzonspor'dan 11 milyon TL tazminat almıştı.
Ankaragücü yenilgisi sonrası, “Elimi yine taşın altına koyarım” diyerek istifa sinyali veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde alınan hezimetinin ardından sessizliğe büründü.
Sezonun kalan bölümünde Ersun Yanal ile devam edileceği ifade edilirken Fenerbahçe'de teknik direktör adayları da netleşti. Dört Türk teknik direktörün ismi ön plana çıktı.
Sabah'ın haberine göre; Bulut'un Alanyaspor ile yaptığı sözleşmeye "İstediği an tek taraflı fesih" maddesi koydurduğu öğrenildi. Bu maddenin tek sebebinin Fenerbahçe ile yaşanabilecek olası gelişmeler olduğu kaydedildi. Ancak şu ana kadar Bulut ile temasa geçen Fenerbahçeli yönetici olmadı.
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