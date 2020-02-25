Son Dakika | Ersun Yanal'ın tazminat kararı! Gelecek sezon Fenerbahçe'nin hocası ise...

Sabah'ın haberine göre; Bulut'un Alanyaspor ile yaptığı sözleşmeye "İstediği an tek taraflı fesih" maddesi koydurduğu öğrenildi. Bu maddenin tek sebebinin Fenerbahçe ile yaşanabilecek olası gelişmeler olduğu kaydedildi. Ancak şu ana kadar Bulut ile temasa geçen Fenerbahçeli yönetici olmadı.