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Futbol
Haber Giriş: 24 Şubat 2020 - 08:17, /

Son Dakika | Ersun Yanal ile ayrılık kapıda! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ise...

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı sonrası Ersun Yanal ve Ali Koç için tribünlerden istifa sesleri yükseldi.

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Sahasında 20 yılı aşkın süredir Galatasaray'a kaybetmeyen Fenerbahçe'de bu seri Yanal döneminde sona ererken, şampiyonluk şansı da oldukça zayıfladı.

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Ligde üst üste oynadığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik alarak zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a karşı üstünlüğünü kaybetmesinin ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa ettiği iddia edilmişti.

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Maçta kırmızı kart gördüğü için karşılaşmanın ardından basın toplantısına çıkamayan Yanal görevi bıraktığı şeklindeki haberleri yalanlarken yaptığı kısa açıklamada takımının başında olduğunu ifade etti:

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“İstifa etmedim! Sonuna kadar mücadeleye devam!”

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Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Kazak da tecrübeli teknik adamın görevinin başında olduğunu söyledi.

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Ancak buna rağmen şampiyonluk ümitleri oldukça azalan Fenerbahçe'de teknik direktör koltuğu için değişim kaçınılmaz.

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Yönetim kanadında da Ersun Yanal'a olan güven biterken sezon içinde olmasa da bir sonraki yıl için tecrübeli teknik adamla yola devam edilmeyeceği kesinleşti.

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Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada Ersun Yanal için istifa seslerini yükseltirken yeni teknik direktör için de seçimini yaptı. Buna göre üç Türk teknik direktörün ismi ön plana çıktı.

91 - Erol Bulut

1 - Erol Bulut

Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaptıktan kısa süre Alanyaspor'da kendini ispatlayan Erol Bulut öne çıkan aday.

102 - Abdullah Avcı

2 - Abdullah Avcı

Başakşehir'de uzun yıllar çalıştıktan sonra Beşiktaş'ta kötü bir dönem yaşayan Abdullah Avcı'nın da ismi yüksek sesle anılıyor.

113- Tayfun Korkut

3- Tayfun Korkut

Fenerbahçe'nin bir diğer eski futbolcusu Tayfun Korkut da görev için adı anılan bir diğer isim.

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