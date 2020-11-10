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GeriFutbol Son Dakika | Ersun Yanal geri dönüyor! Resmi açıklama geldi...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 08:34 | 

Son Dakika | Ersun Yanal geri dönüyor! Resmi açıklama geldi...

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal, Süper Lig'e dönüyor. Ters köşe yapan resmi açıklama geldi...

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1RESMİ AÇIKLAMA
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RESMİ AÇIKLAMA

Süper Lig'de teknik adam ayrılıklarının arka arkaya gelmesinin ardından kulisler hareketlendi.

2İDDİALAR ARKA ARKAYA
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İDDİALAR ARKA ARKAYA

Kasımpaşa, Antalyaspor, Kayserispor ve Trabzonspor'da mevcut teknik direktörler ile yolların ayrılması sonrasında birbirinden flaş iddialar ortaya atıldı.

3AYKUT KOCAMAN YALANLADI
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AYKUT KOCAMAN YALANLADI

Kayserispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'un Aykut Kocaman ile görüştüğü öne sürülmüş ancak deneyimli teknik adam, 9 ay aradan sonra futbola döneceği yönündeki bu iddiaları yalanlamıştı.

4İŞTE O SÖZLER
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İŞTE O SÖZLER

"Bu dönemde bir çok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum. Sizin aracılığınızla da kamuoyunu bilgilendirmiş olalım"

5TAMER TUNANIN TALİBİ ÇOK
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TAMER TUNA'NIN TALİBİ ÇOK

Bu süreçte teknik adam arayışını sürdüren takımların bir diğer gözdesi ise Tamer Tuna oldu. Antalyaspor ile yollarını ayıran Tuna'nın ismi Trabzonspor ile ciddi şekilde anılmıştı.

6AVCI İLE FLÖRT SONUÇ VERMEDİ
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AVCI İLE FLÖRT SONUÇ VERMEDİ

Antalyaspor ise Trabzonspor'a imza atmasına kesin gözüyle bakılan Abdullah Avcı ile flört etmiş ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı.

7MURAT SÜĞLÜN YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI
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MURAT SÜĞLÜN YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Antalyaspor Basın sözcüsü Murat Süğlün, iddialara ilişkin Spor Arena'ya verdiği röportajda, "Avcı kendisini ispatlamış ve başarılı bir teknik adam, genel anlamda görüşmelerimiz olacaktır. 'Olmaz' diyemiyorum ancak şu an yaptığımız bir teklif yok." sözleriyle transfere açık kapı bırakmıştı.

8ERSUN YANAL HAMLESİ
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ERSUN YANAL HAMLESİ

Ancak bu gelişmelerin ardından Antalyaspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

9TERS KÖŞE
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TERS KÖŞE

Tamer Tuna ile yolların ayrılmasıyla birlikte teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor'da basın sözcüsü Murat Süğlün, Ersun Yanal ile görüştüklerini açıkladı.

10GÜN VERDİ
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GÜN VERDİ

A Spor'a konuşan Süğlün, "Ersun Yanal görüştüğümüz hocalardan bir tanesi, henüz netleşen bir şey yok. Çarşamba gününe kadar bu konuyu netleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

11EN SON FENERBAHÇE
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EN SON FENERBAHÇE

Ersun Yanal son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Yanal, en son Fenerbahçe'nin 03.03.2020 tarihinde Trabzonspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yapmıştı.

12KASIMPAŞANIN HOCA ADAYLARI
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KASIMPAŞA'NIN HOCA ADAYLARI

Trabzon’u 4-3 yendiği maç sonrası ilginç bir şekilde görevine son verilen Mehmet Altıparmak’ın yerine Murat Duman ile Tamer Tuna isimleri ön planda. Kemal Özdeş ile 2 dönem Lacivert-Beyazlı takımda antrenörlük yapan Duman’ın camiayı tanıması avantaj olarak görülüyor. Antalya’dan ayrılan Tamer Tuna da şu an boşta.

13KAYSERİSPOR HOCA ADAYLARI
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KAYSERİSPOR HOCA ADAYLARI

Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Kayserispor, yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Kayserispor yöneticilerinin Tamer Tuna, Bülent Korkmaz, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas gibi isimleri gündeme aldığı öğrenildi.

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