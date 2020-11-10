Son Dakika | Ersun Yanal geri dönüyor! Resmi açıklama geldi...

İŞTE O SÖZLER "Bu dönemde bir çok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum. Sizin aracılığınızla da kamuoyunu bilgilendirmiş olalım"