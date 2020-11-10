Son Dakika | Ersun Yanal geri dönüyor! Resmi açıklama geldi...
Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal, Süper Lig'e dönüyor. Ters köşe yapan resmi açıklama geldi...
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RESMİ AÇIKLAMA
Süper Lig'de teknik adam ayrılıklarının arka arkaya gelmesinin ardından kulisler hareketlendi.
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İDDİALAR ARKA ARKAYA
Kasımpaşa, Antalyaspor, Kayserispor ve Trabzonspor'da mevcut teknik direktörler ile yolların ayrılması sonrasında birbirinden flaş iddialar ortaya atıldı.
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AYKUT KOCAMAN YALANLADI
Kayserispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'un Aykut Kocaman ile görüştüğü öne sürülmüş ancak deneyimli teknik adam, 9 ay aradan sonra futbola döneceği yönündeki bu iddiaları yalanlamıştı.
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İŞTE O SÖZLER
"Bu dönemde bir çok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum. Sizin aracılığınızla da kamuoyunu bilgilendirmiş olalım"
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TAMER TUNA'NIN TALİBİ ÇOK
Bu süreçte teknik adam arayışını sürdüren takımların bir diğer gözdesi ise Tamer Tuna oldu. Antalyaspor ile yollarını ayıran Tuna'nın ismi Trabzonspor ile ciddi şekilde anılmıştı.
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AVCI İLE FLÖRT SONUÇ VERMEDİ
Antalyaspor ise Trabzonspor'a imza atmasına kesin gözüyle bakılan Abdullah Avcı ile flört etmiş ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı.
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MURAT SÜĞLÜN YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI
Antalyaspor Basın sözcüsü Murat Süğlün, iddialara ilişkin Spor Arena'ya verdiği röportajda, "Avcı kendisini ispatlamış ve başarılı bir teknik adam, genel anlamda görüşmelerimiz olacaktır. 'Olmaz' diyemiyorum ancak şu an yaptığımız bir teklif yok." sözleriyle transfere açık kapı bırakmıştı.
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ERSUN YANAL HAMLESİ
Ancak bu gelişmelerin ardından Antalyaspor'dan sürpriz bir hamle geldi.
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TERS KÖŞE
Tamer Tuna ile yolların ayrılmasıyla birlikte teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor'da basın sözcüsü Murat Süğlün, Ersun Yanal ile görüştüklerini açıkladı.
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GÜN VERDİ
A Spor'a konuşan Süğlün, "Ersun Yanal görüştüğümüz hocalardan bir tanesi, henüz netleşen bir şey yok. Çarşamba gününe kadar bu konuyu netleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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EN SON FENERBAHÇE
Ersun Yanal son olarak Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Yanal, en son Fenerbahçe'nin 03.03.2020 tarihinde Trabzonspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yapmıştı.
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KASIMPAŞA'NIN HOCA ADAYLARI
Trabzon’u 4-3 yendiği maç sonrası ilginç bir şekilde görevine son verilen Mehmet Altıparmak’ın yerine Murat Duman ile Tamer Tuna isimleri ön planda. Kemal Özdeş ile 2 dönem Lacivert-Beyazlı takımda antrenörlük yapan Duman’ın camiayı tanıması avantaj olarak görülüyor. Antalya’dan ayrılan Tamer Tuna da şu an boşta.
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KAYSERİSPOR HOCA ADAYLARI
Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Kayserispor, yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Kayserispor yöneticilerinin Tamer Tuna, Bülent Korkmaz, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas gibi isimleri gündeme aldığı öğrenildi.