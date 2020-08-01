Son Dakika | Erol Bulut onay verdi, Fenerbahçe bomba transferi bitiriyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun onaylamasının ardından yıldız ismin transferinin bitmesi için harekete geçildi.
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
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Sezonun noktalanmasının ardından muhtemel sportif direktör Emre Belözoğlu, birçok isimle transfer konusunda görüşmelere başladı.
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EROL BULUT DA ÇALIŞIYOR
Ayrıca kısa süre içerisinde teknik direktör olarak açıklanması beklenen Erol Bulut da çalışmalara dahil oldu.
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Stoper listesindeki isimlerle birebir irtibata geçen Fenerbahçe, bazılarından olumlu, bazılarından olumsuz yanıt almıştı.
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Gelecek sezon Zanka'yı takımda düşünmeyen sarı lacivertlilerin, Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz haricinde bir stoperinin olmaması, hedefi Juan Jesus'a çevirmeye itmişti.
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Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig devi, savunmanın göbeğine Roma'da forma giyen Brezilyalı stoper Juan Jesus'u getirme kararı aldı.
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EROL BULUT'TAN ONAY ÇIKTI
Öte yandan Fenerbahçe'nin muhtemel yeni teknik direktörü Erol bulut ile Fenerbahçeli kurmayların Jesus trasferine dair konuştuğu ifade edildi.
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Alanyaspor ile son maçına çıkan ve Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a mağlup olarak kupayı kaptıran Bulut, kısa süreli bir tatilin ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutacak. Bununla beraber genç teknik adam Jesus transferine olumlu rapor verdi.
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Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda yapılacak kamp öncesinde Juan Jesus transferini sonlandırmayı planlıyor.
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JUAN JESUS KİMDİR?
Tam adı Juan Guilherme Nunes Jesus yıldız futbolcu, 10 Haziran 1991 yılında Brezilya'da dünyaya geldi.
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Internacional'de forma giydikten sonra 5 sezon Inter'de forma giydi. 2016-2017 yılında Roma'ya kiralık olarka katılan Jesus, geçtiğimiz yıl 29 müsabakaya çıktı.
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6 sarı kart gören Jesus, 1 kırmızı kart gördü. Roma'da 25 maçta ilk 11'de oynadı. Juan Jesus, Brezilya Milli Takımı'nda ise 4 kez forma giydi.