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GeriFutbol Son Dakika | Erol Bulut maç sonu şaşkına çevirdi! Galatasaray sözleri, Fenerbahçe...
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Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 08:41,

Son Dakika | Erol Bulut maç sonu şaşkına çevirdi! Galatasaray sözleri, Fenerbahçe...

Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü Erol Bulut yine Galatasaray'ın kabusu olurken maç sonu sözleriyle izleyenleri de şaşırttı.

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Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, büyük takımların kabusu olmaya devam ediyor.

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Bulut, ilk olarak Galatasaray’ı Ziraat Türkiye Kupası’nda elemeyi başarmıştı. Alanya ilk maçta Galatasaray'ı 2-0 yenerken, rövanşta 3-1 mağlup olmasına rağmen tur atlayan taraf olmuş ve finale yükselme başarısı göstermişti.

3ÜÇ MAÇTA 3 GALİBİYET ALDIĞI TEK TAKIM GALATASARAY
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ÜÇ MAÇTA 3 GALİBİYET ALDIĞI TEK TAKIM GALATASARAY

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un Süper Lig kariyerinde konuk ettiği takımlar arasında üç maçta üç galibiyet aldığı tek rakibi Galatasaray.

4YİNE GALATASARAY
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YİNE GALATASARAY

Erol Bulut'un kariyerinde en fazla galibiyet aldığı takım da ilginç bir şekilde Galatasaray oldu.

5ÇAVUŞOĞLU AÇIKLADI
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ÇAVUŞOĞLU AÇIKLADI

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından Fenerbahçe ile ismi geçen teknik direktör Erol Bulut'un durumu hakkında konuştu.

6GİTMEK İSTEYEN GİDER
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GİTMEK İSTEYEN GİDER!

Fenerbahçe ile ismi anılan Erol Bulut hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Erol Bulut'a teklifimizi daha önce yaptık ama anlaşma yok. Erol Hoca da başka takımdan teklif almadığını söyledi. Bunlar oturulur konuşulur, hayırlısıyla lig bitsin, gitmek isteyenler gider, kalmak isteyenler kalır" dedi.

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Galatasaray'ı mağlup ettikleri için mutlu olduğunu da vurgulayan Hasan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin en çok şampiyonluğu olan takımı ile oynadık. Türkiye'nin en çok şampiyonluğunu elde etmiş takımını yenmek kolay değildi." ifadelerini kullandı.

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EROL BULUT MAÇ SONU ŞAŞIRTTI

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettikleri maç sonunda önemli bir itirafta bulundu.

94-1E RAĞMEN: İYİ OYNAMADIK
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4-1'E RAĞMEN: İYİ OYNAMADIK

Bu maç seyircileri yanıltmasın diyen Bulut, "4-1 kazandık ama iyi oynamadık. Biz bu oyunu oynamıyoruz. Biraz fazla geri yaslandık ve Galatasaray'ı bekledik. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Rakibin de pozisyonları vardı, onlar da atabilirdi. Şans bizden yanaydı." şeklinde konuştu.

10TAKDİR TOPLADI
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TAKDİR TOPLADI

Başarılı teknik adam sözlerini, "Galatasaray'a 4 gol atmak kolay değil ama daha fazla da olabilirdi. Ancak kazanmamıza rağmen istediğimiz oyunu oynamadık. Bu beni üzdü. Bazen böyle oluyor, ona rağmen 4-1 kazandık, mutluyuz." ifadeleriyle sürdürdü.

11FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR DA COŞTU
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FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR DA COŞTU

Sezon sonu Fenerbahçe'ye imza atmasına kesin gözüyle bakılan Erol Bulut'un Galatasaray performansı sonrası Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada birçok paylaşım yaptı.

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Sarı lacivertli taraftarlar, "Erol Bulut için, lig veya kupa farketmiyor, Fatih Terim'i gördüm mü affetmiyor..." şeklinde mesajlar paylaştı.

13FENERBAHÇELİ EROL PAYLAŞIMLARI
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FENERBAHÇELİ EROL PAYLAŞIMLARI

En çok paylaşılan görüntü ise Erol Bulut'un Fenerbahçe döneminde giydiği çubuklu forma oldu.

143 YILLIK SÖZLEŞME
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3 YILLIK SÖZLEŞME

Bulut'un sezonun bitimiyle Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor

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TERİM'İN MAÇ SONU SÖZLERİ

Süper Lig'de Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu:
Ben kenardan izlerken zevk aldım. Skordan değil ama oyundan zevk aldım. Oyuna hakimsiniz, kontrol sizde, gol pozisyonu buluyorsunuz. 43'te taçtan gol yiyorsunuz. Daha da enteresanı, 1-1 yapacakken dönüp 2-0 oluyor. Futbolda her şey var doğru ama o topu da kaleye sokacaksın. Oyun yüzdeleri ne bilmiyorum ama dışarıdan biri görse, oyunun 4-1 olduğunu öğrense hayret eder. Galatasaray'da oynayanlar taçtan gol yememeyi bilmeli. Bu oyunun sonuçlanmadığına çok üzüldüm. Bazı oyuncularımız çok yoruldu, yoksa neredeyse hiç değiştirmeyecektim. Maalesef kazanamadık. Şu oyunun sonucu bu olmamalıydı ama yapacak bir şey yok. Bittikten sonra da tebrik etmek lazım. Tebrik ediyoruz. Her arkadaşımızın her maçı çok iyi geçirmesini tavsiye ediyorum. Her hareketini dikkatli yapmasını tavsiye ediyorum.

Sağ olsun TFF, yabancı kuralını yeni açıkladı. Başka kulüpler 3-5 ay önce açıklamıştı. 8 Türk sahada olacak, bu algı yapılmıştı! Siz bilmiyor muydunuz? Bazı kulüplerin hazırlık içinde olduğunu biliyorduk, TFF de yeni açıklamış! Eğitim ve Geliştirme Departmanı var, acaba onlara sordular mı bilmiyorum. Dünyada kısıtlanarak hiçbir gelişme olmamıştır. Ama TFF en üst seviye, ne derlerse uyacağız. Oyuncu yerli - yabancı diye ayrılmaz.

Şimdi herkes hazırlansın tekrar 3-0 hükmen mağlubiyetlere. 6+2'de görmüştük, şimdi 8 oldu mu olmadı mı herkes çetele tutacak. Bugün Dünya şampiyonu olanların hepsinde serbest, Avrupa şampiyonu olanların hepsinde serbest. Türk oyuncuların 10-12 milyonlara bonservisleri oldu mu? Oldu. Yabancı oyuncu diye bir şey söz konusu olmamalı.

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