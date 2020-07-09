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Son Dakika | Erol Bulut maç sonu şaşkına çevirdi! Galatasaray sözleri, Fenerbahçe...
Alanyaspor'un başarılı teknik direktörü Erol Bulut yine Galatasaray'ın kabusu olurken maç sonu sözleriyle izleyenleri de şaşırttı.
ÜÇ MAÇTA 3 GALİBİYET ALDIĞI TEK TAKIM GALATASARAY
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un Süper Lig kariyerinde konuk ettiği takımlar arasında üç maçta üç galibiyet aldığı tek rakibi Galatasaray.
ÇAVUŞOĞLU AÇIKLADI
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından Fenerbahçe ile ismi geçen teknik direktör Erol Bulut'un durumu hakkında konuştu.
GİTMEK İSTEYEN GİDER!
Fenerbahçe ile ismi anılan Erol Bulut hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Erol Bulut'a teklifimizi daha önce yaptık ama anlaşma yok. Erol Hoca da başka takımdan teklif almadığını söyledi. Bunlar oturulur konuşulur, hayırlısıyla lig bitsin, gitmek isteyenler gider, kalmak isteyenler kalır" dedi.
Galatasaray'ı mağlup ettikleri için mutlu olduğunu da vurgulayan Hasan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin en çok şampiyonluğu olan takımı ile oynadık. Türkiye'nin en çok şampiyonluğunu elde etmiş takımını yenmek kolay değildi." ifadelerini kullandı.
4-1'E RAĞMEN: İYİ OYNAMADIK
Bu maç seyircileri yanıltmasın diyen Bulut, "4-1 kazandık ama iyi oynamadık. Biz bu oyunu oynamıyoruz. Biraz fazla geri yaslandık ve Galatasaray'ı bekledik. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Rakibin de pozisyonları vardı, onlar da atabilirdi. Şans bizden yanaydı." şeklinde konuştu.
FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR DA COŞTU
Sezon sonu Fenerbahçe'ye imza atmasına kesin gözüyle bakılan Erol Bulut'un Galatasaray performansı sonrası Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada birçok paylaşım yaptı.
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