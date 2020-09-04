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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut kararını verdi! Yeni transfer beklerken ters köşe...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 11:11 | 

Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut kararını verdi! Yeni transfer beklerken ters köşe...

Fenerbahçe'de sezon öncesi yapılan transferler taraftarları oldukça memnun etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, gelecek transferlerle birlikte ilk 11'ini oluşturdu.

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1KARARINI VERDİ
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KARARINI VERDİ

Fenerbahçe'de Erol Bulut yeni sezonda saha süreceği ilk 11'e karar verdi ve bu doğrultuda beklenmeyen bir karara imza attı. İşte detaylar...

2SİL BAŞTAN KADRO
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SİL BAŞTAN KADRO

Yaptığı flaş transferlerle sezona iddialı giren Fenerbahçe kadrosunu güçlendirdi.

3İLK 11İNİ BELİRLEDİ
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İLK 11'İNİ BELİRLEDİ

Üst üste imzalarla alternatifli bir kadro oluşturan sarı-lacivertli takımda Erol Bulut ilk 11'ini şekillendirmeye başladı.

4ORTA SAHADA YÜKSEK REKABET
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ORTA SAHADA YÜKSEK REKABET

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi ciddi bir rekabet ortamı oluşmuş durumda. Özellikle orta sahada önemli isimler ön plana çıkıyor.

5KİM 8 NUMARA OLACAK
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KİM 8 NUMARA OLACAK?

Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş ile bu bölgeye kalite katan Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile ilgili karar verildi.

6ORTA SAHA SOSAYA EMANET
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ORTA SAHA SOSA'YA EMANET

Kampa katılmayan Sosa'nın takımın seviyesine ulaşması biraz zaman alacak olsa da Arjantinli futbolcu tam kapasiteye ulaştığında 8 numara pozisyonunda görev alacak.

7LUIZ GUSTAVONUN YERİ GARANTİ
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LUIZ GUSTAVO'NUN YERİ GARANTİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo ise her zaman olduğu gibi savunmanın önünde görev yapacak.

8OZAN TUFAN KENDİNE YER BULAMADI
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OZAN TUFAN KENDİNE YER BULAMADI

Bu plandaki sürprizlerden biri Ozan Tufan'ın an itibariyle bu üçlü arasına girememesi ve Mert Hakan Yandaş'ın forvet arkası pozisyonda yer alacak olması.

9
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Futbolcunun dinamizmi, önde baskı yapması ve yaratıcı özellikleriyle birlikte ceza sahasına girmesi önemli özelliklerinden biri.

10SÜRPRİZ GOLCÜ MERT
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SÜRPRİZ GOLCÜ MERT

Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Mert pozisyon yaratıp önde savunma yapmanın yanısıra sürpriz golcü olarak da sahneye çıkacak.

11
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Kanarya'da orta saha mevkisinde yaşanan rekabet stoper bölgesine de sirayet etmiş durumda.

12
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Lemos'un transferi ve Zanka'nın geri dönüşünün ardından Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ın da transferi bitmek üzere.

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Kadroda ayrıca Serdar ve Sadık gibi tecrübeli stoperler de bulunuyor.

14ALTAY BAYINDIR
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ALTAY BAYINDIR

15GÖKHAN GÖNÜL
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GÖKHAN GÖNÜL

16LEMOS
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LEMOS

17MARCEL TISSERAND
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MARCEL TISSERAND

(Transferi bekleniyor)

18CANER ERKİN
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CANER ERKİN

19LUIZ GUSTAVO
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LUIZ GUSTAVO

20JOSE SOSA
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JOSE SOSA

21MERT HAKAN YANDAŞ
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MERT HAKAN YANDAŞ

22ENNER VALENCIA
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ENNER VALENCIA

23FERDİ KADIOĞLU
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FERDİ KADIOĞLU

24MAME THIAM
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MAME THIAM

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