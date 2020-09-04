Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut kararını verdi! Yeni transfer beklerken ters köşe...

Fenerbahçe'de Erol Bulut yeni sezonda saha süreceği ilk 11'e karar verdi ve bu doğrultuda beklenmeyen bir karara imza attı. İşte detaylar...Yaptığı flaş transferlerle sezona iddialı giren Fenerbahçe kadrosunu güçlendirdi.Üst üste imzalarla alternatifli bir kadro oluşturan sarı-lacivertli takımda Erol Bulut ilk 11'ini şekillendirmeye başladı.Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi ciddi bir rekabet ortamı oluşmuş durumda. Özellikle orta sahada önemli isimler ön plana çıkıyor.Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş ile bu bölgeye kalite katan Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile ilgili karar verildi.Kampa katılmayan Sosa'nın takımın seviyesine ulaşması biraz zaman alacak olsa da Arjantinli futbolcu tam kapasiteye ulaştığında 8 numara pozisyonunda görev alacak.Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo ise her zaman olduğu gibi savunmanın önünde görev yapacak.Bu plandaki sürprizlerden biri Ozan Tufan'ın an itibariyle bu üçlü arasına girememesi ve Mert Hakan Yandaş'ın forvet arkası pozisyonda yer alacak olması.Futbolcunun dinamizmi, önde baskı yapması ve yaratıcı özellikleriyle birlikte ceza sahasına girmesi önemli özelliklerinden biri.Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Mert pozisyon yaratıp önde savunma yapmanın yanısıra sürpriz golcü olarak da sahneye çıkacak.Kanarya'da orta saha mevkisinde yaşanan rekabet stoper bölgesine de sirayet etmiş durumda.Lemos'un transferi ve Zanka'nın geri dönüşünün ardından Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ın da transferi bitmek üzere. Kadroda ayrıca Serdar ve Sadık gibi tecrübeli stoperler de bulunuyor.(Transferi bekleniyor)