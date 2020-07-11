Herkes 'Erol Bulut' derken, Ümit Davala bombası!

Son iki sezonda tarihinde yaşamadığı başarısızlıkların yanı sıra uzun yıllar bozulmayan serileri de sona eren Fenerbahçe, gelecek sezona umutla bakmak istiyor.
2
Abone Ol
Fenerbahçe'nin gelecek sezonda takımın başına kimi getireceği ise henüz netlik kazanmış değil...
3
Abone Ol
Hoca arayışını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de Pellegrini'nin Real Betis'e gitmesi sonrası ibre tamamen Erol Bulut'a dönmüş durumda.
4
Abone Ol
"EROL BULUT, FENERBAHÇE'YE HAYIRLI OLSUN"
Menajer Ali Polat ise Radyospor'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Erol Bulut olacağı iddiasında bulundu.
5
Abone Ol
Polat, "Erol Bulut, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Yüzde yüz... Tayfun Korkut'un da adı geçiyordu biliyorum ama Erol Bulut daha ağır bastı.
6
Abone Ol
'ANLAŞMADIK' DİYEBİLİRLER ÇÜNKÜ LİG BİTMEDİ"
Çünkü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor'da ve Alanyaspor'da başarılı sezonlar geçirdik. Dinamik ve çalışkan biri. Fenerbahçe taraftarlarına hayırlı olsun.
7
Abone Ol
Benim bildiğim bu. Şu an çıkıp biriyle anlaşmadık diyebilirler çünkü lig henüz bitmedi" şeklinde konuştu.
8
Abone Ol
"ÜMİT DAVALA, ALANYASPOR'UN YENİ HOCASI OLACAK"
Sözlerini sürdüren Polat, asıl bombayı ise şu ifadelerle açıkladı:
9
Abone Ol
"Ümit Davala aynı zamanda gurbetçi, bizim bulunduğumuz Mannheim bölgesine yakın. Ümit Davala Alanyaspor'un teknik direktörü olacak. Ümüt Davala, Alanyaspor'a hayırlı olsun.
10
Abone Ol
"FATİH TERİM'İN YANINDA İYİ EĞİTİM ALMIŞTIR"
Ümit Davala yıllardan beri Fatih hocanın yanında çalıştı. Terim'in yanında iyi eğitim almıştır, iyi bir eğitim aldıktan sonra Ümit Davala da teknik direktörlük kariyerine adım atmak istiyor ve bence başarılı olur.
11
Abone Ol
"ÜMİT DAVA NEDEN ALANYASPOR'U TERCİH ETTİ, BİLEMEM"
Davala'nın Alanyaspor'u neden tercih ettiğini bilemem. Türkiye'de menajerler çok önemli. Oyuncuları ve hocaları istedikleri yere yönlendirebiliyor. Ben artık pırıl pırıl genç hocaları istiyorum.
12
Abone Ol
"KENAN KOÇAK GİBİ HOCALAR GELSİN"
Yıllardır aynı isimler dolanıyordu. Dinamik kendini geliştiren Kenan Koçak gibi üst düzey hocalar gelsin. Onları görmek isteriz. Kenan Koçak da çok iyi bir kadro kurdu ve şampiyonluğa oynayacak."