Herkes 'Erol Bulut' derken, Ümit Davala bombası!

"KENAN KOÇAK GİBİ HOCALAR GELSİN" Yıllardır aynı isimler dolanıyordu. Dinamik kendini geliştiren Kenan Koçak gibi üst düzey hocalar gelsin. Onları görmek isteriz. Kenan Koçak da çok iyi bir kadro kurdu ve şampiyonluğa oynayacak."