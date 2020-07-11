MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHerkes 'Erol Bulut' derken, Ümit Davala bombası!
GeriFutbol Herkes 'Erol Bulut' derken, Ümit Davala bombası!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 11 Temmuz 2020 - 07:56,

Herkes 'Erol Bulut' derken, Ümit Davala bombası!

Süper Lig'i karıştıcak gelişme...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Son iki sezonda tarihinde yaşamadığı başarısızlıkların yanı sıra uzun yıllar bozulmayan serileri de sona eren Fenerbahçe, gelecek sezona umutla bakmak istiyor.

2
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin gelecek sezonda takımın başına kimi getireceği ise henüz netlik kazanmış değil...

3
Abone Olgoogle-news

Hoca arayışını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de Pellegrini'nin Real Betis'e gitmesi sonrası ibre tamamen Erol Bulut'a dönmüş durumda.

4
Abone Olgoogle-news

"EROL BULUT, FENERBAHÇE'YE HAYIRLI OLSUN"

Menajer Ali Polat ise Radyospor'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Erol Bulut olacağı iddiasında bulundu.

5
Abone Olgoogle-news

Polat, "Erol Bulut, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Yüzde yüz... Tayfun Korkut'un da adı geçiyordu biliyorum ama Erol Bulut daha ağır bastı.

6ANLAŞMADIK DİYEBİLİRLER ÇÜNKÜ LİG BİTMEDİ
Abone Olgoogle-news

'ANLAŞMADIK' DİYEBİLİRLER ÇÜNKÜ LİG BİTMEDİ"

Çünkü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor'da ve Alanyaspor'da başarılı sezonlar geçirdik. Dinamik ve çalışkan biri. Fenerbahçe taraftarlarına hayırlı olsun.

7
Abone Olgoogle-news

Benim bildiğim bu. Şu an çıkıp biriyle anlaşmadık diyebilirler çünkü lig henüz bitmedi" şeklinde konuştu.

8ÜMİT DAVALA, ALANYASPORUN YENİ HOCASI OLACAK
Abone Olgoogle-news

"ÜMİT DAVALA, ALANYASPOR'UN YENİ HOCASI OLACAK"

Sözlerini sürdüren Polat, asıl bombayı ise şu ifadelerle açıkladı:

9
Abone Olgoogle-news

"Ümit Davala aynı zamanda gurbetçi, bizim bulunduğumuz Mannheim bölgesine yakın. Ümit Davala Alanyaspor'un teknik direktörü olacak. Ümüt Davala, Alanyaspor'a hayırlı olsun.

10FATİH TERİMİN YANINDA İYİ EĞİTİM ALMIŞTIR
Abone Olgoogle-news

"FATİH TERİM'İN YANINDA İYİ EĞİTİM ALMIŞTIR"

Ümit Davala yıllardan beri Fatih hocanın yanında çalıştı. Terim'in yanında iyi eğitim almıştır, iyi bir eğitim aldıktan sonra Ümit Davala da teknik direktörlük kariyerine adım atmak istiyor ve bence başarılı olur.

11ÜMİT DAVA NEDEN ALANYASPORU TERCİH ETTİ, BİLEMEM
Abone Olgoogle-news

"ÜMİT DAVA NEDEN ALANYASPOR'U TERCİH ETTİ, BİLEMEM"

Davala'nın Alanyaspor'u neden tercih ettiğini bilemem. Türkiye'de menajerler çok önemli. Oyuncuları ve hocaları istedikleri yere yönlendirebiliyor. Ben artık pırıl pırıl genç hocaları istiyorum.

12KENAN KOÇAK GİBİ HOCALAR GELSİN
Abone Olgoogle-news

"KENAN KOÇAK GİBİ HOCALAR GELSİN"

Yıllardır aynı isimler dolanıyordu. Dinamik kendini geliştiren Kenan Koçak gibi üst düzey hocalar gelsin. Onları görmek isteriz. Kenan Koçak da çok iyi bir kadro kurdu ve şampiyonluğa oynayacak."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi