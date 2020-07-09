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GeriFutbol Son Dakika | Erol Bulut, Fenerbahçe'ye 'beynini' getiriyor! Fatih Terim'i yıkmıştı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 15:03,

Son Dakika | Erol Bulut, Fenerbahçe'ye 'beynini' getiriyor! Fatih Terim'i yıkmıştı...

Manuel Pellegri'nin Real Betis'in başına geçmesinin ardından Fenerbahçe'de Erol Bulut ihtimali giderek yükseliyor. Başarılı teknik adamın, sarı lacivertli ekibe gelirken yanında yıldız oyuncuyu da getirmek istediği ortaya çıktı.

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1İLK TRANSFERİ
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İLK TRANSFERİ

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu beklentilerin uzağında tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro mühendisliği için şimdiden düğmeye bastı.

2SÜRPRİZ GELİŞME
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SÜRPRİZ GELİŞME

Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğünde önümüzdeki sezon için bonservisi elinde olan yerli oyunculara öncelik veren Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

3BEYNİNİ GETİRMEK İSTİYOR
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'BEYNİNİ' GETİRMEK İSTİYOR

Sarı lacivertli yönetimin sezon sonunda takımın başına getirmesi planlanan Erol Bulut, yanında yetenekli öğrencisini de getirmeye karar verdi. İşte detaylar...

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KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna Alanyaspor’dan Erol Bulut’un oturmasına artık kesin gözüyle bakılırken, önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

5EMRE BELÖZOĞLUNA İLETTİ
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EMRE BELÖZOĞLU'NA İLETTİ

Sarı-Lacivertliler’in futbol takımının gelecek planlamasında kilit rol oynayan Emre Belözoğlu’na, Erol Bulut’un, şu anki takımından oyuncu önerdiği iddia edildi.

6MAX KRUSENİN YERİNE
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MAX KRUSE'NİN YERİNE

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; sözleşmesini tek taraflı olarak fesh eden Max Kruse’nin ardından 10 numara ya da başka bir deyişle hücuma dönük orta saha arayışı hızlandı.

7BAKASETAS BOMBASI
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BAKASETAS BOMBASI

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin Erol Bulut’un tavsiyesi üzerine rotayı Alanyaspor forması giyen Yunan oyuncu Tasos Bakasetas’a çevirdiği öne sürüldü.

8FİŞİ ÇEKEN GOL
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FİŞİ ÇEKEN GOL

Yetenekli oyuncu, Alanyaspor'un Galatasaray'ı bu hafta sahasında 4-1 gibi tarihi bir skorla mağlup etti maçın 89. dakikasında fileleri sarsmış ve durumu 3-1'e getirmişti.

9FATİH TERİMİ YIKTI
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FATİH TERİM'İ YIKTI

Skorun 2-1 olduğu ve Alanyaspor için beraberlik ihtimalinin söz konusu olduğu son bölümde sahneye çıkan Yunan futbolcunun bu golü, karşılaşmanın kırılma anlarından biri olarak dikkati çekmişti.

10KARİYERİNİN EN UZUN SERİSİ
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KARİYERİNİN EN UZUN SERİSİ

Bu sonuçla birlikte Fatih Terim, Galatasaray'ın başında kariyerinin en uzun kazanamama serisini yaşamış oldu. Terim yönetimindeki Galatasaray, 2003-04 sezonunda altı maçlık galibiyet hasreti yaşamıştı

11İLK TEMAS BU HAFTA
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İLK TEMAS BU HAFTA

Alanya ile birlikte çok iyi bir sezon geçiren ve Bulut’un da kilit oyuncularından biri olan 27 yaşındaki futbolcu için bu hafta içinde ilk temasın sağlanması bekleniyor.

12OYUNCU + PARA
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OYUNCU + PARA

Fenerbahçe'nin kiralama ihtimali zor olan tecrübeli yıldızı, oyuncu artı para yöntemiyle kadrosun katmayı planladığı gelen haberler arasında...

13SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
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SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Bu sezon başında Yunanistan’ın AEK Atina takımından transfer edilen Bakasetas’ın Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2022’de bitiyor.

1413 GOL VE 7 ASİST
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13 GOL VE 7 ASİST

27 yaşındaki hücuma dönük orta saha oyuncusu, bu sezon toplamda 38 maçta rakip fileleri 13 kez sarsarken, 7 de asist yaptı.

15LİGDE 8 GOLÜ VAR
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LİGDE 8 GOLÜ VAR

Toplamda 38 maçta Alanya adına 13 gol ve 7 asistle oynayan Bakasetas, Süper Lig’de ise 31 maçta 9 gol ve 4 asistle mücadele etti.

16HACIOSMANOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
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HACIOSMANOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Bakasetas'ın Başakşehir - Alanyaspor maçında kasten gol atmadığını ima etmiş ve "yengeç gibi sağa sola gitti" demişti.

17İŞTE O SÖZLER
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İŞTE O SÖZLER

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