Son Dakika | Erol Bulut, Fenerbahçe'ye 'beynini' getiriyor! Fatih Terim'i yıkmıştı...
Manuel Pellegri'nin Real Betis'in başına geçmesinin ardından Fenerbahçe'de Erol Bulut ihtimali giderek yükseliyor. Başarılı teknik adamın, sarı lacivertli ekibe gelirken yanında yıldız oyuncuyu da getirmek istediği ortaya çıktı.
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İLK TRANSFERİ
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu beklentilerin uzağında tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro mühendisliği için şimdiden düğmeye bastı.
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SÜRPRİZ GELİŞME
Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğünde önümüzdeki sezon için bonservisi elinde olan yerli oyunculara öncelik veren Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
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'BEYNİNİ' GETİRMEK İSTİYOR
Sarı lacivertli yönetimin sezon sonunda takımın başına getirmesi planlanan Erol Bulut, yanında yetenekli öğrencisini de getirmeye karar verdi. İşte detaylar...
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KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna Alanyaspor’dan Erol Bulut’un oturmasına artık kesin gözüyle bakılırken, önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.
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EMRE BELÖZOĞLU'NA İLETTİ
Sarı-Lacivertliler’in futbol takımının gelecek planlamasında kilit rol oynayan Emre Belözoğlu’na, Erol Bulut’un, şu anki takımından oyuncu önerdiği iddia edildi.
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MAX KRUSE'NİN YERİNE
Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; sözleşmesini tek taraflı olarak fesh eden Max Kruse’nin ardından 10 numara ya da başka bir deyişle hücuma dönük orta saha arayışı hızlandı.
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BAKASETAS BOMBASI
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin Erol Bulut’un tavsiyesi üzerine rotayı Alanyaspor forması giyen Yunan oyuncu Tasos Bakasetas’a çevirdiği öne sürüldü.
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FİŞİ ÇEKEN GOL
Yetenekli oyuncu, Alanyaspor'un Galatasaray'ı bu hafta sahasında 4-1 gibi tarihi bir skorla mağlup etti maçın 89. dakikasında fileleri sarsmış ve durumu 3-1'e getirmişti.
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FATİH TERİM'İ YIKTI
Skorun 2-1 olduğu ve Alanyaspor için beraberlik ihtimalinin söz konusu olduğu son bölümde sahneye çıkan Yunan futbolcunun bu golü, karşılaşmanın kırılma anlarından biri olarak dikkati çekmişti.
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KARİYERİNİN EN UZUN SERİSİ
Bu sonuçla birlikte Fatih Terim, Galatasaray'ın başında kariyerinin en uzun kazanamama serisini yaşamış oldu. Terim yönetimindeki Galatasaray, 2003-04 sezonunda altı maçlık galibiyet hasreti yaşamıştı
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İLK TEMAS BU HAFTA
Alanya ile birlikte çok iyi bir sezon geçiren ve Bulut’un da kilit oyuncularından biri olan 27 yaşındaki futbolcu için bu hafta içinde ilk temasın sağlanması bekleniyor.
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OYUNCU + PARA
Fenerbahçe'nin kiralama ihtimali zor olan tecrübeli yıldızı, oyuncu artı para yöntemiyle kadrosun katmayı planladığı gelen haberler arasında...
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SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Bu sezon başında Yunanistan’ın AEK Atina takımından transfer edilen Bakasetas’ın Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2022’de bitiyor.
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13 GOL VE 7 ASİST
27 yaşındaki hücuma dönük orta saha oyuncusu, bu sezon toplamda 38 maçta rakip fileleri 13 kez sarsarken, 7 de asist yaptı.
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LİGDE 8 GOLÜ VAR
Toplamda 38 maçta Alanya adına 13 gol ve 7 asistle oynayan Bakasetas, Süper Lig’de ise 31 maçta 9 gol ve 4 asistle mücadele etti.
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HACIOSMANOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Bakasetas'ın Başakşehir - Alanyaspor maçında kasten gol atmadığını ima etmiş ve "yengeç gibi sağa sola gitti" demişti.