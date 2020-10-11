Son Dakika | Ergin Ataman'ın Aziz Yıldırım pişmanlığı ve Fenerbahçe itirafı! "Galatasaray'dan teklif..."

"BENİ ÇOK GURURLANDIRDI" "Hayatımın kırılma anı, henüz 34 yaşındayken Siena'dan aldığım transfer teklifiydi. Bu, beni enternasyonal bir antrenör haline getirdi. Açıkçası çok genç yaşta beklediğim bir teklif değildi. Genç yaşta yabancı bir takımın başında Avrupa şampiyonu olmak ve Türk bayrağını açıyor olmak beni çok gururlandırmıştı."