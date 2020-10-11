Son Dakika | Ergin Ataman'ın Aziz Yıldırım pişmanlığı ve Fenerbahçe itirafı! "Galatasaray'dan teklif..."
Anadolu Efes'in başarılı Koçu Ergin Ataman; kariyeri, Obradovic'in Fenerbahçe'nin başına getirilme süreci ve Aziz Yıldırım hakkında önemli açıklamalar yaptı.
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Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.
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"BENİ ÇOK GURURLANDIRDI"
"Hayatımın kırılma anı, henüz 34 yaşındayken Siena'dan aldığım transfer teklifiydi. Bu, beni enternasyonal bir antrenör haline getirdi. Açıkçası çok genç yaşta beklediğim bir teklif değildi. Genç yaşta yabancı bir takımın başında Avrupa şampiyonu olmak ve Türk bayrağını açıyor olmak beni çok gururlandırmıştı."
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EN GERGİN MAÇ...
"Kariyerimin en gergin maçı Kızılyıldız maçı. Üzerimde büyük bir baskı oluşturulmuştu. Belgrad'da olay siyasi bir boyuta taşınmıştı. Sırbistan'da ABD veya Rusya devlet başkanına uygulanan koruma protokolü bize uygulanmıştı"
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"LARKİN MUTSUZDU..."
"Shane Larkin, ilk zamanlar İstanbul'da mutsuzdu. 'İstanbul'da neler yapıyorsun?' dedim. Ona İstanbul'da ailesiyle gidebileceği yerleri söyledim. Bu tür ilişkiler kurmaya çalışıyorum oyuncularla"
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"ÜNAL AYSAL FUTBOL TAKIMININ BAŞINA GEÇMEMİ TEKLİF ETTİ"
"Futbol takımı çalıştırabileceğimi düşünüyordum. Ünal Aysal bana takımın başına geçmemi teklif etti ama futbolun teknik kısmı hakkında yeterli bilgim yoktu. Bu yüzden bana izin vermelerini ve 1 sene İtalya’da futbol antrenörlüğü eğitimi almak istedim. "
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"OBRADOVİC'İN GELİŞİNDE PAYIM VAR..."
"Obradovic’in gelişinde payım olduğunu söylediğimde samimiydim. Üst üste 2012’de Beşiktaş ile 2013’te Galatasaray’la şampiyon olmuştuk. Fenerbahçe o dönemde üst üste gelen başarısızlıklardan sonra Avrupa’nın en iyi koçunu takımın başına getirmeye karar verdi."
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OBRADOVIC EN KARİYERLİSİ
"Obradovic, Avrupa'nın en kariyerli koçudur. Aydın Örs de Türk basketboluna çağ atlatan, Türkiye'nin en önemli spor adamıdır. Genel anlamda bence Avrupa'nın ilk 5'inde değilim. Ama son iki yıla bakıldığında Avrupa'nın en başarılı iki koçundan biri olduğum istatistiksel olarak ortada"
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"F.BAHÇELİ TARAFTARLARIN GENELİYLE BİR SORUNUMUZ YOK"
"Aramızdaki sıkıntı 'Mola alsana' değil 'Doping yapsana'... Fenerbahçe taraftarı futbolda yapmadığı, aklandığı bir şey üzerine tezahüratlara nasıl tepki gösteriyorsa benim yaptığım da bu. Fenerbahçe taraftarının geneliyle bir problemimiz olduğunu düşünmüyorum"
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İŞİMDE GERGİNİM
"Ergin - gergin yakıştırması hiç sinir etmiyor hatta hoşuma gidiyor. Gerginim, işimde gerginim çünkü hiçbir zaman geri adım atmayı düşünmüyorum. Önemli olan 'winner' olmak"
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AZİZ YILDIRIM PİŞMANLIĞI
"Duygusal olarak A Milli Takım antrenörüyken Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a karşı bir söylemim olmuştu. Biraz fevri bir davranıştı. Çok kırgındım çünkü benim taraf tuttuğumu dile getirmişlerdi. Böyle bir şey mümkün değildi."
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"Çok sert bir cevap vermiştim. Keşke söylemeseydim sonuçta benim bir büyüğüm. Çok önemli bir kulübün başkanıydı. O açıdan da onu söylememem gerekliydi."