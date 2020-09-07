Son Dakika | Eran Zahavi'nin eşi Shay Zahavi açıkladı! "Şok oldum, Fenerbahçe..."
Fenerbahçeli taraftarların imza için geri sayıma geçtiği İsrailli golcüEran Zahavi için eşi Shay Zahavi'dan heyecan yaratan bir açıklama geldi.
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HAREKETLİ SAATLER
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Eran Zahavi'nin transferi konusunda sıcak saatler yaşanıyor.
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EŞİ KONUŞTU
Deneyimli golcünün menajerinin açıklamalarının ardından bu kez eşi Shay Zahavi, İsrail basınına konuştu.
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Eran Zahavi'nin kariyer planlamasında fikirlerine büyük önem verdiği Shay Zahavi hakkında geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir haber kaleme alınmıştı.
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"%90 FENERBAHÇE'DE"
Maariv Gazetesi'nin spor eki One, Zahavi'nin yakın bir arkadaşının ağzından, "Zahavi, yüzde 90 Fenerbahçe ile kontrat imzalayacak" sözlerine yer vermişti.
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EŞİNİN ONAYINA KALDI
Haberde ayrıca Türkiye'de yaşama konusunda eşi Shai'nin de onay vermesi halinde Zahavi'nin kariyerini İstanbul'da sürdüreceği vurgulanmıştı.
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İLGİYİ DOĞRULADI
Bu açıklamaların ardından İsrail basınına bir demeç veren Shay Zahavi hem transfere yeşil ışık yaktı hem de Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı.
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O SÖZLER...
İşte Eran Zahavi'nin eşi Shay Zahavi'nin Fenerbahçe açıklamaları...
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"Sosyal medyada gördüklerimden sonra şok oldum. Fenerbahçe taraftarlarının ilgisi gerçekten inanılmaz.
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"Özellikle Eran'ın yorumu sonrası beğeni sayısı inanılmaz bir sayıya ulaştı."
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"Fenerbahçe taraftarlarından binlerce yorum geliyor. Onları anlayabiliyorum. Ben de onların yerinde olsam Zahavi bir bir futbolcuyu takımımda isterdim."
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"Her yüklediğim fotoğrafa yüzlerce yorum gelmesi çok hoş. Sürekli 'Come to Fenerbahçe' yazıyorlar."
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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerine gelecek yeni forvetin Eran Zahavi olması bekleniyor.
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İsrailli golcü, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imza atmıştı.
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Eran Zahavi, Instagram hesabından kendisine "Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)" yazan dünyaca ünlü spor sitesi 433'e "Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa... Hadi deneyelim!" cevabını vermişti.
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Zahavi'nin bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarını sosyal medyada harekete geçirdi.
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Söz konusu paylaşıma 24 saatten az bir süre içinde 800 binden fazla beğeni ve 150 binin üzerinde yorum geldi.