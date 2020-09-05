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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Eylül 2020 - 11:16 | 

Son Dakika | Eran Zahavi transferinde veto! Fenerbahçe bekliyor...

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği İsrailli golcü Eran Zahavi hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılması halinde kadroya katmayı planladığı ilk isim Eran Zahavi...

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Sarı lacivertli takımın İsrailli golcüyle her konuda anlaştığı ifade ediliyordu.

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Fenerbahçe'nin, Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından kadrosuna dahil etmek istediği Eran Zahavi konusunda Fransız basını önemli bir gelişmeyi okuyucularıyla paylaştı.

4MARSILYAYA ÖNERİLDİ
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MARSILYA'YA ÖNERİLDİ

Buna göre kulübü Guangzhou ile sözleşmesini fesheden ve çeşitli kulüplerle transfer görüşmelerine başlayan Eran Zahavi'nin, Marsilya'ya önerildiği duyuruldu.

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Fransız kulübünün yöneticilerinin, oyuncunun transferi için ciddi bir şekilde ilgilendiği aktarılırken, son olarak teknik direktör Andre Villas Boas'ın beğenisine sunulduğu yazıldı.

6YAŞLI BULUNDU
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YAŞLI BULUNDU

Tecrübeli teknik direktörün, takımının gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı Zahavi'yi veto ettiği ve oyuncuyu yaşlı bulduğu ifade edildi.

7TRANSFERE HAZIRLIKLI
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TRANSFERE HAZIRLIKLI

Öte yandan Zahavi'nin, Marsilya'nın onay vermesi halinde transfere hazırlıklı olduğu yazıldı.

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Zahavi'nin yeni takımının ya Fenerbahçe ya da Maccabi Tel Aviv olacağı belirtiliyor...

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Marsilya'nın devre dışı kalmasıyla birlikte Fenerahçe tarafı da derin bir nefes aldı. Zahavi'nin Maccabi'ye oranla Fenerbahçe'ye gitmeyi daha çok istediği kaydediliyor.

10GECEYE DAMGA VURDU
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GECEYE DAMGA VURDU

Ayrıca golcü futbolcu, UEFA Uluslar Ligi'nde de yıldızlaştı ve kendisine hayran bıraktı.

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UEFA Uluslar Ligi'nde İskoçya ile İsrail arasında oynanan ve 1-1 berabere biten maçta Eran Zahavi, takımının beraberlik golünü atan isim oldu. Eran Zahavi, attığı güzel golle İsrail basınında da manşetlere çıktı.

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Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Eran Zahavi, İsrail'in 1-1 berabere kaldığı İskoçya maçında 73. dakikada ceza sahası içinden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımına beraberlik golünü getiren isim oldu.

13MUHTEŞEM GOL VURUŞU
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''MUHTEŞEM GOL VURUŞU''

İsrail basını, Eran Zahavi'ye övgüler yağdırırken, "Muhteşem bir gol vuruşu ve harika gol. Zahavi kalitesini göstererek takımını oyunda tutmayı başardı." ifadelerini kullandı.

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İsrail Teknik Direktörü Ruttensteiner maç sonu yaptığı açıklamada Zahavi'ye övgüler yağdırdı ve "Zahavi muhteşem bir gol attı. Gerçekten harika bir oyuncu. Zahavi ve onun gibi çok kaliteli futbolculara sahip olduğumuz için mutluyum. Bugün İskoçya karşısında özellikle ikinci yarıda topa daha hakimdik" ifadelerini kullandı.

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İskoçya - İsrail maçını takip eden Fenerbahçe taraftarı da sosyal medyadan Zahavi ile ilgili çok sayıda olumlu yorum yaptı.

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