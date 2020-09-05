Son Dakika | Eran Zahavi transferinde veto! Fenerbahçe bekliyor...

İsrail Teknik Direktörü Ruttensteiner maç sonu yaptığı açıklamada Zahavi'ye övgüler yağdırdı ve "Zahavi muhteşem bir gol attı. Gerçekten harika bir oyuncu. Zahavi ve onun gibi çok kaliteli futbolculara sahip olduğumuz için mutluyum. Bugün İskoçya karşısında özellikle ikinci yarıda topa daha hakimdik" ifadelerini kullandı.