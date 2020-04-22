Son dakika | Emre Mor tepkili! "Baskı kurdu" dedi ve itiraf etti...

"HERKES İÇİN GARİP BİR YIL OLDU" "Benim ilk istediğim şey, geri dönmek. Şu anda en iyi şekilde geri dönmek istiyorum, sonra ne olacağına bakacağım. Yaz aylarında Olympiakos'ta mı olacağım, Celta Vigo'ya mı döneceğim, bilmiyorum şu anda. Herkes için garip bir yıl oldu."