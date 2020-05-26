Son dakika! Emre Belözoğlu'nun gizli transfer listesi ortaya çıktı!

YUNUS MALLI Yeni sezona genç, dinamik ve maliyeti düşük bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, orta sahayı Alman ekolünden gelen isimlerle güçlendirmek için harekete geçti. Bu sezonun devre arasında Wolfsburg'tan Union Berlin'e kiralanan 28 yaşındaki Yunus Mallı için Wolfsburg ile temas kuran Fenerbahçe Yönetimi, milli futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralanması için teklifini yaptı. Yunus Mallı da Fenerbahçe hakkında kendisine yöneltilen soruya, "Kulübüm ile sözleşmem devam ediyor ancak Fenerbahçe neden olmasın? Zorlu bir süreçten geçiyoruz ve bu süreci atlattıktan sonra sağlıklı kararlar verebiliriz" dedi.