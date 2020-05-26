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Futbol
Sabah
Haber Giriş: 26 Mayıs 2020 - 23:55,

Son dakika! Emre Belözoğlu'nun gizli transfer listesi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de Ali Koç'un görevlendirmesiyle sportif direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu'nun 15 isimlik transfer listesi ortaya çıktı!

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Fenerbahçe'nin sadece yurt içinde değil yurt dışında da birçok ismi radarına aldığı ortaya çıktı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un söz ettiği yerli oyuncu operasyonunu Emre Belözoğlu yönetiyor. İşte bölge bölge Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isimler...

3MUHAMMET KİPRİT
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MUHAMMET KİPRİT

Gelen bilgilere göre yönetimin ilk hedefi Hertha Berlin'li Muhammed Kiprit. U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen 21 yaşındaki forvet, Hertha Berlin B takımında 21 maçta 16 gol atarak dikkatleri çekti. Muhammed'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

4LEVENT MERCAN;(SCHALKE), KAAN KURT(MGLADBACH), ERKAN EYİBİL(MAİNZ), ERKAN AKALP(KÖLN)
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LEVENT MERCAN;(SCHALKE), KAAN KURT(M'GLADBACH), ERKAN EYİBİL(MAİNZ), ERKAN AKALP(KÖLN)

Yönetim ayrıca Schalke'den orta saha oyuncusu Levent Mercan(fotoğrafta), M'Gladbach'tan sağ bek Kaan Kurt, Mainz'dan kanat oyuncusu Erkan Eyibil ve Köln'den sol bek Erkan Akalp'i de yakın takipte.

5YUNUS MALLI
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YUNUS MALLI

Yeni sezona genç, dinamik ve maliyeti düşük bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, orta sahayı Alman ekolünden gelen isimlerle güçlendirmek için harekete geçti. Bu sezonun devre arasında Wolfsburg'tan Union Berlin'e kiralanan 28 yaşındaki Yunus Mallı için Wolfsburg ile temas kuran Fenerbahçe Yönetimi, milli futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralanması için teklifini yaptı. Yunus Mallı da Fenerbahçe hakkında kendisine yöneltilen soruya, "Kulübüm ile sözleşmem devam ediyor ancak Fenerbahçe neden olmasın? Zorlu bir süreçten geçiyoruz ve bu süreci atlattıktan sonra sağlıklı kararlar verebiliriz" dedi.

6MERT ÇETİN
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MERT ÇETİN

Mert Çetin, Emre Belözoğlu'nun takımda görmeyi istediği isimlerin başında geliyor. Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre, 23 yaşındaki stoperle ve kulübü Roma ile bizzat görüşecek.

7CANER ERKİN
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CANER ERKİN

Sol bekte ise Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye dönmesi için girişimler başladı.

8ALPASLAN ÖZTÜRK
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ALPASLAN ÖZTÜRK

Bu bölge için bir diğer aday ise, birçok farklı pozisyonda oynayan Göztepeli Alpaslan Öztürk.

9GÖKHAN GÖNÜL
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GÖKHAN GÖNÜL

Fenerbahçe'nin sağ bek için ise Gökhan Gönül'ü kadroya katmak istediği biliniyor.

10İRFAN CAN KAHVECİ
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İRFAN CAN KAHVECİ

Emre'nin Çubuklu formayla görmeyi en çok hayal ettiği oyuncu İrfan Can Kahveci. Tecrübeli oyuncu, İrfan'ın yeteneklerini ve gelişimini Başakşehir'de oynadığı dönemde yakından gördü. Emre Belözoğlu, İrfan'ı mutlaka Fenerbahçe'ye kazandırmak istiyor.

11MAHMUT TEKDEMİR
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MAHMUT TEKDEMİR

Başakşehir'den bir diğer takım arkadaşı Mahmut Tekdemir de listede.

12BERAT ÖZDEMİR
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BERAT ÖZDEMİR

Kanarya ayrıca Gençlerbirliği'nin 21 yaşındaki yeteneği Berat Özdemir'in de peşinde.

13EMRE KILINÇ
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EMRE KILINÇ

Adı Galatasaray ile anılan Emre Kılınç, Fenerbahçe'nin de radarında. Sarı- Lacivertliler, Muriç'te olduğu gibi Emre'yi de Aslan'ın elinden kapmaya çalışıyor. Her iki kanatta ve forvet arkasında oynayabilen Sivasspor'un 25 yaşındaki yıldızı sezon sonunda boşa çıkacak.

14AHMED KUTUCU
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AHMED KUTUCU

Sarı-Lacivertliler'in hücumdaki bir diğer hedefi ise Schalke'nin Milli golcüsü Ahmed Kutucu. 20 yaşındaki forveti kiralamak için mesai harcanacak.

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