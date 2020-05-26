Son dakika! Emre Belözoğlu'nun gizli transfer listesi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin sadece yurt içinde değil yurt dışında da birçok ismi radarına aldığı ortaya çıktı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un söz ettiği yerli oyuncu operasyonunu Emre Belözoğlu yönetiyor. İşte bölge bölge Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isimler...
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MUHAMMET KİPRİT
Gelen bilgilere göre yönetimin ilk hedefi Hertha Berlin'li Muhammed Kiprit. U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen 21 yaşındaki forvet, Hertha Berlin B takımında 21 maçta 16 gol atarak dikkatleri çekti. Muhammed'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Yönetim ayrıca Schalke'den orta saha oyuncusu Levent Mercan(fotoğrafta), M'Gladbach'tan sağ bek Kaan Kurt, Mainz'dan kanat oyuncusu Erkan Eyibil ve Köln'den sol bek Erkan Akalp'i de yakın takipte.
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YUNUS MALLI
Yeni sezona genç, dinamik ve maliyeti düşük bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, orta sahayı Alman ekolünden gelen isimlerle güçlendirmek için harekete geçti. Bu sezonun devre arasında Wolfsburg'tan Union Berlin'e kiralanan 28 yaşındaki Yunus Mallı için Wolfsburg ile temas kuran Fenerbahçe Yönetimi, milli futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralanması için teklifini yaptı. Yunus Mallı da Fenerbahçe hakkında kendisine yöneltilen soruya, "Kulübüm ile sözleşmem devam ediyor ancak Fenerbahçe neden olmasın? Zorlu bir süreçten geçiyoruz ve bu süreci atlattıktan sonra sağlıklı kararlar verebiliriz" dedi.
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MERT ÇETİN
Mert Çetin, Emre Belözoğlu'nun takımda görmeyi istediği isimlerin başında geliyor. Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre, 23 yaşındaki stoperle ve kulübü Roma ile bizzat görüşecek.
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CANER ERKİN
Sol bekte ise Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye dönmesi için girişimler başladı.
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ALPASLAN ÖZTÜRK
Bu bölge için bir diğer aday ise, birçok farklı pozisyonda oynayan Göztepeli Alpaslan Öztürk.
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GÖKHAN GÖNÜL
Fenerbahçe'nin sağ bek için ise Gökhan Gönül'ü kadroya katmak istediği biliniyor.
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İRFAN CAN KAHVECİ
Emre'nin Çubuklu formayla görmeyi en çok hayal ettiği oyuncu İrfan Can Kahveci. Tecrübeli oyuncu, İrfan'ın yeteneklerini ve gelişimini Başakşehir'de oynadığı dönemde yakından gördü. Emre Belözoğlu, İrfan'ı mutlaka Fenerbahçe'ye kazandırmak istiyor.
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MAHMUT TEKDEMİR
Başakşehir'den bir diğer takım arkadaşı Mahmut Tekdemir de listede.
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BERAT ÖZDEMİR
Kanarya ayrıca Gençlerbirliği'nin 21 yaşındaki yeteneği Berat Özdemir'in de peşinde.
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EMRE KILINÇ
Adı Galatasaray ile anılan Emre Kılınç, Fenerbahçe'nin de radarında. Sarı- Lacivertliler, Muriç'te olduğu gibi Emre'yi de Aslan'ın elinden kapmaya çalışıyor. Her iki kanatta ve forvet arkasında oynayabilen Sivasspor'un 25 yaşındaki yıldızı sezon sonunda boşa çıkacak.
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AHMED KUTUCU
Sarı-Lacivertliler'in hücumdaki bir diğer hedefi ise Schalke'nin Milli golcüsü Ahmed Kutucu. 20 yaşındaki forveti kiralamak için mesai harcanacak.