ZÄ°NCKERNAGEL'Ä°N FÄ°YATI SORULDU Transfer dÃ¶nemi kapanmadan kadrosuna bir kanat takviyesi yapmak isteyen FenerbahÃ§e, Bodo Glimt formasÄ± giyen Philip Zinckernagel'in de fiyatÄ±nÄ± sordu. AsÄ±l pozisyonu saÄŸ kanat olsa da sol kanatta da oynayabilen 25 yaÅŸÄ±ndaki DanimarkalÄ± futbolcu, bu sezon NorveÃ§ Ligi'nde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 19 maÃ§ta 14 gol ve 17 asist Ã¼reterek tÃ¼m dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekmiÅŸti. HÄ±zÄ± ve bitiriciliÄŸi ile dikkat Ã§eken futbolcunun NorveÃ§ ekibi ile sÃ¶zleÅŸmesi, AralÄ±k sonunda sona eriyor.