Son Dakika | Emre BelözoÄŸlu'nun gizli transfer bombasÄ±! Premier Lig'in kralÄ±... | Fenerbahçe Transfer Haberleri
FenerbahÃ§e'de son dakika geliÅŸmesi... Transferin bitimine 4 gÃ¼n kala sarÄ± lacivertlilerden yeni bir hamle daha geldi...
Bu sezon ÅŸampiyonluktan baÅŸka dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi olmayan sarÄ± lacivertliler Ã¶zellikle yaptÄ±ÄŸÄ± bonservissiz transferlerle dikkat Ã§ekmiÅŸti.
Orta sahada ise transferi iÃ§in uzun sÃ¼re uÄŸraÅŸÄ±lan Mert Hakan YandaÅŸ, Jose Sosa gibi isimlerin yanÄ±na Mame Thiam, Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ hatta kanat forvet pozisyonunda da oynayabilen Enner Valencia da katÄ±ldÄ±.
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