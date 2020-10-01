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Futbol
Haber GiriÅŸ: 01 Ekim 2020 - 07:43 | 

Son Dakika | Emre BelözoÄŸlu'nun gizli transfer bombasÄ±! Premier Lig'in kralÄ±... | Fenerbahçe Transfer Haberleri

FenerbahÃ§e'de son dakika geliÅŸmesi... Transferin bitimine 4 gÃ¼n kala sarÄ± lacivertlilerden yeni bir hamle daha geldi...

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Ä°ÅŸte Emre BelÃ¶zoÄŸlu'nun kanat transferi iÃ§in gizli planÄ±...

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GeÃ§en sezonu 7. sÄ±rada bitiren ve ÅŸampiyonluk hasreti 6 yÄ±la Ã§Ä±kan FenerbahÃ§e, yeni sezona yeni teknik direktÃ¶r ve Ã§ok sayÄ±da transferle girdi.

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Bu sezon ÅŸampiyonluktan baÅŸka dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi olmayan sarÄ± lacivertliler Ã¶zellikle yaptÄ±ÄŸÄ± bonservissiz transferlerle dikkat Ã§ekmiÅŸti.

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Bir Ã¶nceki sezon savunmada yaÅŸanan problemler Caner Erkin, GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, Novak, NazÄ±m Sangare, Tisserand, Lemos transferleriyle aÅŸÄ±ldÄ±.

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Orta sahada ise transferi iÃ§in uzun sÃ¼re uÄŸraÅŸÄ±lan Mert Hakan YandaÅŸ, Jose Sosa gibi isimlerin yanÄ±na Mame Thiam, Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ hatta kanat forvet pozisyonunda da oynayabilen Enner Valencia da katÄ±ldÄ±.

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SarÄ± lacivertliler Vedat Muriqi'nin Lazio'ya imza atmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶nemli bir bonservis geliri elde ederken burada Mbwana Samatta yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ± ve 6 milyon euro bonservis bedeliyle bu oyuncu kadroya katÄ±ldÄ±.

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SON TRANSFER PAPÄ°SS CÄ°SSE

Son iki sezondur Aytemiz Alanyaspor formasÄ±yla harikalar yaratan â€˜Bay Golâ€™ â€˜Kralâ€™ ve â€˜Papiâ€™ lakaplÄ± Papiss Cisse, FenerbahÃ§eâ€™nin 15. transferi olarak Emre BelÃ¶zoÄŸlu tarafÄ±ndan Ä°stanbulâ€™a Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

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SÃ¼per Ligâ€™de ve kupada geÃ§en sezonu, kariyerinin â€˜en Ã§ok gol attÄ±ÄŸÄ± sezonâ€™ (26 gol) olarak tamamlayan Senegalli futbolcu gerek SÃ¼per Ligâ€™i tanÄ±masÄ±, gerek bonservisinin elinde olmasÄ± gerekse Alanyasporâ€™da Erol Bulut ve yardÄ±mcÄ±larÄ±yla birlikte Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ olmasÄ± gibi avantajlarÄ± nedeniyle FenerbahÃ§e tarafÄ±ndan tercih edildi. 35 yaÅŸÄ±ndaki golcÃ¼ ile 2. yÄ±l opsiyonu zorunlu olmayan 1+1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.

9AÄžUSTOSTA GÃ–RÃœÅžÃœLMÃœÅžTÃœ
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AÄžUSTOS'TA GÃ–RÃœÅžÃœLMÃœÅžTÃœ

Bonservisi elinde bulunan yÄ±ldÄ±zÄ±n bonuslarla birlikte 1 milyon Euro Ã¼cret alacaÄŸÄ± da Ã¶ÄŸrenildi. AÄŸustos ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Emre BelÃ¶zoÄŸlu ile bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapan golcÃ¼ futbolcuya o tarihte KosovalÄ± golcÃ¼ Vedat MuriÃ§â€™in satÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸmediÄŸi iÃ§in prensipte â€˜Evetâ€™ denilmiÅŸ, geliÅŸmeleri takip edip kendilerinden haber beklemesi istenmiÅŸti. YakÄ±n arkadaÅŸlarÄ± olan Ãœmraniyesporlu Mousa Sow ve M.BaÅŸakÅŸehirli Demba Ba ile yeniden Ä°stanbulâ€™da buluÅŸmayÄ± Ã§ok isteyen yÄ±ldÄ±z golcÃ¼, dÃ¼n 16.55 sularÄ±nda Ä°stanbulâ€™a geldi. BugÃ¼n yapÄ±lacak son gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden sonra oyuncunun yarÄ±n saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§ip imza atmasÄ± bekleniyor.

10BELÃ–ZOÄžLUNUN SON HAMLESÄ°
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BELÃ–ZOÄžLU'NUN SON HAMLESÄ°

Futbolu bÄ±raktÄ±ktan sonra resmi olarak aÃ§Ä±klanmasa da sportif direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revini Ã¼stlenen Emre BelÃ¶zoÄŸlu, transferde adeta sazÄ± eline aldÄ±. Transfer dÃ¶neminde birÃ§ok isimle gÃ¶rÃ¼ÅŸen tecrÃ¼beli isim tahtanÄ±n kapanmasÄ±na 4 gÃ¼n kala hamlesini bu kez Premier Lig'de yapÄ±yor.

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Transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren FenerbahÃ§e Arjantinli saÄŸ aÃ§Ä±k Emiliano Buendiaâ€™yÄ± kadrosuna katmak iÃ§in giriÅŸimlere baÅŸladÄ±.

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SarÄ± lacivertliler, SaÄŸ kanat bÃ¶lgesinde dÄ±ÅŸÄ±nda 10 numara pozisyonunda da gÃ¶rev alabilen oyuncuyu kiralamak istiyor.Â

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Emiliano Buendia, 2009 yÄ±lÄ±nda Cadetes de San Martin, 2010 yÄ±lÄ±nda Real Madrid, 2011-2014 arasÄ±nda ise FC Getafe genÃ§lik kulÃ¼plerinde oynadÄ±. 2015 yÄ±lÄ±nda Getafe A takÄ±mÄ±na yÃ¼kselen Emiliano Buendia, 2017 yÄ±lÄ±nda 2.Lig takÄ±mlarÄ±ndan Cultural Leonesa'ya kiralandÄ±. 2018 yÄ±lÄ±nda kiralÄ±ktan dÃ¶nmesiyle birlikte Norwich City tarafÄ±ndan 1.5 milyon Euro bedelle transfer edilen oyuncu, geÃ§tiÄŸimiz yaz aylarÄ±nda 5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸmeye imza atmÄ±ÅŸtÄ±.

14PREMÄ°ER LÄ°GE DAMGA VURDU
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PREMÄ°ER LÄ°G'E DAMGA VURDU

GeÃ§en sezon Norwich City formasÄ±yla Premier Lig'de en fazla asist yapan, ÅŸut pasÄ± veren ve Ã§alÄ±m atan oyuncu Emiliano Buendia'ydÄ±.

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MaÃ§: 36
Gol: 1

Asist: 7

Pas %: 80

Åžut pasÄ±: 83

Ã‡alÄ±m: 101

HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± net pozisyon: 9

16ZÄ°NCKERNAGELÄ°N FÄ°YATI SORULDU
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ZÄ°NCKERNAGEL'Ä°N FÄ°YATI SORULDU

Transfer dÃ¶nemi kapanmadan kadrosuna bir kanat takviyesi yapmak isteyen FenerbahÃ§e, Bodo Glimt formasÄ± giyen Philip Zinckernagel'in de fiyatÄ±nÄ± sordu. AsÄ±l pozisyonu saÄŸ kanat olsa da sol kanatta da oynayabilen 25 yaÅŸÄ±ndaki DanimarkalÄ± futbolcu, bu sezon NorveÃ§ Ligi'nde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 19 maÃ§ta 14 gol ve 17 asist Ã¼reterek tÃ¼m dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekmiÅŸti. HÄ±zÄ± ve bitiriciliÄŸi ile dikkat Ã§eken futbolcunun NorveÃ§ ekibi ile sÃ¶zleÅŸmesi, AralÄ±k sonunda sona eriyor.

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