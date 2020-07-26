Emre Belözoğlu maçtan sonra sahaya döndü ve...

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu dün akşam aktif futbol kariyerinin son maçına çıktı.1996 yılında Zeytinburnuspor altyapısından Galatasaray'a transfer olan Emre Belözoğlu, 1997'de ilk profesyonel maçını oynamıştı.Daha sonra Inter'in yolunu tutan yaşayan efsane, sırasıyla Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid, Fenerbahçe, Başakşehir ve tekrar Fenerbahçe formalarını terletti.Süper Lig’de 2019-20 sezonunun 34. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta son kez futbolcu olarak sahada yer alan Emre Belözoğlu, 63 dakika forma giydi.37. dakikada Çaykur Rizespor savunmasından topu alarak rakibinden sıyrılan Emre, ceza sahası içinde Abdullah'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.VAR incelemesinin ardından 39'da penaltı vuruşu için topun başına geçen Emre, takımını öne geçiren golü kaydetti.Emre Belözoğlu attığı golden sonra duygusal anlar yaşadı.Takım arkadaşları 39 yaşındaki yıldız futbolcuyu tebrik etti.Emre Belözoğlu gol sevincini de secde yaparak kutladı.Karşılaşmanın 63. dakikasında yerini Zajc’a bırakan başarılı futbolcu, sahayı alkışlarla terk etti. Emre Belözoğlu kolundaki kaptanlık pazubendini de takımın genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz’a bıraktı.Yıldız futbolcunun bu davranışı kenarda yer alan takım arkadaşları tarafından alkışladı.Kariyerinin son maçına çıkan Emre kenara gelirken tüm takım arkadaşları tarafından tebrik edildi.Fenerbahçe yönetimi de futbolu bırakan tecrübeli futbolcuyu ayakta alkışladı.Deneyimli isim, maçın ardından sahaya geri döndü ve tek başına Kadıköy çimlerinde dua etti.Duygusal anlar yaşayan Emre Belözoğlu'nun bu anları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.