MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEmre Belözoğlu maçtan sonra sahaya döndü ve...
GeriFutbol Emre Belözoğlu maçtan sonra sahaya döndü ve...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 26 Temmuz 2020 - 10:10,

Emre Belözoğlu maçtan sonra sahaya döndü ve...

Herkes bunu konuşuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu dün akşam aktif futbol kariyerinin son maçına çıktı.

2
Abone Olgoogle-news

1996 yılında Zeytinburnuspor altyapısından Galatasaray'a transfer olan Emre Belözoğlu, 1997'de ilk profesyonel maçını oynamıştı.

3FENERBAHÇEDE 3 KEZ FORMA GİYDİ
Abone Olgoogle-news

FENERBAHÇE'DE 3 KEZ FORMA GİYDİ

Daha sonra Inter'in yolunu tutan yaşayan efsane, sırasıyla Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid, Fenerbahçe, Başakşehir ve tekrar Fenerbahçe formalarını terletti.

4
Abone Olgoogle-news

Süper Lig’de 2019-20 sezonunun 34. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta son kez futbolcu olarak sahada yer alan Emre Belözoğlu, 63 dakika forma giydi.

5PENALTIYI KAZANDIRIP TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ
Abone Olgoogle-news

PENALTIYI KAZANDIRIP TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

37. dakikada Çaykur Rizespor savunmasından topu alarak rakibinden sıyrılan Emre, ceza sahası içinde Abdullah'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

6
Abone Olgoogle-news

VAR incelemesinin ardından 39'da penaltı vuruşu için topun başına geçen Emre, takımını öne geçiren golü kaydetti.

7
Abone Olgoogle-news

Emre Belözoğlu attığı golden sonra duygusal anlar yaşadı.

8GOLÜNÜ SECDE YAPARAK KUTLADI
Abone Olgoogle-news

GOLÜNÜ SECDE YAPARAK KUTLADI

Takım arkadaşları 39 yaşındaki yıldız futbolcuyu tebrik etti.

9
Abone Olgoogle-news

Emre Belözoğlu gol sevincini de secde yaparak kutladı.

10
Abone Olgoogle-news

Karşılaşmanın 63. dakikasında yerini Zajc’a bırakan başarılı futbolcu, sahayı alkışlarla terk etti.

11PAZUBENDİ ÖMER FARUKA TAKTI
Abone Olgoogle-news

PAZUBENDİ ÖMER FARUK'A TAKTI

Emre Belözoğlu kolundaki kaptanlık pazubendini de takımın genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz’a bıraktı.

12
Abone Olgoogle-news

Yıldız futbolcunun bu davranışı kenarda yer alan takım arkadaşları tarafından alkışladı.

13
Abone Olgoogle-news

Kariyerinin son maçına çıkan Emre kenara gelirken tüm takım arkadaşları tarafından tebrik edildi.

14
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe yönetimi de futbolu bırakan tecrübeli futbolcuyu ayakta alkışladı.

15SAHAYA ÇIKIP DUA ETTİ
Abone Olgoogle-news

SAHAYA ÇIKIP DUA ETTİ

Deneyimli isim, maçın ardından sahaya geri döndü ve tek başına Kadıköy çimlerinde dua etti.

16
Abone Olgoogle-news

Duygusal anlar yaşayan Emre Belözoğlu'nun bu anları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi