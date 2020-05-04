Son Dakika | Emre Belözoğlu'ndan sürpriz transfer!
Telefonla bizzat aradı ve transferi bitirdi...
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Liglere verilen ara sonrası çalışmalarını evden bireysel olarak sürdüren kulüpler transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda...
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Transfer operasyonu
Yeni sezonda transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe listesine birçok ismi ekledi. Fenerbahçe'de görevden ayrılan teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine hoca arayışları devam ederken, sarı-lacivertli yönetim transfer için düğmeye bastı.
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Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktör koltuğuna gelecek olan Emre Belözoğlu transferde başrolü oynuyor.
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Transferi telefonda bitirdi
Altyapıdaki isimler üstünde özellikle duran Emre Belözoğlu, bir yandan da transfer görüşmelerine başladı.
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39 yaşındaki isim, Süper Lig takımlarının da devrede olduğu isimle bir telefon görüşmesi yaptı ve son durumunu sordu.
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Ramazan Civelek sürprizi
Ajansspor'un haberine göre Emre Belözoğlu, Karagümrük'te forma giyen ve sezon içerisinde Kasımpaşa ve Trabzonspor'un da takibe aldığı sağ bek oyuncusu Ramazan Civelek'i aradı.
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Ramazan'a Sarı Lacivertli kulübünün gelecek sezon planlamasından bahseden Belözoğlu, futbolcunun son durumunu sordu. Ramazan Civelek'in sözleşmesinde Fenerbahçe için 1 milyon TL satın alma opsiyonu var.
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Fenerbahçe altyapısında oynadı
Ramazan Civelek, Fenerbahçe ile ilgili şu sözleri söyledi: Fenerbahçe altyapısında uzun yıllar forma giydim. Sonrasında profesyonel oldum. Fenerbahçe'ye kim dönmek istemez? Şu anda ilk hedefim Karagümrük'le hak ettiği Süper Lig'e çıkmak.
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Bu sezon 20 lig maçında ilk 11'de oynayan 1996 doğumlu futbolcu 5 gol, 3 asist kaydetti, oyuncu 2 kupa maçında forma giydi.