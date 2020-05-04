Son Dakika | Emre Belözoğlu'ndan sürpriz transfer!

Fenerbahçe altyapısında oynadı Ramazan Civelek, Fenerbahçe ile ilgili şu sözleri söyledi: Fenerbahçe altyapısında uzun yıllar forma giydim. Sonrasında profesyonel oldum. Fenerbahçe'ye kim dönmek istemez? Şu anda ilk hedefim Karagümrük'le hak ettiği Süper Lig'e çıkmak.