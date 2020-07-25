Son Dakika | Emre Belözoğlu'ndan son maçında tarihi hareket!
Son maçında oyundan çıkarken...
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Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, bir önceki hafta Beşiktaş'a karşı oynadığı derbi maçın ilk 11'ine göre sahaya 3'ü zorunlu 4 değişiklikle çıktı.
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Sarı-lacivertlilerde, Beşiktaş derbisine 11'de başlayan oyunculardan Tolga Ciğerci, Deniz Türüç ve Vedat Muric, kart cezaları sebebiyle Çaykur Rizespor'a karşı oynayamadı. Bu isimlerin yanı sıra kaleci Altay Bayındır da teknik heyetin kararı doğrultusunda karşılaşmada forma giyemedi.
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Fenerbahçe teknik heyeti, bu isimlerin yerine Harun Tekin, Ömer Faruk Beyaz, Garry Rodrigues ve Allahyar Sayyadmanesh'i sahaya sürdü.Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor karşısında kalede Harun Tekin'i görevlendirirken, savunma dörtlüsü Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Orta sahada Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu'na şans veren Fenerbahçe teknik heyeti, kenarlarda Garry Rodrigues ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynattı. Santrforda Allahyar Sayyadmanesh'e görev veren teknik heyet, forvet arkasında ise Ömer Faruk Beyaz'a şans tanıdı.
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- Sayyadmanesh ilk kez 11'de
Fenerbahçe'nin İranlı genç futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh, ligde ilk kez 11'de görevlendirildi. Takımı gençleştirme hedefiyle sezon başında transfer edilen 19 yaşındaki Sayyadmanesh, Vedat Muric'in kart cezası, Mevlüt Erdinç'in ise sakatlığı nedeniyle 11'de şans buldu.Sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralanan ve devre arasında yeniden takıma dönen Sayyadmanesh, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.
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- Gustavo riske edilmedi
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Çaykur Rizespor maçında riske edilmedi. Tecrübeli oyuncu, geçen hafta derbide Beşiktaş'a karşı forma giyememişti. Hafif sakatlığını atlatan ve son idmanlarda bireysel çalışmalara başlayan Gustavo, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almadı.
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- Harun ikinci kez 11'de
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, bu sezon ligde ikinci kez 11'de yer buldu. Bu sezon genç kaleci Altay Bayındır'ın arkasında yedek soyunan Harun, son olarak 26. haftadaki Konya deplasmanında 11'de oynamıştı. Söz konusu karşılaşmada kaleci Altay, sarı kart cezalısı durumuna düşmüştü.
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- Yedekte altyapıdan 5 isim
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında altyapıdan 5 oyuncuyu yedek soyundurdu. Sarı-lacivertlilerde 19 yaşındaki sağ açık Muhammed Gümüşkaya, 19 yaşındaki defans Cenk Alptekin, 18 yaşındaki stoper Gürkan Başkan, 19 yaşındaki orta saha Emre Nasuh ve 18 yaşındaki sol bek Emir Miray Köksal forma şansı bekledi.
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- Fenerbahçe'de 8 eksik
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 8 oyuncusundan yoksun çıktı.Sarı-lacivertlilerde 4 oyuncu sakatlığı, 4 oyuncu ise kart cezaları sebebiyle forma giyemedi. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç ile sakatlığını atlatan ama riske edilmeyen Luiz Gustavo maçta görev yapamadı. Kart cezalıları Tolga Ciğerci, Vedat Muric, Deniz Türüç ve Jailson da Çaykur Rizespor karşısında oynayamadı.
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Emre Belözoğlu son maçına çıktı
Fenerbahçe'de futbolu bırakma kararı alan Emre Belözoğlu, Sarı-lacivertli formayla son maçına çıktı.
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Son maçında golünü attı
Maça ilk 11'de başlayan Emre Belözoğlu, kendi çabasıyla kazanılan penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı kariyerin de son kez ağlara yolladı.
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64'te kenara geldi
Emre Belözoğlu için 64. dakikada değişiklik işareti geldi. Kariyerinde büyük başarılar elde eden Emre Belözoğlu, 64. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı.
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Emre'den tarihi jest!
Emre Belözoğlu, alkışlar eşliğinde kenara gelirken kaptanlık bandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a verdi.
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Fenerbahçe kaptanı Ömer Faruk Beyaz
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Rizesporlu futbolcular da alkışladı
Emre Belözoğlu kenara gelirken sahada olan, yedek kulübesinde bekleyen veya maçı tribünden takip eden Rizesporlu futbolcu ve yöneticilerden de alkış aldı.
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25 yıl 17 kupa
Emre Belözoğlu 25 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinde 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa, 1 UEFA Kupası, 2 UEFA Süper Kupa, 1 İspanya Kupası, 1 İtalya kupası kazandı.
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Süper Lig'de forma giyen en yaşlı futbolcu
Emre Belözoğlu, Süper Lig'de forma giyen en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti.
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4 farklı onyılda gol attı
Emre Belözoğlu, Süper Lig tarihinde 4 farklı onyılda gol atarak adını tarihe yazdırdı.
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716 maç 75 gol 85 asistEmre Belözoğlu kariyerinde çıktığı 716 maçta 75 gol atıp 85 asist yaptı.
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Milli Takım performansı
Milli formayla ise 102 maça çıkan Emre 9 gol 8 asistle Türkiye'ye katkı yaptı.