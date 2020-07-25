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GeriFutbol Son Dakika | Emre Belözoğlu'ndan son maçında tarihi hareket!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Temmuz 2020 - 22:41,

Son Dakika | Emre Belözoğlu'ndan son maçında tarihi hareket!

Son maçında oyundan çıkarken...

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Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, bir önceki hafta Beşiktaş'a karşı oynadığı derbi maçın ilk 11'ine göre sahaya 3'ü zorunlu 4 değişiklikle çıktı.

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Sarı-lacivertlilerde, Beşiktaş derbisine 11'de başlayan oyunculardan Tolga Ciğerci, Deniz Türüç ve Vedat Muric, kart cezaları sebebiyle Çaykur Rizespor'a karşı oynayamadı. Bu isimlerin yanı sıra kaleci Altay Bayındır da teknik heyetin kararı doğrultusunda karşılaşmada forma giyemedi.

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Fenerbahçe teknik heyeti, bu isimlerin yerine Harun Tekin, Ömer Faruk Beyaz, Garry Rodrigues ve Allahyar Sayyadmanesh'i sahaya sürdü.Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor karşısında kalede Harun Tekin'i görevlendirirken, savunma dörtlüsü Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Orta sahada Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu'na şans veren Fenerbahçe teknik heyeti, kenarlarda Garry Rodrigues ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynattı. Santrforda Allahyar Sayyadmanesh'e görev veren teknik heyet, forvet arkasında ise Ömer Faruk Beyaz'a şans tanıdı.

4- Sayyadmanesh ilk kez 11de
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- Sayyadmanesh ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin İranlı genç futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh, ligde ilk kez 11'de görevlendirildi. Takımı gençleştirme hedefiyle sezon başında transfer edilen 19 yaşındaki Sayyadmanesh, Vedat Muric'in kart cezası, Mevlüt Erdinç'in ise sakatlığı nedeniyle 11'de şans buldu.Sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralanan ve devre arasında yeniden takıma dönen Sayyadmanesh, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

5- Gustavo riske edilmedi
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- Gustavo riske edilmedi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Çaykur Rizespor maçında riske edilmedi. Tecrübeli oyuncu, geçen hafta derbide Beşiktaş'a karşı forma giyememişti. Hafif sakatlığını atlatan ve son idmanlarda bireysel çalışmalara başlayan Gustavo, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almadı.

6- Harun ikinci kez 11de
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- Harun ikinci kez 11'de

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, bu sezon ligde ikinci kez 11'de yer buldu. Bu sezon genç kaleci Altay Bayındır'ın arkasında yedek soyunan Harun, son olarak 26. haftadaki Konya deplasmanında 11'de oynamıştı. Söz konusu karşılaşmada kaleci Altay, sarı kart cezalısı durumuna düşmüştü.

7- Yedekte altyapıdan 5 isim
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- Yedekte altyapıdan 5 isim

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında altyapıdan 5 oyuncuyu yedek soyundurdu. Sarı-lacivertlilerde 19 yaşındaki sağ açık Muhammed Gümüşkaya, 19 yaşındaki defans Cenk Alptekin, 18 yaşındaki stoper Gürkan Başkan, 19 yaşındaki orta saha Emre Nasuh ve 18 yaşındaki sol bek Emir Miray Köksal forma şansı bekledi.

8- Fenerbahçede 8 eksik
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- Fenerbahçe'de 8 eksik

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 8 oyuncusundan yoksun çıktı.Sarı-lacivertlilerde 4 oyuncu sakatlığı, 4 oyuncu ise kart cezaları sebebiyle forma giyemedi. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç ile sakatlığını atlatan ama riske edilmeyen Luiz Gustavo maçta görev yapamadı. Kart cezalıları Tolga Ciğerci, Vedat Muric, Deniz Türüç ve Jailson da Çaykur Rizespor karşısında oynayamadı.

9Emre Belözoğlu son maçına çıktı
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Emre Belözoğlu son maçına çıktı

Fenerbahçe'de futbolu bırakma kararı alan Emre Belözoğlu, Sarı-lacivertli formayla son maçına çıktı.

10Son maçında golünü attı
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Son maçında golünü attı

Maça ilk 11'de başlayan Emre Belözoğlu, kendi çabasıyla kazanılan penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı kariyerin de son kez ağlara yolladı.

1164te kenara geldi
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64'te kenara geldi

Emre Belözoğlu için 64. dakikada değişiklik işareti geldi. Kariyerinde büyük başarılar elde eden Emre Belözoğlu, 64. dakikada yerini Miha Zajc'a bıraktı.

12Emreden tarihi jest
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Emre'den tarihi jest!

Emre Belözoğlu, alkışlar eşliğinde kenara gelirken kaptanlık bandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a verdi.

13Fenerbahçe kaptanı Ömer Faruk Beyaz
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Fenerbahçe kaptanı Ömer Faruk Beyaz

14Rizesporlu futbolcular da alkışladı
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Rizesporlu futbolcular da alkışladı

Emre Belözoğlu kenara gelirken sahada olan, yedek kulübesinde bekleyen veya maçı tribünden takip eden Rizesporlu futbolcu ve yöneticilerden de alkış aldı.

1525 yıl 17 kupa
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25 yıl 17 kupa

Emre Belözoğlu 25 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinde 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa, 1 UEFA Kupası, 2 UEFA Süper Kupa, 1 İspanya Kupası, 1 İtalya kupası kazandı.

16Süper Ligde forma giyen en yaşlı futbolcu
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Süper Lig'de forma giyen en yaşlı futbolcu

Emre Belözoğlu, Süper Lig'de forma giyen en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti.

174 farklı onyılda gol attı
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4 farklı onyılda gol attı

Emre Belözoğlu, Süper Lig tarihinde 4 farklı onyılda gol atarak adını tarihe yazdırdı.

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716 maç 75 gol 85 asistEmre Belözoğlu kariyerinde çıktığı 716 maçta 75 gol atıp 85 asist yaptı.

19Milli Takım performansı
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Milli Takım performansı

Milli formayla ise 102 maça çıkan Emre 9 gol 8 asistle Türkiye'ye katkı yaptı.

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