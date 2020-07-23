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GeriFutbol Son Dakika | Emre Belözoğlu'ndan Okan Buruk açıklaması!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 07:32,

Son Dakika | Emre Belözoğlu'ndan Okan Buruk açıklaması!

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu, Hürriyet'e konuştu.

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1Süleyman Arat - Spor Arena
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Süleyman Arat - Spor Arena

Geçtiğimiz günlerde Okan Buruk'un Hürriyet'e verdiği ve çok ses getiren röportajın ardından bu kez Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

2TÜRK FUTBOLU İÇİN BİR DEVRİN SONU
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TÜRK FUTBOLU İÇİN BİR DEVRİN SONU

Fenerbahçe'de cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor maçıyla sadece sarı lacivertliler için değil, Türk futbolu için bir dönemin sonuna geliniyor.

33 GÜN SONRA EMEKLİ OLUYOR
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3 GÜN SONRA EMEKLİ OLUYOR

1996’da Zeytinburnu’nun altyapısından Galatasaray’a gelip Inter, Newcastle United, Atletico Madrid, Başakşehir ve Fenerbahçe formalarıyla sadece Türkiye’nin değil dünya futbolunun en önemli figürlerinden biri haline gelen Emre Belözoğlu aktif futbolculuk kariyerine 3 gün sonra noktayı koyuyor.

4ÇOK AMAÇLI KAPTAN
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ÇOK AMAÇLI KAPTAN

Bu sezon hem futbolculuk, hem kaptanlık, hem teknik direktörlük hem de zaman zaman sportif direktör rollerinde gördük Emre’yi...

5NASIL BİR SPORTİF DİREKTÖR OLACAK
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NASIL BİR SPORTİF DİREKTÖR OLACAK?

Cumartesi gününden sonra ise artık sadece bir görevle devam edecek olan Emre Belözoğlu sarı lacivertlilerde nasıl bir sportif direktör olacak?

6NASIL BİR PROFİL ÇİZECEK
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NASIL BİR PROFİL ÇİZECEK?

Kazandığı kupalarla, hem görev yaptığı takımlarla hem de bireysel olarak birçok başarıya imza attığı 23 yıllık kariyerinde sahadaki hırsı ve agresifliği ile de tanınan Emre, yeni görevinde nasıl bir profil çizecek?

7SAMİMİYETLE CEVAP VERDİ
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SAMİMİYETLE CEVAP VERDİ

Sadece Fenerbahçeliler’in değil, tüm futbol camiasının merak ettiği bu sorunun yanıtı 40 yaşındaki futbolcu bizzat kendisi verdi: "Sinirime hakim olmayı başaramadım ama futbol sonrası inşallah başaracağım."

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OKAN BURUK SÖZLERİ

Emre kendisiyle ilgili bu değerlendirmeyi yaparken uzun yıllar birlikte futbol oynadığı, Başakşehir’in şampiyon teknik direktörü Okan Buruk da eski takım arkadaşının yeni görevinde de çok büyük başarılara imza atacağına inanıyor.

9OKAN HOCA NE DEMİŞTİ
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OKAN HOCA NE DEMİŞTİ?

Buruk, “Hem oyuncu olarak hem yaşadıklarıyla çok tecrübeli. Avrupa’da çok büyük takımlarda oynadı. Türkiye’de de 40 yaşına kadar oynadı şu anda bile yarı antrenör diyebiliriz ona. Yapacağı işte başarılı olacağına ben inanıyorum. O önemli bilgi birikimini doğru kullanacaktır” sözleriyle Emre’ye olan güvenini ifade etmişti.

10HANGİSİ DAHA BÜYÜK TOPÇU
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HANGİSİ DAHA BÜYÜK TOPÇU?

Hürriyet olarak geçen gün yaptığımız röportajda Okan Buruk’a “Emre mi sen mi? Hanginiz daha büyük futbolcusunuz?” sorumuza Başakşehir Teknik Direktörü ikisinin de farklı oyun yapıları olduğunu ama ayağı kırılmasa kendi futbol kariyerinin çok farklı noktalara doğru gidebileceğini belirterek “İkimiz de iyi futbolcuyduk diyelim” yanıtını vermişti.

11OKAN BURUK İTİRAFI
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OKAN BURUK İTİRAFI

Emre’nin aynı soruya cevabı kısa ve net oldu: “Bence Okan Ağabey benden daha iyi futbolcuydu.”

12SAYISIZ KUPA
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SAYISIZ KUPA

Emre’nin kariyerinde 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 2 Türkiye Süper Kupası, 1 La Liga, 1 İtalya Kupası, 1 UEFA ve 2 UEFA Süper Kupası olmak üzere 17 kupası bulunuyor.

1382 GOL
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82 GOL

Fenerbahçe formasını ise 227. kez terletecek olan Emre Belözoğlu, Kariyeri boyunca 9’u Milli Takım’da olmak üzere toplam 82 gol attı.

1491 ASİST
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91 ASİST

Milli maçlar dahil 91 asiste imza attı. 190 kez sarı kart görürken, 7 defa da kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

15808 MAÇ
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808 MAÇ

Zeytinburnu, Galatasaray, Inter, Newcastle United, Atletico Madrid, Başakşehir ve Fenerbahçe formaları giyen Emre Belözoğlu pazar günü kariyerindeki 102’si milli takım olmak üzere 808’inci maçına çıkacak.

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