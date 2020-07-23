Son Dakika | Emre Belözoğlu'ndan Okan Buruk açıklaması!

OKAN HOCA NE DEMİŞTİ? Buruk, “Hem oyuncu olarak hem yaşadıklarıyla çok tecrübeli. Avrupa’da çok büyük takımlarda oynadı. Türkiye’de de 40 yaşına kadar oynadı şu anda bile yarı antrenör diyebiliriz ona. Yapacağı işte başarılı olacağına ben inanıyorum. O önemli bilgi birikimini doğru kullanacaktır” sözleriyle Emre’ye olan güvenini ifade etmişti.