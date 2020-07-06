Son Dakika | Emre Belözoğlu yıldız ismi telefonla aradı! 'Fenerbahçe'ye gel...'

Şampiyonluk yarışına havlu attıktan sonra, Türkiye Kupası’ndan da elenen Fenerbahçe buna rağmen Avrupa ısrarını sürdürüyor.Sarı-lacivertliler, seri galibiyetlerle üst sıraları zorlarken yönetim de hasret kalınan başarılara ulaşacak bir kadro için yoğun mesai harcıyor.