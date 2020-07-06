Son Dakika | Emre Belözoğlu yıldız ismi telefonla aradı! 'Fenerbahçe'ye gel...'
Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında flaş gelişmeler yaşanıyor...
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Şampiyonluk yarışına havlu attıktan sonra, Türkiye Kupası’ndan da elenen Fenerbahçe buna rağmen Avrupa ısrarını sürdürüyor.Sarı-lacivertliler, seri galibiyetlerle üst sıraları zorlarken yönetim de hasret kalınan başarılara ulaşacak bir kadro için yoğun mesai harcıyor.
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Sarı-lacivertliler, seri galibiyetlerle üst sıraları zorlarken yönetim de hasret kalınan başarılara ulaşacak bir kadro için yoğun mesai harcıyor. Sportif direktör görevine başlayan Emre Belözoğlu, yeni sezon kadrosu için var gücüyle çalışıyor.
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Finansal şartlardan dolayı transferde önceliği yerli isimlere veren Fenerbahçe, ligi tanıyan yabancılarla da yakın temas içinde. Liste başındaki isim ise Kasımpaşa formasıyla Süper Lig’i sallayıp soluğu Premier Lig’de alan Trezeguet.
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EMRE DE ARAYARAK DAVET ETTİ
Galatasaray’ı peşinden koşturan ancak tercihini Aston Villa’dan yana kullanan 25 yaşındaki Mısırlı için dört koldan atağa kalkan Fenerbahçe önemli bir gelişme kaydetti.
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Yönetici Selahattin Baki, Trezeguet’nin menajeri ve Aston Villa’yla görüşmeler yaparken, Emre Belözoğlu da Mısırlı yıldızı arayarak Fenerbahçe’ye davet etti.
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ASTON VİLLA KARARSIZ
Premier Lig’de düşme hattında yer alan Aston Villa’yla 2023’e kadar sözleşmesi olan Trezeguet’nin Türkiye’ye dönme arzusu Fenerbahçe’yi umutlandırırken, İngiliz ekibi henüz kararsız.
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Championship’e düşmesi hâlinde Fenerbahçe’nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etmesi beklenen Aston Villa’nın Premier Lig’de tutunursa oyuncuyu bırakmayacağı belirtiliyor.
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Fenerbahçe ise konuyu bir an önce sonuca bağlamak için bastırıyor. Kasımpaşa’daki son sezonunda 38 maça 9 gol, 10 asist sığdıran Trezeguet, İngiltere’de ise 35 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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Öte yandan Fenerbahçe’nin Alanya’nın İngiliz stoperi Caulker’la da yakından ilgilendiği biliniyor. Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki savunmacı için kiralama teklifi yapması bekleniyor. (Türkiye Gazetesi)