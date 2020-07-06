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GeriFutbol Son Dakika | Emre Belözoğlu yıldız ismi telefonla aradı! 'Fenerbahçe'ye gel...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 14:35,

Son Dakika | Emre Belözoğlu yıldız ismi telefonla aradı! 'Fenerbahçe'ye gel...'

Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında flaş gelişmeler yaşanıyor...

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Şampiyonluk yarışına havlu attıktan sonra, Türkiye Kupası’ndan da elenen Fenerbahçe buna rağmen Avrupa ısrarını sürdürüyor.Sarı-lacivertliler, seri galibiyetlerle üst sıraları zorlarken yönetim de hasret kalınan başarılara ulaşacak bir kadro için yoğun mesai harcıyor.

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Sarı-lacivertliler, seri galibiyetlerle üst sıraları zorlarken yönetim de hasret kalınan başarılara ulaşacak bir kadro için yoğun mesai harcıyor. Sportif direktör görevine başlayan Emre Belözoğlu, yeni sezon kadrosu için var gücüyle çalışıyor.

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Finansal şartlardan dolayı transferde önceliği yerli isimlere veren Fenerbahçe, ligi tanıyan yabancılarla da yakın temas içinde. Liste başındaki isim ise Kasımpaşa formasıyla Süper Lig’i sallayıp soluğu Premier Lig’de alan Trezeguet.

4EMRE DE ARAYARAK DAVET ETTİ
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EMRE DE ARAYARAK DAVET ETTİ

Galatasaray’ı peşinden koşturan ancak tercihini Aston Villa’dan yana kullanan 25 yaşındaki Mısırlı için dört koldan atağa kalkan Fenerbahçe önemli bir gelişme kaydetti.

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Yönetici Selahattin Baki, Trezeguet’nin menajeri ve Aston Villa’yla görüşmeler yaparken, Emre Belözoğlu da Mısırlı yıldızı arayarak Fenerbahçe’ye davet etti.

6ASTON VİLLA KARARSIZ
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ASTON VİLLA KARARSIZ

Premier Lig’de düşme hattında yer alan Aston Villa’yla 2023’e kadar sözleşmesi olan Trezeguet’nin Türkiye’ye dönme arzusu Fenerbahçe’yi umutlandırırken, İngiliz ekibi henüz kararsız.

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Championship’e düşmesi hâlinde Fenerbahçe’nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etmesi beklenen Aston Villa’nın Premier Lig’de tutunursa oyuncuyu bırakmayacağı belirtiliyor.

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Fenerbahçe ise konuyu bir an önce sonuca bağlamak için bastırıyor. Kasımpaşa’daki son sezonunda 38 maça 9 gol, 10 asist sığdıran Trezeguet, İngiltere’de ise 35 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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Öte yandan Fenerbahçe’nin Alanya’nın İngiliz stoperi Caulker’la da yakından ilgilendiği biliniyor. Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki savunmacı için kiralama teklifi yapması bekleniyor. (Türkiye Gazetesi)

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