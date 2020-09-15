Son Dakika | Emre Belözoğlu telefon etti, Mandzukic cevabını verdi! | Fenerbahçe Transfer Haberleri
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Transferin adeta tek yetkilisi Emre Belözoğlu yine devreye girdi. Mandzukic'le yaptığı telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Mandzukic'le birlikte listede olan golcü adayları da belli oldu.
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İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer gelişmesi...
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Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor'u 2-1 yendiği maçın ardından Tümer Metin, TRT Spor'da Emre Belözoğu ile transfer konusunda yaptığı görüşmeyi açıklamıştı.
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30 GOL RAHAT ATAR
Fenerbahçe'nin iki golcüyle görüştüğünü aktaran Tümer Metin, "Emre Belözoğlu ile konuştum. Sohbet ettik, dertleştik. Bilgi akışı oldu biraz. Vedat Muriqi'in gidişinden sonra 5-6 M euro kaynak elde edeceğiz dedi. Ayrıca 30 gol atacak ve o da yetmez, arkasından 15 gol atabilecek iki santrafor. Hazır, buldum. Emre Belözoğlu, 30 golü atacağını düşündüğü forveti bana söyledi, bence de 30'u rahat atar. Vedat satılır satılmaz alacağız. Ligin 2., 3. haftasına kalmayacak." ifadelerini kullanmıştı.Yıldız bir stoper alacaklarını da Emre Belözoğlu'nun söylediğini kaydeden Tümer Metin, "Bir isim stoper gelecek dedi. İsmi söyledi, paylaşma dedi, ben o yüzden paylaşmıyorum. Tisserand'dan farklı olabilir. Bir stoper olacak dedi" ifadelerini kullandı.
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VEDAT BİTTİ, HAREKETE GEÇTİ
Vedat Muriqi'yi İtalyan ekibi Lazio'ya gönderen ve maddi olarak eli rahatlayan Sarı-Lacivertliler golcü takviyesi için harekete geçti.
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İMZA AŞAMASI
DHA'nın servis ettiği habere göre; 12 yeni isimle kadrosunu güçlendiren ve genişleten Sarı-Lacivertlilerde tarihi transferlere imza atan Emre Belözoğlu yönetimindeki transfer komitesi şimdi de dünyaca ünlü golcü Mandzukic ile imza aşamasına geldi.
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Emre Belözoğlu'nun yakından tanıdığı Mandzukic'in kendisi ve temsilcisi ile sık sık telefonda görüştüğü ve Hırvat golcüye yeniden Avrupa'nın iyi golcüleri arasına gireceğine inandırdığı belirtilirken, tecrübeli golcü de Fenerbahçe'nin teklifine ikna oldu.
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MANDZUKİÇ DE FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR
Bonservisi elinde bulunan Mario Mandzukic bir çok teklif içinde en çok Fenerbahçe'nin projesine inanırken, yeniden Avrupa'da olmak istediğini belirtti.
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'EVET' DEDİ
Emre Belözoğlu'nun futbolculuk kariyerinden sonra sportif direktörlükte de başarılı olduğunu gören Mandzukic prensipte evet dediği sarı-lacivertliler için son detayların giderilmesini bekliyor.
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FENERBAHÇE'DE KAÇ GOL ATAR?
Hırvat golcü Mario Mandzukic, 2012 yılında Bayern Münih'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Alman ekibinde 54 lig maçında 33 gol kaydederken, daha sonra İspanya'nın Atletico Madrid ekibine transfer oldu.
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162 MAÇ, 44 GOL
La Liga'da 28 maçta 12 gol, 5 asistlik performans sergileyen Mandzukic, 2015 yılında İtalya'nın güçlü ekiplerinden Juventus'a imzayı attı. Siyah-beyazlılarda 5 sezon forma giyen Hırvat futbolcu, 162 maçta 44 gol kaydetti.
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İŞTE DİĞER GOLCÜ ADAYLARI
Son olarak Katar Ligi temsilcilerinden Al Duhail'e transfer olan 34 yaşındaki oyuncu, 7 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.
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ZE LUİS
Porto'nun forveti için Fenerbahçe, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Portekiz ekibinin istediği bonservis bedeli ise 8 milyon euro civarında.
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MBWANA SAMATTA
Emre Belözoğlu'nun temas kurduğu oyuncuların başında gelen isim. Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedeflerinden olan Samatta, şartları itibarıyla ikna edilmesi en zor isim
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Fenerbahçe'de bir başka golcü adayı ise Seferovic...