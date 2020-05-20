Son dakika! Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci transferini bitirdi!
Yeni teknik adam arayışları yanı sıra transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişme!
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu önderliğinde devam eden Fenerbahçe'nin, büyük bir transferi bitirdiği ifade edildi.
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Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu, yeni teknik adam arayışlarının yanı sıra futbolcu transferleriyle de yakında ilgileniyor.
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Emre Belözoğlu liderliğindeki Sarı-lacivertlilerin, Medipol Başakşehirli yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci ile anlaşma sağladığı belirtildi.
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Fenerbahçe'nin, Emre Belözoğlu'nun sonlandırdığı transferi ne zaman açıklayacağı da belli oldu.
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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, önceki gün "Ne İrfan Can'a, ne Visca'ya teklif geldi" diyerek iddiaları yalanladı ama Fenerbahçe'nin özellikle İrfan Can'daki ısrarı sürüyor.
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Hatta kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, ikili ilişkilerinin iyi olduğu Gümüşdağ ve İrfan Can ile görüştü bile...
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'BAŞKANIM, KARİYERİME İYİ BİR KADROYLA BAŞLAMAK İSTİYORUM'
Ligde iddiasını sürdüren Başakşehir'e zarar gelmemesi için bu görüşmeyi gizli tutan Emre Belözoğlu'nun, Gümüşdağ'a "Başkanım, şampiyon olamazsanız İrfan'ı bize verin. Kariyerime iyi bir kadroyla başlamak istiyorum. Desteğinize ihtiyacım var" dediği Gümüşdağ'ın da Emre'ye "Sezon sonu görüşelim" dediği öğrenildi.
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Belözoğlu, 24 yaşındaki İrfan Can'ı ise "Artık büyük takımda oynama zamanı geldi" diye ikna etmeye çalışıyor.
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MENAJERİNİN ROLÜ KRİTİK
İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transferinde kilit isimlerden biri de oyuncunun menajeri Ömer Koray Uzun olacak.
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Daha önce Harun Tekin, Berke Özer ve Barış Alıcı gibi isimleri sarı-lacivertli kulübe getiren FIFA menajeri Uzun'un iyi bir Fenerbahçeli olduğu ve Ali Koç ile yakın ilişkisi biliniyor.
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NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Uzun'un, hem Koç'a destek olmak hem de eski hatalı transferleri telafi etmek için İrfan'ı Fener'e getireceği belirtiliyor. Fotomaç'ın haberine göre transfer sezon sonunda resmen açıklanacak...
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Erman Yaşar: 'Mesut Özil Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan oyuncu değil'
Spor spikeri ve yorumcusu Erman Yaşar, Spor Arena Instagram canlı yayınında, Arsenal'li Mesut Özil ve Fenerbahçe eksenli dikkat çekene yorumlar yaptı.