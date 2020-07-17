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GeriFutbol Son Dakika | Emre Belözoğlu, Galatasaray'dan transfer yapıyor! Hem de bedava...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Temmuz 2020 - 08:37,

Son Dakika | Emre Belözoğlu, Galatasaray'dan transfer yapıyor! Hem de bedava...

Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig'i karıştıracak transfer hamlesi geliyor. Mert Hakan Yandaş'tan sonra bir çalım daha...

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1ÇOK KONUŞULUR
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ÇOK KONUŞULUR

Transfer dönemine yaptığı telefon görüşmeleriyle damga vuran Emre Belözoğlu, çok konuşulacak bir imza için harekete geçti.

2
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İKİNCİ ÇALIM

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'tan sonra Galatasaray'a bir çalım daha atmaya hazırlanıyor.

3GALATASARAY FORMASI GİYİYOR...
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GALATASARAY FORMASI GİYİYOR...

Sivasspor forması giyen yetenekli futbolcuyu sarı kırmızılı kulübün elinden kapan sarı lacivertliler, şimdi de Galatasaray forması giyen oyuncunun peşine düştü.

4HEDEFİ YERLİ OYUNCULAR
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HEDEFİ YERLİ OYUNCULAR

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, potansiyeli olan yerli oyuncularla sık sık görüşüyor.

5UZUN VADELİ PLAN
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UZUN VADELİ PLAN

Önceliği yerli ve sezon sonunda serbest kalacak oyuncular olan kaptan Emre Belözoğlu, yalnızca önümüzdeki sezonun değil bir sonraki sezonun da temellerini atmak için kollarını sıvadı.

6YENİ İSİM GALATASARAYLI
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YENİ İSİM GALATASARAYLI

İrfan Can Kahveci, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Kenan Karaman ve Nuri Şahin gibi isimler için nabız yoklayan Emre Belözoğlu'nun gündeminde yeni bir isim var.

7AYRILIĞI DÜŞÜNÜYOR
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AYRILIĞI DÜŞÜNÜYOR

Emre Belözoğlu, sarı kırmızılı ekipte zam beklerken indirim teklifini önünde bulunca ayrılığı düşünmeye başlayan yıldız oyuncuyu listesine ekledi. İşte detaylar...

8ÖMER BAYRAM HAMLESİ
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ÖMER BAYRAM HAMLESİ

Sarı-kırmızılı takımda başarılı bir performans ortaya koyan ancak karşılığını alamayan Ömer Bayram, sarı-lacivertlilerin radarına girdi.

9İLK YOKLAMAYI YAPTI
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İLK YOKLAMAYI YAPTI

Yeni dönemde Fenerbahçe Futbol Direktörü olacak Emre Belözoğlu, 28 yaşındaki orta saha için ilk yoklamayı yaptı.

10İNDİRİM TALEBİ ŞOKE ETTİ
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İNDİRİM TALEBİ ŞOKE ETTİ

400 bin Euro ile ilk 11'in en az kazanan ismi olan Ömer, zam beklerken yüzde 15 indirim talep edilince, ayrılığı düşünmeye başladı.

11BİR YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
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BİR YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'da bu sezon 37 resmi maça çıkan Ömer 1 gol atarken, 13 asistle öne çıktı.

126 AYDIR MAAŞ ALAMIYOR
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6 AYDIR MAAŞ ALAMIYOR

30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi olan oyuncu beklentilerinin karşılanmamasının yanı sıra 6 aydır da maaş alamadığı için son maçlarda suskunluğu ile dikkat çekiyor.

13SERBEST KALDIĞIN AN KAPIMIZ AÇIK
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"SERBEST KALDIĞIN AN KAPIMIZ AÇIK"

Fenerbahçe'nin oyuncuya, "Serbest kaldığın an kapımız açık. Bize güç katarsın" dediği öğrenildi. (Sabah)

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