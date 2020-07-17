Son Dakika | Emre Belözoğlu, Galatasaray'dan transfer yapıyor! Hem de bedava...

Transfer dönemine yaptığı telefon görüşmeleriyle damga vuran Emre Belözoğlu, çok konuşulacak bir imza için harekete geçti.Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'tan sonra Galatasaray'a bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. Sivasspor forması giyen yetenekli futbolcuyu sarı kırmızılı kulübün elinden kapan sarı lacivertliler, şimdi de Galatasaray forması giyen oyuncunun peşine düştü.Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, potansiyeli olan yerli oyuncularla sık sık görüşüyor.Önceliği yerli ve sezon sonunda serbest kalacak oyuncular olan kaptan Emre Belözoğlu, yalnızca önümüzdeki sezonun değil bir sonraki sezonun da temellerini atmak için kollarını sıvadı.İrfan Can Kahveci, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Kenan Karaman ve Nuri Şahin gibi isimler için nabız yoklayan Emre Belözoğlu'nun gündeminde yeni bir isim var.Emre Belözoğlu, sarı kırmızılı ekipte zam beklerken indirim teklifini önünde bulunca ayrılığı düşünmeye başlayan yıldız oyuncuyu listesine ekledi. İşte detaylar...Sarı-kırmızılı takımda başarılı bir performans ortaya koyan ancak karşılığını alamayan Ömer Bayram, sarı-lacivertlilerin radarına girdi. Yeni dönemde Fenerbahçe Futbol Direktörü olacak Emre Belözoğlu, 28 yaşındaki orta saha için ilk yoklamayı yaptı. 400 bin Euro ile ilk 11'in en az kazanan ismi olan Ömer, zam beklerken yüzde 15 indirim talep edilince, ayrılığı düşünmeye başladı.Galatasaray'da bu sezon 37 resmi maça çıkan Ömer 1 gol atarken, 13 asistle öne çıktı. 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi olan oyuncu beklentilerinin karşılanmamasının yanı sıra 6 aydır da maaş alamadığı için son maçlarda suskunluğu ile dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin oyuncuya, Serbest kaldığın an kapımız açık. Bize güç katarsın dediği öğrenildi. (Sabah)