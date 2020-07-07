Son Dakika | Emre Belözoğlu - Erol Bulut gerçeği ortaya çıktı! Meğer 6 ay boyunca...
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan teknik direktör Erol Bulut ile sarı-lacivertli ekibin sportif direktörü olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu arasındaki ilginç detay ortaya çıktı. 2007-2008 sezonu öncesinde tam 6 ay...
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İLGİNÇ DETAY GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için aylardır papatya falları açılırken, Ali Koç'un açıklamalarının ardından Erol Bulut'un artık tek aday olduğu ortaya çıktı.
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RESMİ SÖZLEŞME İÇİN GERİ SAYIM
Sarı-lacivertliler, eski futbolcuları olan Bulut ile anlaşmayı ligin hemen bitiminde resmi olarak açıklayacak ve genç teknik adamla resmi sözleşme imzalanacak.
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POLEMİKLER SÜRÜYOR
Bu gelişmelerle birlikte gelecek sezon futbol direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu ile Erol Bulut'un uyumlu çalışıp çalışamayacağına dair birçok polemik ortaya atıldı.
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EROL BULUT: KARARI FENERBAHÇE YÖNETİMİ VERECEK
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BASKIN KARAKTERLER
İki ismin de baskın karakterler olduğu, birlikte çalışmalarının zor olduğu yönünde yorumlar yapıldı.
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ARKADAŞLIKLARI ESKİYE UZANIYOR
Ancak iki ismin kader birliğinin çok eskiye uzandığı detayı gün yüzüne çıktı.
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BUNDAN 13 SENE ÖNCE...
Erol Bulut, 2007-08 sezonu öncesinde (futbolcuyken) Olympiakos'tan ayrılıp Newcastle United ile anlaşma yoluna girdi.
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NEWCASTLE UNITED İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI
İngiliz kulübü, Bulut ile prensip anlaşmasına varırken, kendisine anlaşma öncesinde bazı testler ve deneme yapılması şartını sundu.
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3 AY BOYUNCA DENENDİ
Erol Bulut, 3 ay Newcastle antrenörleri tarafından fiziksel ve medikal testlere tabi tutuldu.
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6 AY BİRLİKTE YAŞADILAR
Sürecin sonunda Erol Bulut ile Newcastle anlaşamadı. Ancak Bulut 6 ay boyunca Newcastle'da Emre Belözoğlu'nun evinde kaldı.
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HER KONUDA YARDIM ELİ UZATTI
O dönem Newcastle forması giyen Belözoğlu, Erol Bulut'a her konuda yardımcı oldu.
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TAKIM ARKADAŞI OLAMADILAR
Bunun yanı sıra birlikte ev arkadaşlığı yaparak adeta kader birliği oluşturdular. Ancak takım arkadaşı olarak sahaya çıkamadılar.
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EMRE'NİN FİKRİ SORULDU
Fenerbahçe yönetiminin Erol Bulut seçiminde, Emre Belözoğlu'nun fikrine de başvurduğu bildirildi.
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BÜYÜK PAY SAHİBİ
Belözoğlu'nun Bulut hakkında olumlu rapor verdiği ve teknik adam olarak Bulut'un seçilmesinde önemli pay sahibi olduğu ifade edildi.
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2 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe'nin Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı gelen bilgiler arasında.