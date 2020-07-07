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GeriFutbol Son Dakika | Emre Belözoğlu - Erol Bulut gerçeği ortaya çıktı! Meğer 6 ay boyunca...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 10:19,

Son Dakika | Emre Belözoğlu - Erol Bulut gerçeği ortaya çıktı! Meğer 6 ay boyunca...

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan teknik direktör Erol Bulut ile sarı-lacivertli ekibin sportif direktörü olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu arasındaki ilginç detay ortaya çıktı. 2007-2008 sezonu öncesinde tam 6 ay...

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1İLGİNÇ DETAY GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
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İLGİNÇ DETAY GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için aylardır papatya falları açılırken, Ali Koç'un açıklamalarının ardından Erol Bulut'un artık tek aday olduğu ortaya çıktı.

2RESMİ SÖZLEŞME İÇİN GERİ SAYIM
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RESMİ SÖZLEŞME İÇİN GERİ SAYIM

Sarı-lacivertliler, eski futbolcuları olan Bulut ile anlaşmayı ligin hemen bitiminde resmi olarak açıklayacak ve genç teknik adamla resmi sözleşme imzalanacak.

3POLEMİKLER SÜRÜYOR
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POLEMİKLER SÜRÜYOR

Bu gelişmelerle birlikte gelecek sezon futbol direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu ile Erol Bulut'un uyumlu çalışıp çalışamayacağına dair birçok polemik ortaya atıldı.

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EROL BULUT: KARARI FENERBAHÇE YÖNETİMİ VERECEK

5BASKIN KARAKTERLER
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BASKIN KARAKTERLER

İki ismin de baskın karakterler olduğu, birlikte çalışmalarının zor olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

6ARKADAŞLIKLARI ESKİYE UZANIYOR
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ARKADAŞLIKLARI ESKİYE UZANIYOR

Ancak iki ismin kader birliğinin çok eskiye uzandığı detayı gün yüzüne çıktı.

7BUNDAN 13 SENE ÖNCE...
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BUNDAN 13 SENE ÖNCE...

Erol Bulut, 2007-08 sezonu öncesinde (futbolcuyken) Olympiakos'tan ayrılıp Newcastle United ile anlaşma yoluna girdi.

8NEWCASTLE UNITED İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI
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NEWCASTLE UNITED İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI

İngiliz kulübü, Bulut ile prensip anlaşmasına varırken, kendisine anlaşma öncesinde bazı testler ve deneme yapılması şartını sundu.

93 AY BOYUNCA DENENDİ
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3 AY BOYUNCA DENENDİ

Erol Bulut, 3 ay Newcastle antrenörleri tarafından fiziksel ve medikal testlere tabi tutuldu.

106 AY BİRLİKTE YAŞADILAR
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6 AY BİRLİKTE YAŞADILAR

Sürecin sonunda Erol Bulut ile Newcastle anlaşamadı. Ancak Bulut 6 ay boyunca Newcastle'da Emre Belözoğlu'nun evinde kaldı.

11HER KONUDA YARDIM ELİ UZATTI
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HER KONUDA YARDIM ELİ UZATTI

O dönem Newcastle forması giyen Belözoğlu, Erol Bulut'a her konuda yardımcı oldu.

12TAKIM ARKADAŞI OLAMADILAR
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TAKIM ARKADAŞI OLAMADILAR

Bunun yanı sıra birlikte ev arkadaşlığı yaparak adeta kader birliği oluşturdular. Ancak takım arkadaşı olarak sahaya çıkamadılar.

13EMRENİN FİKRİ SORULDU
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EMRE'NİN FİKRİ SORULDU

Fenerbahçe yönetiminin Erol Bulut seçiminde, Emre Belözoğlu'nun fikrine de başvurduğu bildirildi.

14BÜYÜK PAY SAHİBİ
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BÜYÜK PAY SAHİBİ

Belözoğlu'nun Bulut hakkında olumlu rapor verdiği ve teknik adam olarak Bulut'un seçilmesinde önemli pay sahibi olduğu ifade edildi.

152 YILLIK SÖZLEŞME
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2 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe'nin Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı gelen bilgiler arasında.

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