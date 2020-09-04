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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 08:45 | 

Son Dakika | Emre Belözoğlu biletlerini kesti! "Kendinize kulüp bulun..."

Fenerbahçe'de sıra takımdan gidecek isimlere geldi. Emre Belözoğlu listeyi belirledi oyunculara tek tek iletti.

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Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de sıra ayrılıklara geldi.

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Yeni sportif direktör Emre Belözoğlu takımdan ayrılacak isimleri belirledi ve hepsiyle toplantı yaparak 'kendinize takım bulun' dedi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de transfer dönemi boyunca yeni gelen yıldızlar konuşuldu.

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Ancak peş peşe yapılan transferlerle kadro iyice şişti.

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Genç takımdan gelen oyuncuların dışında A takımda 32 futbolcu bulunuyor.

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Transfer sihirbazı Emre Belözoğlu, bu kez eldekileri göndermek için kolları sıvadı.

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Sarı-Lacivertliler'de ilk etapta gözden çıkartılan oyuncular Sadık Çiftpınar, Nabil Dirar, Tolgay Arslan, Allahyar ve Miha Zajc.

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Belözoğlu'nun, bu isimlerle bizzat görüşmeler gerçekleştirerek artık kadroda düşünülmediklerini, yeni kulüp bulmaları gerektiğini söyleyeceği kaydedildi.

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Emre Belözoğlu bu görüşmelerde Fenerbahçe'nin kendileri için belirlediği bonservis miktarını da açıklayacak.

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Bu isimlerden Allahyar kiralık olarak gönderilecek. Yakın zamanda Sarı-Lacivertliler'den peş peşe ayrılık haberleri gelmesi ihtimali yüksek.

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Dirar'ı gözden çıkartan Sarı-Lacivertliler, sağ bekin yanı sıra stoper ve orta sahada da oynayabilen Alpaslan için yeniden girişimlerde bulunacak.

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Özellikle Emre Belözoğlu, Alpaslan'ın transferini çok istiyor.

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27 yaşındaki futbolcu için İzmir ekibine Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra 500 bin Euro teklif edileceği öğrenildi. Göztepe'nin tavrına göre teklif değiştirilebilir. (Fanatik)

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