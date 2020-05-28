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GeriFutbol Son Dakika | Emiliano Sala'nın kazadan üç gün önceki görüntüleri ortaya çıktı!
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Hürriyet
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Futbol
Spor Arena Dış Haberler | Barlas Ateşli
Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 14:22,

Son Dakika | Emiliano Sala'nın kazadan üç gün önceki görüntüleri ortaya çıktı!

Kahreden kazadan birkaç gün öncesine dair çarpıcı görüntüye ulaşıldı. Davanın seyri tamamen değişebilir...

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Nantes forması giyen Emiliano Sala'nın Cardiff City'ye transferini tamamlamaya giderken geçirdiği ve hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

2Bonservis bedeli kriz oldu
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Bonservis bedeli kriz oldu

Cardiff City, Arjantinli futbolcunun hayatını kaybetmesi sebebiyle Nantes'a 18 milyon avroluk bonservis bedelini ödemek istememiş ve taraflar arasındaki bu anlaşmazlık mahkemeye taşınmıştı.

36 milyon avroluk taksitlere bölündü
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6 milyon avroluk taksitlere bölündü

30 Eylül tarihinde toplanan FIFA Futbolcu Statüsü Komitesi, açılan davada Nantes kulübünü haklı bulmuş ve Emiliano Sala'nın bonservisinin 6 milyon avro olan ilk taksitinin ödenmesi yönünde karar vermişti.

4Dava CASa taşındı
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Dava CAS'a taşındı

Bu gelişmenin ardından Cardiff City, FIFA'nın aldığı söz konusu karardan memnun kalmayarak konuyu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS)'a taşımıştı.

5Premier Lig yönetimi belgeleri onayladı mı
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Premier Lig yönetimi belgeleri onayladı mı?

Galler temsilcisi ayrıca transfer belgelerinin Premier Lig yönetimi tarafından onaylanmadığını öne sürerek Sala'nın uçağı havadayken kontratın maddi şartlarının yeniden düzenlendiğini iddia etmişti.

6Kahreden gerçek ortaya çıktı
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Kahreden gerçek ortaya çıktı

Tüm bu yaşananların gölgesinde İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Birimi, uçağı kullanan pilot David Ibbotson'un ticari uçak kullanma lisansının olmadığını açıklayarak kahreden ayrıntıyı ortaya çıkarmıştı.

7Büyük ihmalkarlık
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Büyük ihmalkarlık

Söz konusu açıklamada pilotun gece uçuşu yapmak için yeterli uçuş süresini tamamlamadığı ve uçağın bile ticari lisansa sahip olmadığı belirtilmişti.

8Daily Mail yeni görüntülere ulaştı
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Daily Mail yeni görüntülere ulaştı

Yankıları hala süren kaza ve kulüpler arasında süren hukuk savaşına dair yeni bir gelişme İngiltere'de yaşandı. İngiliz Daily Mail Gazetesi, Emiliano Sala'nın hayatını kaybetmeden üç gün önceki görüntülerine ulaştı.

9İşte yeni görüntü
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İşte yeni görüntü!

Daily Mail tarafından servis edilen görüntülerde, Arjantinli futbolcunun kazadan üç gün önce Cardiff City'yle 3 ayrı belge imzaladığı görülüyor. Görüntülere göre Sala, 18 Ocak 2019 akşamı saat 18.21'de Cardiff City'e imza atıyor.

10Gizli kaynak her şeyi anlattı
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Gizli kaynak her şeyi anlattı

Anlaşma detaylarına hakim olduğu belirtilen ismi açıklanmayan bir kaynak, "Her ne kadar anlaşma resmiyet kazanmadı denilse de görüntüler bize gösteriyor ki, Cardiff bu transferi bitirmeye çok istekliymiş. Önündeki evraklar sırayla değiştiriliyor ve anlaşma ivedilikle tamamlanıyor." dedi.

11Bu bitmiş bir transfer
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"Bu bitmiş bir transfer"

Aynı gizli tanık, "Bütün kulüp deplasmanda oynanacak Newcastle maçı için yola çıkmıştı, kulüpte kimse yoktu ancak imzayı attırmaya kararlıydılar. Bu yüzden görüntülerde fazla kişi yok. Ancak hangi açıdan bakarsanız bakın, bu bitmiş bir transfer" ifadelerini kullandı.

12Kim olduğu öğrenildi
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Kim olduğu öğrenildi

Görüntülerde Emiliano Sala'yı imzalaması gereken yerler hakkında yönlendiren kişinin ise kulüp çalışanı Scott Dommett olduğu ifade edildi.

13Ne olmuştu
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Ne olmuştu?

Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.

14Cansız bedenine günler sonra ulaşıldı
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Cansız bedenine günler sonra ulaşıldı

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.

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