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Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 23:45,

Son Dakika | Efsane pilot Michael Schumacher, hasta yatağında tarihe geçti!

Alp Dağları'nda geçirdiği kayak kazası sebebiyle 7 yıldır bitkisel hayatta olan Michael Schumacher tarihe geçti.

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Geçirdiği kayak kazası sebebiyle uzun süredir bitkisel hayatta olan Michael Schumacher, bir kez daha tarihe geçmeyi başardı.

27 YILDIR KOMADA
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7 YILDIR KOMADA

Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır komada bulunuyor

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Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, hasta yatağında da tarihe geçti.

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Formula 1 organizasyonu, 70. yıl dönümüü kutlarken efsane pilot bir kez daha ön plana çıktı.

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Formula 1'in internet sitesi, 10 gün önce bir anket başlatarak organizasyonun 70 yıllık tarihindeki en etkili ismin kim olduğunu sordu.

632 KİŞİLİK LİSTE
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32 KİŞİLİK LİSTE

Kurucular, takım patronları, efsane pilotlar ve girişimcilerin yer aldığı 32 kişilik bir aday listesi oluşturdu.

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Formula 1'i 40 yıl yöneten organizasyonun patronu Bernie Ecclestone ile efsane pilot Michael Schumacher finale kaldı.

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Oylama Michael Schumacher, oyların yüzde 61'ini almayı başardı. Ecclestone ise yüzde 39'da kaldı. Böyle Alman pilot 70 yıllık şampiyonanın en etkili ismi seçildi.

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2013'ten bu yana komada bulunan dünyaca ünlü F1 pilotu Michael Schumacher'in, bir operasyon için gizlice Fransa'ya götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

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7 yıldır yatağa bağlı olan Schumacher'in konumu sır gibi saklanırken, efsane pilotun 2 yıl önce İsviçre'de göl kenarında yaşadığı sızdırılmıştı

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