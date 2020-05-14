Son Dakika | Efsane pilot Michael Schumacher, hasta yatağında tarihe geçti!

Geçirdiği kayak kazası sebebiyle uzun süredir bitkisel hayatta olan Michael Schumacher, bir kez daha tarihe geçmeyi başardı.Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, Alp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazası sonrası 7 yıldır komada bulunuyorAlp Dağları'nda geçirdiği talihsiz kayak kazasının ardından bitkisel hayatta bulunan Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, hasta yatağında da tarihe geçti.Formula 1 organizasyonu, 70. yıl dönümüü kutlarken efsane pilot bir kez daha ön plana çıktı.Formula 1'in internet sitesi, 10 gün önce bir anket başlatarak organizasyonun 70 yıllık tarihindeki en etkili ismin kim olduğunu sordu.Kurucular, takım patronları, efsane pilotlar ve girişimcilerin yer aldığı 32 kişilik bir aday listesi oluşturdu.Formula 1'i 40 yıl yöneten organizasyonun patronu Bernie Ecclestone ile efsane pilot Michael Schumacher finale kaldı.Oylama Michael Schumacher, oyların yüzde 61'ini almayı başardı. Ecclestone ise yüzde 39'da kaldı. Böyle Alman pilot 70 yıllık şampiyonanın en etkili ismi seçildi.2013'ten bu yana komada bulunan dünyaca ünlü F1 pilotu Michael Schumacher'in, bir operasyon için gizlice Fransa'ya götürüldüğü ortaya çıkmıştı.7 yıldır yatağa bağlı olan Schumacher'in konumu sır gibi saklanırken, efsane pilotun 2 yıl önce İsviçre'de göl kenarında yaşadığı sızdırılmıştı