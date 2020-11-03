Son Dakika | Efsane isimden büyük skandal! Kız arkadaşına şiddet uyguladı, gözaltına alındı...
Galler Teknik Direktörü ve Manchester United efsanesi Ryan Giggs, kız arkadaşına fiziksel şiddet uyguladığı için gözaltına alındı.
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Galler Teknik Direktörü ve Manchester United efsanesi Ryan Giggs, büyük bir skandala imza attı...
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Giggs, kız arkadaşı Kate Graville'e fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. A Milli Takımımızın da Avrupa Şampiyonası gruplarındaki rakiplerinden Galler'in teknik direktörü Ryan Giggs'in başı büyük dertte.
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KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI
Manchester United'ın unutulmaz futbolcusu Giggs, kız arkadaşı Kate Greville'ye fiziksel şiddet nedeniyle gözaltına alındı. Daha sonra ise kefaletle serbest bırakıldı.
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'TEDAVİ GEREKTİRMEYECEK YARALAR'
İngilizi basınının haberine göre Kate Greville'nin tedavi gerektirmeyecek hafif yaraları olması da göz önünde bulundurularak 47 yaşındaki teknik adamın gidişine izin verildi.
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ŞİKAYETLER ÜZERİNE POLİS GİTTİ
İddialara göre polis ekipleri geçtiğimiz pazar gecesi hakkında yapılan şikayet üzerine Giggs’in Manchester'daki 1.7 milyon Sterlin değerindeki evine gitti.
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Giggs, 2017 yılından beri beraber olduğu kız arkadaşı Kate Greville‘e fiziksel şiddet uyguladığı iddiası ile tutuklanarak polis merkezine götürüldü.
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GALLER'DEN AÇIKLAMA
Galler Futbol Federasyonu konuyla ilgili olarak suçlamaların farkında olunduğunu ve açıklama yapılmayacağını açıkladı.
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İLİŞKİ SKANDALLARI...
Efsane futbolcu, ilişki skandalları ile geçmiş zamanda da gündeme sık sık gelmişti...
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2017 yılında eski eşi Stacey’den ayrıldıktan hemen sonra Kate Greville ile yaşamaya başlayan Giggs, daha önce model Imogen Thomas ve erkek kardeşi Rhodri’nin eşiyle yıllar süren gizli ilişki skandalı ile gündeme gelmişti.
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Ryan Giggs'in 2011'de kardeşi Rhodri'nin o zamanki eşiyle birlikte olduğu ortaya çıkmış, 2017'de de eşi Stacey'den ayrılmıştı.
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Giggs, 2 çocuğunun annesi Stacey ile 40 milyon Sterlin’lik boşanma davasının ardından ayrılmıştı.