MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Edin Visca, Fenerbahçe için Göksel Gümüşdağ ile görüştü
GeriFutbol Son dakika | Edin Visca, Fenerbahçe için Göksel Gümüşdağ ile görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 14 Kasım 2020 - 07:59 | 

Son dakika | Edin Visca, Fenerbahçe için Göksel Gümüşdağ ile görüştü

Başakşehir'in yıldızı Edin Visca, başkan Göksel Gümüşdağ ile Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor...

2
Abone Olgoogle-news

Sezon başında 18 transfere imza atan Fenerbahçe devre arası için bir bomba daha patlatmak üzere...

32 SEZONDUR İSTİYOR
Abone Olgoogle-news

2 SEZONDUR İSTİYOR

Fenerbahçe'nin yaklaşık 2 sezondur Başakşehirli Edin Visca'yı transfer etmek istediği biliniyor.

4
Abone Olgoogle-news

Sarı-Lacivertliler'de Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğe gelmesinin ardından bu transfer konusunda daha somut adımlar atılmıştı.

5KİMSE KAPIMIZI ÇALMADI
Abone Olgoogle-news

"KİMSE KAPIMIZI ÇALMADI"

Ancak Göksel Gümüşdağ sezon başında çıkan haberleri "Haberlere bakacak olursak, Edin Visca bizden ayrılıyormuş. İrfan Can Kahveci de öyle. Takas pazarlıkları, Visca'ya karşılık iki futbolcunun önerildiği söyleniyor, şaşırıyorum. Çünkü bunlar gerçek değil. Ne telefonla, ne yazılı, ne de sözlü bir teklif aldık. Kimse kapımızı çalmadı" diyerek yalanlamıştı.

64 MİLYON EURO VE DENİZ TÜRÜÇ
Abone Olgoogle-news

4 MİLYON EURO VE DENİZ TÜRÜÇ

Visca'dan vazgeçmeyen Fenerbahçe son olarak tüm şartları zorlayarak 4 milyon euro + kiralık olarak giden Deniz Türüç bonservisiyle vermeyi önermişti.

7
Abone Olgoogle-news

Fanatik'in haberine göre; Sarı-lacivertliler, Başakşehir cephesinden haber beklerken flaş bir gelişme yaşandı.

8
Abone Olgoogle-news

Emre Belözoğlu ile sürekli kontakta bulunan 30 yaşındaki Bosnalı kanat oyuncusunun, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşüp Fenerbahçe'ye gitme isteğini dile getirdiği bildirildi.

9BENİM İÇİN YENİLİK ZAMANI GELDİ
Abone Olgoogle-news

"BENİM İÇİN YENİLİK ZAMANI GELDİ"

Visca'nın "Uzun süredir bu kulübe tüm samimiyetimle hizmet ettim. Artık benim için bir yenilik zamanı geldiğini düşünüyorum.

10
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin teklifini düşünmenizi istiyorum" dediği gelen haberler arasında...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi