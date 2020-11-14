Son dakika | Edin Visca, Fenerbahçe için Göksel Gümüşdağ ile görüştü

"KİMSE KAPIMIZI ÇALMADI" Ancak Göksel Gümüşdağ sezon başında çıkan haberleri "Haberlere bakacak olursak, Edin Visca bizden ayrılıyormuş. İrfan Can Kahveci de öyle. Takas pazarlıkları, Visca'ya karşılık iki futbolcunun önerildiği söyleniyor, şaşırıyorum. Çünkü bunlar gerçek değil. Ne telefonla, ne yazılı, ne de sözlü bir teklif aldık. Kimse kapımızı çalmadı" diyerek yalanlamıştı.