Son dakika: Duygun Yarsuvat'ın hayatını kaybetmesi sonrası akıllara geldi! Galatasaray'daki başkanlık dönemi...
Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında hayatını kaybetti. Yarsuvat, 2014 yılındaki olağanüstü seçimde başkan seçilerek Galatasaray Kulübü tarihinin en yaşlı başkanı olmuştu. Duygun Yarsuvat'ın Galatasaray başkanlığındaki dönemini hatırlayalım...
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Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında hayatını kaybetti. Yarsuvat'ın başkanlık döneminde kötü giden takımı toparlaması ve şampiyonluğa götürmesi, rakiplerle ilgili centilmen tavrı akıllarda kaldı. İşte Galatasaray'da Yarsuvat döneminin akıllarda kalan detayları...
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ERKEN SEÇİM SÖZÜNÜ TUTTU
Ünal Aysal'ın ani bir kararla olağanüstü genel kurula gidip aday olmaması sonrası adı gündeme gelen Duygun Yarsuvat, Alp Yalman'la girdiği seçim yarışını kazanmıştı. Alp Ayman'ın adaylığını açıklamasının ardından, seçime kısa süre kala listesini hazırlayan ve ikinci aday olarak seçime giren Yarsuvat, rakibine 1566 oya karşı 1777 oyla üstünlük sağlayarak başkanlık koltuğuna oturdu ve kulübün 35. başkanı olarak tarihe geçti. Duygun Yarsuvat, mali sıkıntıların ön planda olduğu bir geçiş döneminde çalıştı. Başkan adayı olduğunda, 2015 mayıs ayına kadar bu görevi sürdüreceğini ve normal tarihinde olağan kongreyi yapıp tekrar aday olmayacağını açıklayan Yarsuvat, sözünü tuttu.
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TAKIMI TOPARLAYIP ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI
Futbol takımını toparladıDuygun Yarsuvat yönetiminin görevi geldiği dönemde oldukça istikrarsız bir grafik çizen futbol takımı, teknik heyette değişikliğe gidilmesinin ardından hızlı bir şekilde toparlandı. İtalyan teknik adam Cesare Prandelli'nin sözleşmesi feshedilip, yerine Hamza Hamzaoğlu göreve getirilirken, ardından sergilenen performansla futbol takımı sezonun son iki haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 73 puanla avantajlı bir şekilde girdi. Mayıs ayındaki seçimde Dursun Özbek'in seçilmesinin ardından futbol takımı şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırmadı ve 4. yıldızı aldı.
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DİĞER BRANŞLARDA ŞAMPİYONLUKLAR...
Yarsuvat döneminde Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Galatasaray Sutopu Takımı ve Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı lig şampiyonluklarına imza attı.
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MALİ KONULARDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI
Duygun Yarsuvat yönetimi, göreve gelmesiyle birlikte özellikle mali konularda önemli bir mesai harcamak durumunda kaldı. Kulübün sıcak para akışını sağlamaya çalışan yönetim, olağanüstü genel kurul yaparak ek borçlanma yetkisi alırken, bu dönemde bir önceki başkan Ünal Aysal'ın yüksek harcamaları da sık sık direkt Duygun Yarsuvat'ın ağzından sert bir şekilde eleştirildi. Yarsuvat, mali dengeyi kurabilmek için kulüpteki personel kadrosunda da tenkisata gitti.
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DURSUN ÖZBEK'E DESTEK VERDİ
Duygun Yarsuvat, kendi yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yapan Dursun Özbek'i seçimlerde adaylık için destekledi. Göreve ilk geldiğinde, yeni dönemde tekrar aday olmayacağını ancak yönetiminden bir aday çıkabileceğini dile getiren Yarsuvat, ilk kez yönetime kendi listesinde giren ve mevcut adaylar arasında bulunan Dursun Özbek'i başkanlık yarışında destekleyeceğini açıkladı. Dursun Özbek'in aday yönetim kurulu listesinde, mevcut yönetimden, Can Topsakal, İsmail Sarıkaya, Ural Aküzüm, Murat Atay, Ali Yüce ve Selim Arda Üçer'in de yer alması dikkati çekti.
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FARKLI BİR BAŞKANLIK PROFİLİ
Galatasaray camiasının yakından tanıdığı ve bir dönem divan kurulu başkanlığı da yapmış olan Duygun Yarsuvat, yönetimi süresince farklı bir kulüp başkanlığı profili çizdi. Ünal Aysal döneminde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaşanan gerginliği ortadan kaldıran ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret eden Yarsuvat, Fenerbahçe ile yapılan derbi maçı da Şükrü Saracoğlu Stadı'nda izleyip, rakip yöneticilerle bir araya geldi.
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"GELENEK DEVAM EDİYOR" SÖZÜ TARİHE GEÇTİ
arsuvat, futboldaki şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamalarda sarı-lacivertli kulüp ile başkanı Aziz Yıldırım lehine ifadeler kullanması nedeniyle Galatasaray taraftarlarının zaman zaman tepkisini çekerken, yine Kadıköy'de 1-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisi sonrası sarf ettiği, "gelenek devam ediyor" sözleriyle de gündem oldu.