Son dakika: Duygun Yarsuvat'ın hayatını kaybetmesi sonrası akıllara geldi! Galatasaray'daki başkanlık dönemi...

FARKLI BİR BAŞKANLIK PROFİLİ Galatasaray camiasının yakından tanıdığı ve bir dönem divan kurulu başkanlığı da yapmış olan Duygun Yarsuvat, yönetimi süresince farklı bir kulüp başkanlığı profili çizdi. Ünal Aysal döneminde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaşanan gerginliği ortadan kaldıran ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret eden Yarsuvat, Fenerbahçe ile yapılan derbi maçı da Şükrü Saracoğlu Stadı'nda izleyip, rakip yöneticilerle bir araya geldi.