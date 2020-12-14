Son Dakika | Dünyanın konuştuğu Anthony Joshua - Tyson Fury maçına rekor para! Dev servet...

'SENİ ÜÇ TURDA DÖVECEĞİM JOSHUA!' Bunun üzerine Tyson Fury, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Joshua'ya cevap vermiş ve ''Seni üç tur içinde döveceğim Joshua! Bekle beni... Bu dövüşü istiyorum. Seni yere sereceğim.'' diyerek dikkat çekmişti.