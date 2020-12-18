Son Dakika | Dün akşamki maçta ortaya çıktı! Beşiktaş'ın sır transferi... İmza atmayınca ortalık karışmıştı

"Bir çocuğa bunu nasıl yapabildiler?" “Şanlıurfaspor veya halkıyla en ufak bir problemimim yok. İki senedir onların sayesinde para kazandım, isim yaptım. Problemim o üç şahısladır. Mutlaka cezalarını çekmelerini istiyorum. Asla geri adım atmayacağım. Benzer olayları diğer arkadaşlarımın da yaşamaması için işin peşini asla bırakmayacağım. Çünkü ailem beni oraya emanet yolladı, onlar emanete ihanet ettiler. Ben 22 yaşında bir çocuğum oysa başkan ve adamları 45-50 yaşında insanlar. Bunu bir çocuğa nasıl yaparlar? Kendi çocuklarına yapılmasını isterler mi? Benim annem, babam, abim perişan oldular. Ben hakkımı istemekten başka ne yaptım?"