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Son Dakika: Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan'ın takımları değişiyor! Beşiktaş, Fenerbahçe Transfer Haberleri
Transferde son dakika gelişmesi... Kupa töreninde 'gidiyorum' şarkısını seçen Dorukhan Toköz'in yeni adresi belli oldu. Sergen Yalçın'ın telkinleri sonrası Ozan Tufan da radikal bir karar aldı.
Hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden olan Dorukhan Toköz, şampiyonluk kutlamalarında dikkat çeken bir hamle yaptı.
SEZEN AKSU GÖNDERMESİ
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 aday kadrosunda da bulunan ve Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona eren başarılı orta saha, şampiyonluk seremonisine Sezen Aksu'nun "Gidiyorum" şarkısıyla çıktı. Dorukhan Toköz'ün bu seçimi Beşiktaş taraftarını şaşırtırken, milli oyuncunun siyah-beyazlılarla sözleşme yenilemeyeceği ve takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.
BEŞİKTAŞ DEVREDEN ÇIKTIKTAN SONRA RESMİ İMZA
Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Süleyman Arat'ın haberine göre; Emre Belözoğlu’nun onun gibi hem orta saha hem sağ bek oynayabilen Dorukhan Toköz’e imza attırmayı istediği ancak iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler gereği ancak Beşiktaş devreden çıktıktan sonra adım atılacağı öğrenildi.
Ozan yaklaşık 2 ay önce A Milliler’in Letonya ile oynadığı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında “Oynamak istediğim lig; Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir” sözleriyle Ada’da oynamak istediğini net olarak ifade etmişti.
EURO 2020 SONRASI İMZA
Crystal Palaca ve Leicester City’in uzun süredir radarında olan yıldız oyuncunun milli takım formasıyla boy göstereceği Euro 2021 maçlarından sonra bu iki veya devreye girebilecek diğer kulüpler arasından tercihini yapıp imzayı atması bekleniyor.
O dönem 22 yaşındaki Ozan Tufan’ın kafasına Premier Lig’i hedef olarak sokan Sergen Yalçın’ın onu bu şekilde motive ettiği ve İngiltere’ye gidebilmesi için mutlak suretle kendini toparlayıp milli takıma yükselmesi gerektiğini öğütlemişti. Ozan’ın yeni rotasında hedefe ulaşması için İngiltere’nin A.B dışındaki ülkeler için koyduğu kritere uygun olmak büyük önem taşıyordu.
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