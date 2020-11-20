Son Dakika | Dorukhan Toköz transferine sıcak gelişme! Takas ortaya çıktı...
Dorukhan Toköz transferine işler değişti. Son olarak ortaya çıkan teklif ortalığı karıştıracak cinsten...
TRANSFERİN GÖZDESİ
Sezon sonunda Beşiktaş ise sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz transfer gündeminin bir numaralı ismi olmayı sürdürüyor.
GALATASARAY DEVREYE GİRDİ
Ancak Galatasaray'ın da Dorukhan için artık resmen devrede olduğu ve teklif hazırlığı yaptığı öne sürüldü.
AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, genç futbolcu hakkında son olarak "Dorukhan’a ‘git’ demiyoruz ama yıllık 1.5 milyon Euro vermemiz mümkün değil. 4 yıllık da anlaşma istiyor. 4 senede 60 milyon TL yani. Bu, ekonomik olarak imkansız" demişti.
SICAK BAKTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
Siyah-Beyazlılar'ın yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamaması durumunda, sezon sonunda serbest kalacak olan Dorukhan Toköz'ü takas yoluyla Galatasaray'a göndermeye sıcak bakabileceği belirtiliyor.
MAAŞINA ZAM İSTİYOR
Dorukhan ile Beşiktaş arasındaki sözleşme görüşmeleri tamamen tıkanmış durumda. Milli futbolcu 350 bin Euro olan maaşının 1.5 milyon Euro'ya yükseltilmesini istiyor.
OZAN TUFAN FAKTÖRÜ
Öte yandan Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan da yakın arkadaşı olan Dorukhan Toköz'ü ikna etmeye çalışıyor.
O VİDEO OLAY OLDU
Dorukhan Toköz'ün 66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde verdiği demeçte, "Biz her akşam beraberiz zaten. Beraber yaptığımız aynı aktiviteler var. Onlarda da beraberiz. Emre ağabey arada kızıyor bunu yaptığımız için" ifadeleri, oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olacağını iddialarını beraberinde getirmişti.
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