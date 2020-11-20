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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Kasım 2020 - 08:14 | 

Son Dakika | Dorukhan Toköz transferine sıcak gelişme! Takas ortaya çıktı...

Dorukhan Toköz transferine işler değişti. Son olarak ortaya çıkan teklif ortalığı karıştıracak cinsten...

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1TRANSFERİN GÖZDESİ
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TRANSFERİN GÖZDESİ

Sezon sonunda Beşiktaş ise sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz transfer gündeminin bir numaralı ismi olmayı sürdürüyor.

2FENERBAHÇENİN BEDAVA PLANI
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FENERBAHÇE'NİN BEDAVA PLANI

Milli futbolcu ile uzun süredir çok ciddi bir şekilde ilgilenen Fenerbahçe sezon sonunda transferi bedavaya bitirmenin planlarını yapıyordu.

3GALATASARAY DEVREYE GİRDİ
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GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Ancak Galatasaray'ın da Dorukhan için artık resmen devrede olduğu ve teklif hazırlığı yaptığı öne sürüldü.

4BEŞİKTAŞTA MUTLUYUM
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"BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM"

Hakkında çıkan transfer iddialarına yönelik konuşan Dorukhan Toköz, "Transferim söz konusu değil. Zaten Beşiktaş ile mukavelem devam ediyor ve burada mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.

5AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ
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AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, genç futbolcu hakkında son olarak "Dorukhan’a ‘git’ demiyoruz ama yıllık 1.5 milyon Euro vermemiz mümkün değil. 4 yıllık da anlaşma istiyor. 4 senede 60 milyon TL yani. Bu, ekonomik olarak imkansız" demişti.

6LINNES İLE TAKAS
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LINNES İLE TAKAS

Takvim'de yer alan habere göre Sarı-Kırmızılılar devre arasında Beşiktaş'ın kapısını çalacak ve yıldız futbolcuya karşılık Martin Linnes'i takas olarak teklif edecek.

7SICAK BAKTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
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SICAK BAKTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Siyah-Beyazlılar'ın yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamaması durumunda, sezon sonunda serbest kalacak olan Dorukhan Toköz'ü takas yoluyla Galatasaray'a göndermeye sıcak bakabileceği belirtiliyor.

8FENERBAHÇENİN PLANLARI BOZULACAK
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FENERBAHÇE'NİN PLANLARI BOZULACAK

Bu gelişmeler Fenerbahçe'nin tüm planlarını bozacağa benziyor. Milli oyuncuyu ezeli rakibine asla kaptırmak istemeyen Sarı- Lacivertli yönetimin, yeni bir strateji ile Beşiktaş'la görüşme yapabileceği ifade ediliyor.

9MAAŞINA ZAM İSTİYOR
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MAAŞINA ZAM İSTİYOR

Dorukhan ile Beşiktaş arasındaki sözleşme görüşmeleri tamamen tıkanmış durumda. Milli futbolcu 350 bin Euro olan maaşının 1.5 milyon Euro'ya yükseltilmesini istiyor.

10ARTIK BU SON RAKAM
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"ARTIK BU SON RAKAM"

Siyah-Beyazlı yönetim ise son olarak 1 milyon Euro teklif etti ve "Artık bu son rakam" ifadesini kullandı.

11EMREDEN YAKIN MARKAJ
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EMRE'DEN YAKIN MARKAJ

Fenerbahçe'de transferin 1 numaralı ismi olan Emre Belözoğlu, Dorukhan'a yakın markaj yapıyor.

12HER GÜN ARIYOR
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HER GÜN ARIYOR

Her gün yıldız futbolcu ile telefonda görüşen Belözoğlu transferin gerçekleşmesi için büyük bir çaba harcıyor.

13OZAN TUFAN FAKTÖRÜ
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OZAN TUFAN FAKTÖRÜ

Öte yandan Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan da yakın arkadaşı olan Dorukhan Toköz'ü ikna etmeye çalışıyor.

14O VİDEO OLAY OLDU
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O VİDEO OLAY OLDU

Dorukhan Toköz'ün 66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde verdiği demeçte, "Biz her akşam beraberiz zaten. Beraber yaptığımız aynı aktiviteler var. Onlarda da beraberiz. Emre ağabey arada kızıyor bunu yaptığımız için" ifadeleri, oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olacağını iddialarını beraberinde getirmişti.

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"HER GÜN BERABERİZ"

Ozan Tufan'ın ödül aldığı bir törende "Doruk da burada, kardeşimle zaten her gün beraberiz. Her gün görüşüyoruz farklı takımlarda olsak bile. Benim gönlüm Ozan'dan yana" şeklinde ifadeleri dikkat çekmişti.

16OZANLA AYRI BİR İLİŞKİMİZ VAR
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"OZAN'LA AYRI BİR İLİŞKİMİZ VAR"

"Arkadaşlık dostluk çok iyi. Ozan'la bizim ayrı bir ilişkimiz var. Uzun senedir arkadaşız, akşamları buluşmalar olsun, muhabbetler olsun her zaman beraberiz. Diğer arkadaşlarımızla da öyle A Milli Takım olarak. Beraber geldik, beraber gideceğiz. İnşallah her şey iyi geçer"

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