Son Dakika | Dorukhan Toköz ile ön anlaşma yapıldı! Beşiktaş, Fenerbahçe...
Transferi yılan hikayesinen dönen Dorukhan Toköz ile ön anlaşma sağlandı. Yıllık 350 bin euro kazanan Dorukhan'ın üç yıllık yeni yıllık ücreti de belli oldu. İşte Dorukhan Toköz'le ilgili son dakika gelişmesi...
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Milli futbolcu 350 bin Euro olan maaşının 1.5 milyon Euro'ya yükseltilmesini istiyordu. Siyah-Beyazlı yönetim ise son olarak 1 milyon Euro teklif etti ve "Artık bu son rakam" ifadesini kullandı.
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İLK HAMLE F.BAHÇE'DEN GELMİŞTİ
Beşiktaş Kulübü’nün Dorukhan’ın 1.5 milyon Euro’luk maaş talebine ilk etapta kesin şekilde olumsuz yanıt vermesinin ardından devreye Fenerbahçe girdi.
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Milli futbolcu ile uzun süredir çok ciddi bir şekilde ilgilenen Fenerbahçe sezon sonunda transferi bedavaya bitirmenin planlarını yapıyordu.
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GALATASARAY DA RESMEN DEVREDEYDİ
Hatta Galatasaray'ın da Dorukhan için artık resmen devrede olduğu ve teklif hazırlığı yaptığı öne sürüldü
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Başarılı futbolcunun sezon sonunda boşa çıkacak olması sebebiyle, çalışma başlatan sarı-Lacivertliler gelişmeleri yakından takip ediyordu. Öyle ki Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan'ın bu transfer için oyuncuya baskı yaptığı haberleri de medyada yazıldı.
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz aylarda “Beşiktaş’ta oynamak istiyorsa sözleşme imzalar. Ama oynamak istemezse Allah yolunu açık etsin” diyerek net bir tavır sergilemişti.
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İŞTE ÖN ANLAŞMA DETAYLARI
Milli futbolcu Dorukhan Toköz, kariyeriyle ilgili flaş bir karar aldı. Fanatik'in haberine göre; Dorukhan Toköz Beşiktaş'ta devam etme kararı aldı.
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Kulüple sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi konusunda hem kendisi hem de menaceri aracılığıyla bir süredir yönetimle görüşmelerde bulunan 24 yaşındaki ön liberonun, 3+1 yıllık kontrat konusunda Beşiktaş’la ön anlaşma yaptı.
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Kara Kartal’dan yıllık 350 bin Euro kazanan ve ilk etapta yıllık 1,5 milyon Euro’luk talebi bulunan tecrübeli futbolcunun, Başkan Ahmet Nur Çebi’yle konuyu direkt olarak görüşerek orta yolu bulduğu belirtildi.
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Yönetimin, Dorukhan’ı, ilk yılı 1.1 milyon Euro, ikinci senesi 1 milyon 250 bin Euro, üçüncü dönemi 1.5 milyon Euro ve opsiyonlu tarih için ise 1 milyon 750 bin Euro’luk teklifiyle ikna ettiği ifade edildi.
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Tarafların, toplamda 5,6 milyon Euro (53 milyon TL) maliyetle yapılan ön anlaşmaya Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemine kadar resmiyet kazandırması bekleniyor.
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Fenerbahçe takipteydi
Dorukhan'ın yoluna Kara Kartal’da devam etme kararı alması sonrasında Kanarya, listesini güncelleyecek.
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DORUKHAN'DAN OZAN TUFAN İTİRAFI
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ve Fenerbahçeli Ozan Tufan ödül töreninde konuştu: ''Emre ağabey arada kızıyor bize bunu yaptığımız için ama biz her akşam beraberiz.''