Son Dakika | Dinamo Kiev'den Fatih Terim'li Erol Bulut cevabı!

''Fatih Terim, Milan ve Galatasaray'ı çalıştırmış bir teknik direktör. Sadece onun ismini söylüyorum, nasıl Erol Bulut'u önereyim? Yönetime birçok futbolcu öneriyorum. Türkiye'den de futbolcular oluyor ama teknik direktör önermedim.''