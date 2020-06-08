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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 23:36,

Son Dakika | Dinamo Kiev'den Fatih Terim'li Erol Bulut cevabı!

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Erol Bulut'un ismi geçtiğimiz günlerde Dinamo Kiev ile anılmıştı. Ukrayna cephesinden konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

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Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Erol Bulut için ortaya atılan Dinamo Kiev iddialarına Fatih Terim'li cevap geldi.

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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürerken yerli adaylar arasında ilk sırada Erol Bulut bulunuyor. Fenerbahçe için bu süreçte birçok isimi ortaya atılırken Erol Bulut ismi ön plana çıkmıştı.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Abdullah Avcı'nın ekibinde çalıştıktan sonra kendini gösterip Malatyaspor ve Alanyaspor'da başarılı performanslar gösterince Avrupa'nın da diline düştü.

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Sarı lacivertli takımın başına geçirmek istediği teknik direktörlerden olan Erol Bulut için geçtiğimiz günlerde Avrupa'dan sürpriz bir iddia gelmişti.

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Ukrayna basınında çıkan habere göre şampiyonluğu son yıllarda ezeli rakibi Shakhtar Donetsk'e kaptıran Dinamo Kiev, yeni teknik direktör arayışına başladı ve listenin başına Erol Bulut'u aldı.

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Dinamo Kiev Sportif Direktörü Vladimir Bessonov'un kulüp yönetimine verdiği listede ilk sıraya Erol Bulut'u eklediği belirtilmişti. Haberde Erol Bulut'un Ukrayna'da futbol oynadığı ve ligi yakından tanıdığına yer verilmişti.

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Ukrayna'da çıkan Erol Bulut haberlerinin ardından Dinamo Kiev cephesinden ilk açıklama geldi.

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Dinamo Kiev Sportif Direktörü Vladimir Bessonov, yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı;

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''Yönetime Türkiye'den hiçbir teknik direktör önermedim. Adını takılmadan söyleyebildiğim tek Türk teknik direktör Fatih Terim. Erol Bulut haberleri gerçek değil. Bu haberlere gülüyorum.''

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''Fatih Terim, Milan ve Galatasaray'ı çalıştırmış bir teknik direktör. Sadece onun ismini söylüyorum, nasıl Erol Bulut'u önereyim? Yönetime birçok futbolcu öneriyorum. Türkiye'den de futbolcular oluyor ama teknik direktör önermedim.''

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''Erol Bulut ismi gündemimizde yok.''

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