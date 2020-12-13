Son Dakika | Diego Maradona'nın ölümü sonrası flaş itiraf: 'Bunun bedelini ödeyecekler!'
Futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından Maradona'nın oğlundan çarpıcı bir itiraf geldi.
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Diego Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Futbol tarihinin en özel isimlerinden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın dünyayı yasa boğan ölümünün yankuları sürerken yeni açıklamalar geliyor.
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BİR İHMAL VAR MI?
Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından "tıbbi ihmal" ve "kasten adam öldürme" suçlarından soruşturma açılmıştı. Polisler, Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque'nin kliniğine baskın düzenleyerek her yeri didik didik aramıştı.
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İTİRAFLAR GELMİŞTİ
Maradona'nın evinde kalan hemşire Dahiana Gisela Madrid ise ifadesinde 'sabah 6.30'da onu kontrol ettiğini ve yatağında normal bir şekilde uyuduğu'na dair yazdığı raporun yalan olduğunu itiraf etmişti. Dahiana'nın itirafı sonrası Maradona'ya son 12 saat tıbbi bir kontrol yapılmadığı da ortaya çıkmıştı.
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Ardından Maradona'ya bakan hemşirenin avukatından doktorları suçlayan açıklamalar gelmiş, doktorların Maradona'ya yanlış ilaçlar verdiği iddia edilmişti.
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'DOKTORLAR BUNU NASIL BİLMEZ?'
Dahiana'nın avukatı Rodolfo Baque, ''Hemşire Dahiana, onu tedavi etmekten sorumlu kişi değildi. O sadece doktorun verdiği ilaçları Maradona'ya veren kişiydi. Maradona ilaçların yanında başka haplar da alıyordu (Antidepresan ve uyuşturucu) ve bu ilaçlar onun kalp hızını arttırıyordu. Doktorların bunu bilmesi lazımdı. Doktorlar nasıl olur da bunu bilmez? Hiçbir ekstra kontrol yapılmadı. Eğer kontrol yapılsaydı kalp atışı normal hızda çalışmaya devam edebilirdi. İlaçların yan etkisi hiç düşünülmedi. Bu bilgisizlik veya cahillik.'' şeklinde konuşmuştu.
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MARADONA'NIN OĞLU KONUŞTU!
Son olarak Diego Maradona'nın oğlu Diego Armando Maradona Sinagra, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda flaş ifadeler kullandı.
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Diego Armando Maradona Sinagra, koronavirüse yakalanıp ölümden döndüğünü belirtirken şöyle konuştu;
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'NEFES ALABİLMEK İÇİN...'
Hastaneye kaldırıldığım için, son birkaç gün olanları çok az takip edebildim. Nefes alabilmek için beni bir tüpe bağladılar.
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'BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEYECEKLER'
Devam eden bir soruşturma var. Kardeşlerimle duruşmalara gideceğiz. Bu işin yargı boyutu var. Eğer babamın ölümünde bir ihmal varsa bunun sorumluları bedelini çok ağır ödeyecek.
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'BABAMI CENNETTE ÖPMEYE GİDİYORDUM'
Koronavirüs beni çok kötü etkiledi. Babamın öldüğünü bilip, hastanede tek başıma yatmak çok zordu. Bu virüs beni az kalsın öldürüyordu. Babamı cennette öpmeye gidiyordum az kalsın...
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'O GOLÜ ATACAĞINA İNANMIŞTI'
Diego Armando Maradona Sinagra, ayrıca babası ile bol bol futbol konuştuğunu söylerken İngiltere'ye attığı gol için Diego Maradona'nın ''O an bu golü atacağıma çok inanmıştım'' dediğini söyledi.
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Babası gibi eski bir futbolcu olan Diego Armando Maradona Sinagra, geçtiğimiz günlerde de ''Çok kötü hissediyorum, sürekli uyumak istiyorum. Babam çok genç hayatını kaybetti. Bunu kabullenemiyorum, kabul edemiyorum! Ailesi ile birlikte geçireceği daha çok uzun yıllar vardı. Onu bu kadar erken kaybetmeyi kabul edemiyorum. Hayat böyle bir şey...'' sözlerini kullanmıştı.