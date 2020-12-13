Son Dakika | Diego Maradona'nın ölümü sonrası flaş itiraf: 'Bunun bedelini ödeyecekler!'

'DOKTORLAR BUNU NASIL BİLMEZ?' Dahiana'nın avukatı Rodolfo Baque, ''Hemşire Dahiana, onu tedavi etmekten sorumlu kişi değildi. O sadece doktorun verdiği ilaçları Maradona'ya veren kişiydi. Maradona ilaçların yanında başka haplar da alıyordu (Antidepresan ve uyuşturucu) ve bu ilaçlar onun kalp hızını arttırıyordu. Doktorların bunu bilmesi lazımdı. Doktorlar nasıl olur da bunu bilmez? Hiçbir ekstra kontrol yapılmadı. Eğer kontrol yapılsaydı kalp atışı normal hızda çalışmaya devam edebilirdi. İlaçların yan etkisi hiç düşünülmedi. Bu bilgisizlik veya cahillik.'' şeklinde konuşmuştu.